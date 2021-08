Top 7 beneficii ale antrenamentului de tip HIIT

In articol:

Vrei sa te mentii in forma cu ajutorul sportului? Un antrenament eficient este cel de tip HIIT, care isi demonstreaza eficienta.

HIIT vine de la High Intensity Interval Training si presupune o tehnica de antrenament cardio. In cadrul HIIT, exercitiile fizice cu intensitate crescuta se intrepatrund cu cele de intensitate redusa. Astfel, daca te antrenezi intens timp de 30 de secunde, urmeaza obligatoriu 10 secunde de repaus.

Vrei sa stii care sunt beneficiile de care te poti bucura atunci cand practici HIIT? Tine cont de informatiile de mai jos, pentru rezultate optime.

Dezvolta rezistenta organismului

Cel mai important beneficiu al antrenamentelor de tip HIIT? Acestea au rolul de dezvoltare a rezistentei organismului. Fiindca antrenamentele HIIT presupun o activitate fizica de intensitate mare, vei observa o crestere a rezistentei corpului la efort intens.

Arde rapid grasimile

Prin antrenamentul de tip HIIT, vei observa si o ardere rapida a grasimilor. De regula, durata medie a antrenamentelor HIIT este de jumatate de ora.

Atunci cand exercitiile intense sunt alternate cu cele de intensitate redusa, nu ai nevoie de prea mult timp pentru a rezultate optime in procesul de slabire.

Totodata, antrenamentele de tip HIIT se pot practica atat la sala de fitness, cat si acasa, mai ales daca timpul nu iti permite sa ajungi intr-un loc special amenajat. 15-30 de minute sunt suficiente pentru a te antrena, astfel incat sa observi schimbari.

Nu necesita echipamente speciale

Un alt beneficiu al antrenamentelor de tip HIIT? Practicarea acestei forme de sport nu necesita un echipament special, ci doar de imbracaminte comoda si o pereche de pantofi sport.

Indiferent daca te antrenezi acasa sau la sala, te vei folosi doar de greutatea corpului tau pentru a executa corect exercitiile.

Nu pierzi masa musculara

Nu te teme- chiar daca antrenamentele de tip HIIT te ajuta sa slabesti, nu vei pierde din masa musculara, ba chiar o poti intari. In schimb, poti scapa usor de grasimea din corp, atata timp cat practici antrenamentele cu regularitate.

Chiar daca esti o persoana sedentara, vei observa schimbari in ceea ce priveste aspectul corpului tau, in special prin modificarea masei musculare.

Intareste sanatatea inimii

Antrenamentele de tip HIIT contribuie la mentinerea unei inimi sanatoase. Fiindca presiunea care se exercita asupra inimii este crescuta in cadrul antrenamentului HIIT, atunci cand iei o pauza intre reprizele de exerciti, obtii rezultate ideale pentru mentinerea sanatatii inimii.

Daca nu esti obisnuit cu sportul, la inceput ti se va parea dificil sa faci fata unui antrenament de tip HIIT, vei reusi sa cresti rezistenta corpului. In timp ce te antrenezi, vei arde mai multe calorii, fapt ce va incuraja procesul de slabire.

Reduce tensiunea arteriala si regleaza glicemia

Antrenamentele de tip HIIT reduc tensiunea arteriala, fapt observat in special de catre persoanele care au kilograme in plus si incep sa se antreneze.

Mai mult, antrenamentele de tip HIIT contribuie la reglarea glicemiei, crescand rezistenta la insulina pentru persoanelor care sufera de diabet.

Poate fi adaptat in functie de organism

In cadrul antrenamentului de tip HIIT, poti sa modifici intensitatea executiei oricand iti doresti, in functie de rezistenta organismului tau. Daca intr-una din zile nu te simti in stare sa performezi, a doua zi poti incerca sa cresti intensitatea exercitiilor.

Totusi, evita plafonarea, astfel incat corpul sa nu se obisnuiasca cu un singur ritm cu un singur tip de exercitiu.

Antrenamentele de tip HIIT se pot practica oriunde! Daca iti place sa mergi la sala, te poti folosi de greutati, insa te poti antrena si acasa sau in parc, cu ajutorul alergarii usoare sau a pedalatului pe bicicleta.

Antrenamentele de tip HIIT aduc numeroase beneficii atat pentru sanatatea corpului, cat si pentru aspectul acestuia. Bucura-te de sport si vei vedea rezultatele in cel mai scurt timp!