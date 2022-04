In articol:

Pornind de la nefericitul conflict care se dispută și în prezent între Rusia și Ucraina, iată mai jos care sunt 5 dintre cele mai puternice țări din lume, care nu ar putea fi invadate vreodată din motive bine întemeiate.

Elveția

Una dintre cele 5 țări din această categorie este Elveția. Acest stat este renumit în întreaga lume pentru neutralitatea sa acerbă în politica mondială. Astfel, Elveția nu are dușmani și este singura țară din lume care are relații de cordialitate cu celelalte state. Dovadă stă faptul că fiecare departament al ONU își are sediul aici.

Top 5 țări din întreaga lume care nu pot fi invadate sau cucerite

Totodată, superputeri mondiale precum: Franța, Germania, Marea Britanie sau SUA și-au declarat în mod public prietenia pentru Elveția, ceea ce înseamnă că invadarea acestui stat va duce la un război pe mai multe fronturi.

În plus, relieful predominant muntos al Elveției oferă mari avantaje strategice pe care doar elvețienii le cunosc.

Coreea de Nord

Coreea de Nord este, de asemenea, una dintre țările care nu ar putea fi invadată vreodată.

Aceasta are 700.000 de militari activi și 4.500.000 de rezervă, 4.200 de tancuri, 458 de avioane de luptă, 967 de nave de luptă și 8 focoase nucleare. Menționăm că armata nord-coreeană este a doua cea mai mare din lume, după cea a Statelor Unite ale Americii.

De altfel, dacă în anii 1950, în timpul războiului din Coreea, nici măcar Coreea de Sud la un loc cu SUA nu au putut înfrânge statul, ei bine, cu tehnologia din prezent, șansele de invadare au devenit inexistente.

Marea Britanie

Marea Britanie este una dintre cele mai puternice țări din lume, alături de SUA, Rusia și Germania.

În plus, aceasta este un stat insular, ceea ce face să fie greu de cucerit. Astfel, unicul mod de a invada Marea Britanie este prin traversarea Canalului Mânecii, spre sud. Însă, din pricina apelor deosebit de periculoase și a stâncilor abrupte, acest lucru este aproape imposibil.

Dovada constă în ceea ce s-a întâmplat în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, când naziștii lui Hilter au eșuat în încercarea lor de a îngenunchea Marea Britanie.

Top 5 țări din întreaga lume care nu pot fi invadate sau cucerite

Rusia

Rusia este cea mai mare țară din lume și are o armată formată din 850.000 de soldați activi, 3.500 de avioane militare și 7.000 de rachete nucleare. În plus, de-a lungul timpului nici Napoleon și nici Hitler nu au reușit să cucerească statul, iar în mod evident, oricine ar încerca acest fapt în zilele noastre ar eșua.

Dincolo de faptul că Rusia deține una dintre cele mai bine dotate armate din lume, la fel ca în cazul tuturor celorlalte țări menționate, geografia este de partea acesteia. Spre exemplu, temperaturile extrem de mici din Siberia, lanțurile muntoase și multe alte obstacole, umane sau nu.

Statele Unite ale Americii

Statele Unite ale Americii beneficiază de un buget militar anual de 600 de miliarde de dolari, lucru care ne face să ne dăm seama că o ofensivă împotriva acestei țări s-ar putea solda cu o mare dezamăgire pentru oricine are curajul să încerce. În plus, și SUA posedă unul dintre cele mai mari avantaje, și anume cel al poziției geografice. Deșertul Arizona, Munții Stâncoși, o rețea masivă de râuri, platouri și peisaje înzăpezite, plus priceperea militară, fac din SUA una dintre țările imposibil de cucerit.

Top 5 țări din întreaga lume care nu pot fi invadate sau cucerite

Pentru a conchide, putem observa că poziția geografică alături de climă și dimensiunea unui stat sunt factori primordiali atunci când abordăm subiectul invadării teritoriale.

