TOP cele mai scunde vedete din România! Dacă Elena Gheorghe este pe locul 5, stai să vezi pe ce loc este Irina Rimes!

In articol:

Estențele tari se țin în sticluțe mici! Această zicală se aplică și în rândul vedetelor de la noi din țară. În cazul lor talentul este invers proporțional cu înălțimea. Multe sunt complexate, altele se acceptă așa cum sunt, ba mai mult îl consideră un plus al feminității și carismei. Iată care sunt top 10 cele mai mici de înălțime artiste din România.

1. Irina Rimes- 1,49 m

Irina Rimes este una dintre cel mai îndrăgite muziciene din țară. Versurile pe care le compune sunt pur și simplu artă. Aceasta se încadrează printre cele mai scunde vedete, ocupând chiar primul loc!

"Mă simt la fel de sexy și când port tocuri, și când am în picioare talpă joasă. Nu cred că am fost vreodată complexată de înălțime", a declarat Irina Rimes pentru Libertatea.

2. Andreea Antonescu- 1,53 m

Andreea Antonescu, o altă cântăreață iubită de public, se califică pe locul al doilea din topul celor 10 cele mai scunde celebrități române. Vedeta are totuși un complex din această cauză, preferând să nu știe cu exactitate cât măsoară în înălțime.

"Eu nu m-am măsurat niciodată. Mi-a fost frică. Pur şi simplu nu vreau să aflu ce înălţime am. Prima dată am purtat adidaşi la 22 de ani. Nu am avut curajul până atunci să încalţ ceva fără toc. La sală eu merg cu adidaşi cu talpă înaltă. Este cel mai mare complex al meu. Mai am un mare complex. Mi se pare că am picioarele prea subţiri.", a declarat Andreea Antonescu, pentru Cancan.

3. Ami- 1,54 m

Ami are și ea complexe legate de înălțime, chiar dacă este la nivel înalt în ceea ce privește cariera muzicală. Aceasta ocupă locul trei în podium.

"Da, am avut un complex mare în adolescență, dar am realizat, cu timpul, și mi-am demonstrat singură că nu contează lucrurile astea. Nu contează înfățișarea, cât de înalt, cât de slab, cât de gras ești, ci contează foarte mult ce transmiți, atitudinea, cum te valorifici în fața oamenilor", a mărturisit Ami.

4. Nicole Cherry- 1,55 m

Cireșica se iubește foarte mult, fie că are doar 1,55 m înălțime. De curând a devenit mămică, iar povestea cum a aflat că este însărcinată este foarte interesantă.

Citeste si: De ce e bine să torni oțet în pantofi! Trucul care te ajută în multe situații- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

" Bănuiam, încă nu-mi întârziase menstruația, practic am făcut testul în prima zi în care trebuia să-mi vină menstruația, a ieșit cea de-a doua liniuță foarte ștearsă și am fost puțin derutată, dar mi s-a confirmat că este.", a declarat Nicole Cherry pe contul ei de Instagram.

5. Elena Gheorghe- 1,60 m

Elena Gheorghe este o mare voce, dar la înălțime nu este la fel. Cântăreața se bucură de o siluetă perfectă și o carieră de invidiat.

"Am învăţat să mă iubesc aşa cum sunt. Nu am intervenţii estetice, dar cine ştie? Poate peste 20 de ani îmi voi face ceva.”, declarat Elena Gheorghe în urmă cu ceva timp.

6. Andreea Mantea- 1,60 m

Andreea Mantea este o prezentatoare TV desăvârșită, însă este și ea foarte mică de înălțime. În ultimul timp a avut ceva probleme cu kilogramele, însă acum a ajuns la forma visată.

"Rezoluție, dorință sau mai bine zis, nevoie! Am 66 kg și vârsta la care metabolismul meu nu mai funcționează la fel ca acum câțiva ani… și vreau să ajung înapoi la 52 kg. Mai mult decât atât, aș vrea să încerc să mă mențin la acea greutate. Voi renunța la tot ce îmi face rău și voi urma un stil de viață sănătos!", a mărturisit Andreea Mantea în mediul online.

7. Andreea Esca- 1,62 m

Andreea Esca măsoară 1,62 m și chiar se mândrește cu acest lucru. Prezentatoare de știri poate ieși în oraș cu fiica sa, infiltrându-se perfect între adolescente.

”Avantajul de a avea 1.60 m este că pot să ies cu gașca Alexiei fără să bat la ochi….E din puţul gândirii”, a spus Andreea Esca, amuzată, pe contul ei de Instagram.

8. Simona Gherghe- 1,62 m

Simona Gherghe este o femeie frumoasă și de succes, însă are doar 1,62 m înălțime. Aceasta este mulțumită de felul cum arată și nu se ferește niciodată să vorbească despre asta.

"Eu nu am 90-60-90, dar nici nu-mi doresc. Am avut acasă o bicicletă medicinală, dar pe care îmi ţineam genţile. În schimb, dacă mă duc la sală, mă ţin de bicicletă", a declarat Simona Gherghe, mai demult.

9. Inna- 1,63 m

Inna are doar 1,63 înălțime, dar performanțele ei muzicale sunt la nivel înalt. Inna arată perfect și a și spus rețeta pentru acest lucru.

"Mă simt foarte bine în pielea mea și chiar pot spune că nu am niciun fel de complex. Nu cred că am nevoie de operații estetice. Mănânc sănătos, dansez mult și încerc să am grijă de mine prin metode naturale", a spus Inna într-un interviu mai vechi.

10. Ruby- 1,64 m

Ruby se clasifică pe locul 10 în topul minionelor. Aceasta are un corp perfect, ba chiar se amuză uneori pe acest subiect, numindu-se "schiloadă".

"Prieteni, avem probleme. Problema mea se numește 45 de kilograme prieteni, o să mor de schiloadă, wtfff? Prea, prea mult. Mă duc să mănânc", a spus Ruby, pe Instagram.