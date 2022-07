In articol:

Top cinci seriale Netflix de vară. Sezonul estival este despre distracție, soare și mare. Însă, iubitorii de seriale Netflix preferă să petreacă timp de calitate cu cei dragi în fața televizorului.

Clark

Vezi cinci producții Netflix pe care nu trebuie să le ratezi!

„Clark” este un serial dramatic care a debutat la Netflix în data de 5 mai 2022. Acesta spune povestea de viață a bărbatului din spatele expresiei „sindromul Stockholm”, care a reușit să vrăjească Suedia, în ciuda nenumăratelor acuzații de trafic de droguri, tentativă de omor, furt și jaf asupra mai multor bănci.

Menționăm că serialul este bazat pe adevărurile și minciunile dezvăluite de autobiografia lui Clark Olofsson. Regizat de Jonas Åkerlund, serialul este o poveste de ficțiune despre unul dintre cele mai controversate personaje din istoria contemporană a Suediei.

Top cinci seriale Netflix de vară. Petrece timp de calitate cu cei dragi în fața televizorului [Sursa foto: PixaBay]

The Umbrella Academy

Serialul SF „The Umbrella Academy” este o adevărată revelație în acest gen și este construit în jurul unei povești foarte bine consolidate. Este vorba despre o gașcă de tineri cu puteri supranaturale care încearcă să oprească sfârșitul lumii.

Modul de construcție a caracterelor după modelul anti-erou și efectele speciale de calitate dau o notă aparte acestui serial Netflix. Unde mai pui că maimuța care vorbește pare mult mai inteligentă decât ei. Serialul a ajuns la sezonul cu numărul 3.

Pieces of Her

„Pieces of Her” este un serial american, încadrat în genurile thriller și dramă, ce a avut premiera pe Netflix pe 4 martie. Serialul spune povestea unei adolescente care încearcă cu disperare să afle secretele despre familia sa, iar asta după ce ia parte la un act de violență dintr-un orășel liniștit din Georgia. Astfel, tânăra pleacă într-o aventură de-a lungul țării pentru a afla ce ascunde familia ei.

Stranger Things

Un alt serial SF marca Netflix este și „Stranger Things”. Producția este uluitoare și începe cu dispariția unui puști dintr-un orășel obscur din America anilor ’80. Dispariția dă naștere unor evenimente supranaturale absolut șocante iar personajele descoperă, în spatele unei realități banale, o altă dimensiune „răsturnată”, în care orășelul lor este dominat de ființe demonice. Producția regizată de frații Duffer a ajuns la sezonul 4. Aici este prezentată acțiunea după șase luni de la bătălia de la Starcourt, care a semănat teroare și distrugere în Hawkins. Având încă de suferit de pe urma acesteia, grupul nostru de prieteni trebuie să se despartă pentru prima dată, iar complicațiile vieții de liceu nu le-au ușurat existența, notează tvmania.ro.

The Witcher

Dacă ați vizionat „Game of Thrones”, cu siguranță veți îndrăgi serialul „The Witcher”, o producție numai bună de vizionat vara. Acțiunea este conservată în jurul unui vânător de monștrii, cu abilități supranaturale când vine vorba de lupte și cu o coregrafie de senzație. Serialul, bazat pe romanul omonim al polonezului Andrej Sapkowski, urmărește aventurile lui Geralt of Rivia (interpretat de Harry Cavill) și are mai multe serii.