Recent am făcut o listă cu pozițiile sexuale pe care femeile nu le suportă. Dacă vă gândeați că nu există și un astfel de clasament în cazul bărbaților, vă înșelați! Bărbaților le place să facă sex, e clar. Cât mai mult, cât mai des! Dar nu în orice poziție!



Top 3 poziții sexuale pe care bărbații nu le suportă: Poziția misionarului

Oricât de mult le-ar plăcea să facă sex cu partenerele lor, bărbații au și ei momente când nu sunt foarte încântați în pat. Unul dintre acelea este atunci când femeia vrea să stea confortabil pe spate și să-l lase pe el să facă toată treaba.

Poziția misionarului e îndrăgită de femei, dar nu e pe placul bărbaților. E de înțeles că nu se dau în vânt după o poziție atât de banală când sunt atâtea altele mai incitante. Bărbații își doresc să experimenteze cât mai mult în materie de sex, iar să stea deasupra pur și simplu îi plictisește!

Top 3 poziții sexuale pe care bărbații nu le suportă: Poziția lingurița

Cunoscută și ca "spooning", lingurița e în top 3 poziții sexuale care bărbaților nu le place. Motivul? Pentru că este un doggy-style mult prea cuminte. Ok, își penetrează pe la spate partenera, dar nu în ritmul care le place lor. Trebuie să stea pe o parte și cu o mână să-și cuprindă partenera, dar ce face cu cealaltă? Asta e o situație care îi pune în dificultate de fiecare dată: O pune sub cap? O bagă pe sub femeie? O ține sub propriul corp?

Top 3 poziții sexuale pe care bărbații nu le suportă: Femeia deasupra!

Deși femeile ar putea crede că aceasta este o ipostază care le place bărbaților, nu e deloc așa! Poziția lingurița este detestată de bărbați pentru că e prea cuminte și pentru că nu le permite să-și penetreze mai adânc partenera.

Bărbații nu apreciază poziția în care femeia stă deasupra? Femeile vor fi uluite să afle asta! Să ne lămurim: Bărbaților le place când femeia stă deasupra cu condiția să se miște în ritmul pe care îl doresc EI!

Când ele își încalecă partenerul tind să fie mult prea cuminți. În loc de mișcări ample, rapide, cum le plac masculilor, unele au obiceiul să încetinească ritmul. Se concentrează mai mult pe propriile senzații și își neglijează partenerul.