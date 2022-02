Toni Grecu și-a cerut soția în căsătorie într-un mod ieșit din comun! Momentul s-a lăsat cu lacrimi de râs: "Dar ce avem, suntem bolnavi?"

In articol:

Toni Grecu a cunoscut-o pe soția sa, Cristina, în 1985. Ea participa cu o colega la un concurs de dans modern, iar el cu trupa la un concurs de umor. După o relație de câțiva ani, umoristul a decis că este timpul să o ceară în căsătorie, însă nu a folosit clasica întrebare, ci o modalitate prin care a reușit să-și

Toni Grecu, cerere în căsătorie plină de umor

surprindă de-a dreptul soția.

Toni Grecu, invitat în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai" [Sursa foto: Captură KANAL D]

Numele lui Toni Grecu este sinonim cu umorul de calitate și o demonstrează chiar momentele din viața sa privată. A amânat momentul căsătoriei, însă când a simțit că este timpul, și-a cerut soția în căsătorie într-un mod inedit. Nu s-a folosit de clasica întrebare "Vrei să te căsătorești cu mine?", ci a ales să adreseze o cale prin care și-a lăsat soția fără prea multe cuvinte.

"Am amânat până când am constatat că nu mai are rost și trebuie să răspund chemării speciei. Nu m-a cerut soția de bărbat. A fost o cerere destul de nonconformistă. I-am spus, după o prietenie foarte lungă de niște ani, să mergem să facem analize.

. Nu se aștepta, cred că abandonase ideea și ne complăceam în relația asta de prietenie lungă, dar cât să o mai și duci?! Am spus analize și am făcut o programare la starea civilă, la Sector 3 și i-am rugat pe cei de acolo să ne programeze în afara orelor să nu știe nimeni. Am fost doi oameni și după aia ma plecat în treaba mea și ea în a ei.Și seara am făcut o petrecere cu prietenii.", a mărturisit Toni Grecu în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai".

Toni Grecu, secrete din căsnicia cu sotia

Umoristul recunoaște că are discuții în contradictoriu cu soția sa, dar și ele contribuie la secretul unei căsnicii de lungă durată.

"Nu pot să spun că îmi place să mă cert cu soția, dar îmi place să am discuții în contradictoriu constructive. Din conflict se naște progresul. Conflictul este motorul progresului. Nu sunt certăreț. Îmi apăr însă cu suficientă intensitate punctele de vedere, dar nu fac din asta o ceartă. Cred că ăsta este secretul unei căsnicii mai lungi, să știi să faci pași laterali. Ca un dans.", a mai spus umoritstul în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai", de la Kanal D.