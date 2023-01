TOP 10 cei mai sexy jucători de la Cupa Mondială din Qatar! Pe ce loc s-a clasat Cristiano Ronaldo și cine sunt fotbaliștii celebri care au furat inimile femeilor din întreaga lume!

Cupa Mondială din Qatar a avut de toate, fotbal de calitate, surprize, meciuri pe muchie de cuțit și o finală de vis, cu încununarea lui Lionel Messi drept regele fără drept de apel al sportului cu balonul rotund. Dincolo de evoluțiile pe teren, doamnele și domnișoarele au punctat eroii de la turneul final și din punct de vedere al sex-appeal-ului! Iată TOP 10, condus de un...francez! Pe ce loc s-a clasat Cristiano Ronaldo.

1. Olivier Giroud- Franța

Olivier Giroud conduce în topul celor mai frumoși fotbaliști de la Cupa Mondială din Qatar, chiar dacă are 36 de ani, împliniți în septembrie. Zodia Balanță, Olivier a plusat în fața reprezentantelor sexului frumos prin aspectul său fizic, înălțime 1,95 m, greutate 93 de kilograme, ochi albaștri și figură de star de la Hollywood. Născut în Chambery, atacantul Franței și a lui AC Milan este fără îndoială unul dintre cei mai în vogă jucători ai momentului, după ce a devenit cel mai bun marcator din istoria naționalei ”Cocoșului Galic!”, l-a depășit pe celebrul Thierry Henry. A câștigat Cupa Mondială în 2018, trofeul UEFA Champions League în 2021 cu Chelsea, Europa League în 2019, tot cu echipa londoneză, titlul în Ligue 1 cu Montpellier și titlul în Serie A cu AC Milan.

2. Jack Grealish- Anglia

Jack Grealish, atacantul Angliei, în vârstă de 27 de ani, are 1, 75 m înălțime și 68 de kilograme.

Născut la Birmingham, vedeta lui Manchester City este în zodia Fecioară și mereu este pe buzele doamnelor și domnișoarelor care îl urmăresc pe teren. ”a declarat amanta lui în The Sun în luna ianuarie a acestui an, cuvinte ce au înnebunit-o teribil pe soție.

3. Virgil Van Dijk- Țările de Jos

La 31 de ani, Virgil Van Dijk, căpitanul Țărilor de Jos, este considerat și unui dintre cei mai sexy jucători din lume. Câștigător al trofeului Balonul de Aur, Van Dijk nu impresionează doar pe teren, ci și dincolo de el, deși, mai mereu apare drept un tip serios, incapabil să zâmbească. Cu toate acestea, Vigil are toate atuurile să le intre domnișoarelor la suflet. Originar din Breda, nativ al zodiei Rac, starul lui Liverpool are o înălțime de 1,95 m și o greutate de 95 de kilograme, părul lung și o privire pătrunzătoare.

4. Mats Hummels- Germania

Mats Hummel nu este nici el la prima tinerețe, dar rămâne în continuare unul dintre cei mai frumoși jucători din lume. La 34 de ani, fundașul Germaniei este Zodia Săgetător, are o înălțime de 1,91 m și o greutate de 90 de kilograme. Hummels, acum la Borusia Dormundt, este considerat de mass-media ca fiind unul dintre cei mai buni apărători ai timpului său. În 2013, a fost finalist în Liga Campionilor cu Borussia Dortmund , iar în 2014, a câștigat Cupa Mondială cu echipa Germaniei. Revista Kicker l-a clasat pe primul loc în categoria apărătorilor. Stilul său de joc și performanțele sale pe teren i-au adus o comparație cu Franz Beckenbauer.

