TOP curitozități despre vedete! Sigur nu știai asta despre Elena Gheorghe! Dar stai să vezi ce face și Mario Fresh! "Sufăr de misofobie"

Deși e cunoaște toată lumea și își expun viața pe rețelele sociale, celebritățile au și părți ascunse, lucruri pe care le fac, iar publicul nu s-ar fi așteptat niciodată din partea lor.

1. Ami

Iată câteva curiozități despre vedete, pe care sigur nu le știai.

Ami este o cântăreață cunoscută din România, care nu se propulsează mereu în centrul atenției. În urmă cu ceva timp, aceasta a postat pe contul ei de Instagram, câteva aspecte mai puțin știute din viața ei.

"Mi-e frică de cutremure și lilieci. Uit ușor numele celor cu care abia fac cunoștință și nu rețin titluri de filme, piese, artiști pe care îi ascult, în afară de câteva excepții. Sunt alergică la frig, praf și florile de tei. Nu-mi plac băuturile acidulate, ciorba de burtă și pepenele galben. Când merg într-un restaurant, îmi comand cel puțin 3 feluri de mâncare, să fiu sigură că nimeresc ceva care să fie pe gustul meu.", a împărtășit Ami, cu fanii de pe Instagram.

2. Irina Rimes

Irina Rimes are și ea secretele ei.Cum

doarme în fiecare seară și unde a crescut, de fapt, artista?

"Mi-e frică de întuneric, eu dorm cu televizorul aprins, cu luminițele de Crăciun, tot anul, cu lumina de la hotă și cu veioza, peste care pun un tricou noaptea. După cântat, cel mai mult îmi place gătitul. Când eram mică, am crescut în biserică, pentru că ambii bunici cântau în cor în biserică. Înainte de concert, nu îmi place să socializez.", a dezvăluit Irina Rimes.

3. Elena Gheorghe

Elena Gheorghe are niște obiceiuri, despre care îți vine greu să crezi. Iată ce mănâncă în fiecare zi, fără întrerupere și ce colecționează.

"Mănânc în fiecare zi papaya. Când eram mică am căzut de pe scooter și am dormit două săptămâni pe burtă. Am reușit să nu dorm trei zile, absolut deloc. Am o colecție impresionantă e pantofi și de curele. Mâncarea mea preferată, încă din copilărie, este mâncarea de cartofi cu ceapă roșie.", a spus Elena Gheorghe.

4. Alexandra Stan

Alexandra Stan le spune totul fanilor ei, pe conturile ei de socializare, însă unele lucruri le ține pentru ea. Vedeta nu poate sta desculță niciodată în casă, iar combinațiile culinare sunt unice.

"Eu nu pot să stau desculță prin casă, nici vara, pentru că îmi transpiră foarte tare picioarele. Am intoleranță la gluten și la lactoză. Îmi place să combin sărat cu dulce. Am ascendent în scorpion. Colecționez ochelari, dar îi pierd tot timpul.", a mărturisit Alexandra Stan.

5. Mario Fresh

Mario Fresh are niște principii la care ține foarte mult. Deși nu se arată, cântărețul este uneori fixist în privința anumitor aspecte.

"Nu îmi plac stafidele. Nu suport să stau în dreapta în mașină. Sunt un om foarte ordonat și nu îmi place deloc dezordinea. Nu pot să trag voci la studio dacă am ambele căști pe urechi. Mi-e frică de șerpi și întuneric.", a declarat Mario Fresh.

6. Connect-R

Curiozitățile despre Connect-R sunt cu adevărat amuzante. Artistul are o poveste foarte interesantă.

"Pierd în jur de trei buletine pe an. De cele mai multe ori, uit să îmi pun curea la pantaloni. Încurc șosetele. Am o slăbiciune culinară și anume, croissant și mâncare de cartofi.", a precizat Connect-R.

7. Lora

Lora mărturisește că are frici de care nu poate scăpa. Știa că a avut notă mică la purtare în liceu? Sau de ce boală suferă?

"Atunci când este întuneric, am impresia că este bau bau prin preajmă. Am avut 7 la purtare în liceu. Nu am mâncat și nici nu o să încerc vreodată ciorba de burtă. Sufăr de misofobie, adică sunt foarte sensibilă la anumite zgomote și mă frustrează până plâng.", a spus Lora.