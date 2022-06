In articol:

Top județe cu cele mai slabe rezultate la Evaluarea Națională 2022.

Județele cu cele mai slabe rezultate la Evaluarea Națională 2022

Ministerul Educației a publicat notele modificate în urma depunerii contestațiilor. Iată ce județe se află la coada clasamentului!

Ministrul Educației a ținut o conferință în dimineața zilei de 30 iunie, pentru a anunța noile rezultate la Evaluarea Națională 2022. Astfel, se pare că au fost înregistrate 21.854 de contestații, adică 7,12% din numărul total de lucrări, dintre care 13.324 la Limba și literatura română, 265 la Limba și literatura maternă și 8.265 la Matematică.

Pentru 13.757 de lucrări nota a fost modificată prin creștere, iar pentru 5.906 de lucrări notele au fost modificate prin scădere: „În urma reevaluării lucrărilor contestate, ponderea elevilor cu medii mai mari sau egale cu 5 (cinci) este de 82,4% (122.301 elevi, cu aproape 28.000 mai mulți decât în anul 2021), în creștere cu 0,10% (135 de elevi) față de rezultatele inițiale (82,3%). A crescut, de asemenea, și numărul elevilor cu media generală 10: 237. Sunt 16 medii de 10 în plus.”, au fost cuvintele ministrului.

Astfel, în top trei județe care au luat medie peste 5 se află orașele: Cluj, București și Brăila. De asemenea, cea mai mică pondere a notelor peste cinci a fost în Teleorman: 71,8%. Sorin Cîmpeanu a mai menționat că nu a existat nici măcar o medie de 10 la Evaluarea Națională 2022 în județele: Brăila, Dâmbovița, Giurgiu, Mehedinți, Călărași, Covasna, Harghita, Sălaj.

Ce probe s-au dat la Evaluarea Națională 2022

Amintim că ultimele 4 județe nu au obținut nici anul trecut vreo medie de 10.

Elevii claselor terminale de gimnaziu au susținut în cadrul Evaluării Naționale probe la:

- Limba și Literatura Română

- Limba și Literatura Maternă (doar elevii care aparțin minorităților naționale și care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă)

- Matematică

Cum se calculează media de admitere la liceu

Media de admitere la liceu în acest an se calculează pe baza mediei generale la Evaluarea Națională 2022, care are pondere de 80%, și media generală de absolvire a claselor a V-a- a VIII-a care are un aport de 20% în calculul mediei de admitere.

Astfel formula este: MA= 0,2 × ABS+ 0,8 × EN, unde MA este media de admitere, iar ABS se referă la media generală de absolvire a claselor a V-a- a VIII-a.

Menționăm că EN se referă la media generală obținută la Evaluarea Națională susținută de elevii claselor a VIII-a.

Viitorii liceeni și pot afla media generală la Evaluarea Națională 2022 prin calcularea ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele obținute la probele incluse în examen, anume limba și literatura română, limba și literatura maternă (unde este cazul) și matematică.

Reamintim că media de admitere se va calcula indiferent dacă media generală la Evaluarea Națională este sub nota cinci.

Noua structură a anului școlar 2022- 2023

Anul școlar 2022-2023 aduce schimbări importante în învățământ. Cele două semestre vor fi înlocuite de cinci module de învățare, iar întregul an școlar va cumula 36 de săptămâni de cursuri, durată ușor redusă pentru clasele terminale de gimnaziu și liceu.

5 septembrie- 21 octombrie, cursuri (modul de învățare);

22- 30 octombrie, vacanță;

31 octombrie- 22 decembrie, cursuri;

23 decembrie 2022- 8 ianuarie 2023, vacanța de iarnă;

9 ianuarie- 3/ 10/ 17 februarie 2023 (dată ce va fi aleasă de inspectoratele școlare județene), cursuri;

în perioada 6- 26 februarie 2023 va fi o săptămână de vacanță, perioada exactă urmând să fie decisă de inspectoratele școlare județene/al municipiului București;

13/ 20/ 27 februarie (la decizia inspectoratelor)- 6 aprilie 2023, cursuri;

7- 18 aprilie 2023, vacanță de primăvară;

19 aprilie- 16 iunie 2023, cursuri.

Vacanța de vară va începe în data de 17 iunie 2023, cu câteva excepții. Astfel, clasele a XII-a, a XIII-a vor încheia cursurile în data de 2 iunie 2023, iar clasa a VIII-a în data de 9 iunie 2023. Anul școlar 2023-2024 ar urma să înceapă pe 4 septembrie, notează avocatnet.ro.

Surse: edu.ro, edupedu.ro