5. Cho Gue-Sung- Coreea de Sud

Un anonim pentru iubitorii fotbalului la nivel mondial, Gue-Sung Cho a ieșit în evidență încă de la partida inaugurală din grupe, în remiza cu Uruguay. Un videoclip cu atacantul al naționalei Coreea de Sud, în vârstă de 24 de ani, pe banca de rezerve, aparent banal, a devenit viral cu peste 7,3 milioane de vizualizări! Fanii și în special fanele l-au considerat un adevărat sex-simbol al competiției din Qatar. Popularitatea lui Gue-Sung Cho a explodat odată cu cele două goluri marcate în eșecul contra Ghanei, scor 2-3. Bucuria de pe chipul lui a impresionat rapid femeile, astfel că, în doar câteva ore, el a depășit deja borna celor 2 milioane de urmăritori pe Instagram, iar mesajele și notificările nu se mai opresc, în special cererile în căsătorie pentru bărbatul născut în zodiac Vărsător.

6. Alisson Ramses Becker- Brazilia

Alisson Becker, portarul Braziliei, punctează și el la categoria bărbați interesanți și sexy la această ediție de Cupa Mondială din Qatar! Becker este de origine germană și, actualmente, evoluază în Premier League la Liverpool. Nici el nu mai este un tinerel, are 31 de ani, însă tot este inclus în top de femeile care îi urmăresc evoluția pe teren. Nativ al zodiei Banlanță, înalt de 1,92 m și cu o greutate de 91 de kilograme, Alisson Ramses Becker este considerat un adevărat sex-simbol în țara, titulatura aceasta fiind dată de toate publicațiile din America de Sud

7. Leandro Paredes- Argentina

Leandro Paredes a câștigat titlul cu Argentina la Cupa Mondială din Qatar, dar și inimile doamnelor și domnișoarelor din întreaga lume. Considerat cel mai sexy jucător din naționala „pumelor”, starul lui Juventus are și un stil de viață extravagant, mai ales că are și un salariu pe măsură, 7,5 de milioane de euro pe an. Paredes are 28 de ani, 1, 82 m înălțime, 75 de kilograme, este în zodia Rac și se caracterizează drept ”un tip interesant, nicidecum banal!”

8. Edinson Cavani- Uruguay

Edinson Cavani nu a rupt gura târgului cu Uruguay la această ediție de la Cupa Mondială din Qatar, dar rămâne unul dintre cei mai frumoși fotbaliști din competiție. La 34 de ani, cu o înălțime de 1,84 m și o greutate de 74 de kilograme, păr lung și ochi pătrunzători, ”Vărsătorul” Cavani intră în top 10. Femeile din Spania, și în special din Valencia, unde evoluează în prezent, l-au desemnat cel mai frumos bărbat din LaLiga și îi celebrează toate golurile.

9. Ahmed Reda Tagnaouti- Maroc

Maroc a produs surpriza competiției la Cupa Mondială din Qatar, a ajuns în semifinale și a ocupat în final poziția a patra în ierarhie. O poziție fruntașă, de data aceasta în clasamentul fotbaliștilor cu lipici la fete, o are și Ahmed Reda Tagnaouti, portarul sexy și din lotul african. Născut pe 5 aprilie, în Zodia Berbec, Ahmed are 26 de ani, o înălțime de 1,86 m și este un sex simbol în țara lui. Deși nu a bifat niciun minut în Qartar, Ahmed Reda Tagnaouti a punctat în inimile reprezentantelor sexului frumos.

10. Cristiano Ronaldo- Portugalia

Cristiano Ronaldo, considerat, ani de zile, cel mai sexy jucător de la turneele finale ale unui campionat mondial, se menține în top, dar doar pe poziția a zecea. Îi întrece totuși pe toți coechipierii săi de la Naționala Portugaliei (n.r. niciunul prezent în clasament), deși are 37 de ani și mult mai puține minute jucate la Cupa Mondială din Qatar. Înalt de 1,85 m și cu o greutate de 85 de kilograme, Ronaldo, nativ al zodiei Vărsător, rămâne însă cel mai căutat star din lume pentru reclamele firmelor celebre.