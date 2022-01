TOP secrete ale vedetelor! Le vezi zilnic la televizor și în mediul online, dar nu ai crede asta despre ele: "Nu am terminat liceul"

In articol:

Le vedem la televizor, în filme sau cântând. Au milioane de fani care le admiră și le urmăresc pe rețelele de socializare, însă în ciuda a ceea ce afișază există amănunte pe care mulți nu le cunosc despre vedetele autohtone și

Au talent cu carul, dar și secrete bine păstrate

internaționale.

Cel mai recent secret scos la iveală chiar de actriță a făcut înconjurul lumii. Nimeni nu a știut până acum că celebra Nicole Kidman are doar 10 clase.

Nicole Kidman și soțul ei [Sursa foto: Instagram]

”Nu am terminat clasa a XI-a. Am voie să spun”, a spus actrița în emisiunea lui Kyle Sandilands de la postul de radio KIIS FM. Ea a adăugat că soțul său, Keith Urban, nu a apucat să termine nici clasa a X-a.

Aceeași poveste o are și celebra și talentata Feli Donose. Artista a mărturisit că a fost nevoită să renunțe la studii pentru muzică.

„La jumătatea clasei a noua, ca nebuna. Pur şi simplu, m-am trezit într-o noapte că m-am întrebat ce fac cu viaţa mea de acum încolo.

Mi-am văzut filmul pe repede-înainte şi nu vedeam unde-i muzica. Am avut un curaj nebun şi am făcut chestia asta fără să ştie ai mei. Apoi au aflat şi i-am promis mamei că dacă nu îmi ies mie planurile cum mi-am dorit, reiau școala.

Da, asta cu liceul e un gol din adolescența mea pe care încă mă gândesc cum să-l umplu. La un moment dat, tot vreau să-l fac. Pentru că în perioada în care adolescenţii din jurul meu trăiau asta, eu am ales să devin peste noapte un adult care să-şi urmeze visul nebuneşte.

Edward Sanda și Cleopatra Stratan nu au studii superioare

Iar acolo e un spaţiu pe care eu trebuie să-l umplu cumva. O să-mi dau seama cum.”,, a precizat Feli pentru adevarul.ro.

Edward Sanda și Cleopatra Stratan [Sursa foto: Instagram]

Edward Sanda și Cleopatra Sratan s-au căsătorit de tineri și amândoi împărtășesc aceleași idei și planuri. Ei au decis să nu urmeze o facultate după terminarea liceului, pentru că nu ar mai fi avut timp de muzică.

„Nu mi-a fost niciodată rușine sau nu mi-e rușine să spun asta. Mi-am focusat toată energia și munca asupra muzicii și cred că mi-a ieșit. Dacă aș fi la o facultate, n-aș putea să mai stau atât în studio, să compun, să fac muzică. Dacă am face asta nu ne-am mai axa pe muzică. Probabil, în viitor, o să ne facem și studii superioare. Dacă o să aleg să fac o facultate, o să aleg ceva care ar merge mână în mână cu muzica. Nu mă văd să mă las de muzică, este pasiunea mea, viața mea, nu pot. Vrem să ne deschidem și o afacere, iar pentru asta îți trebuie niște cunoștințe. Nu spun mai mult, o sa vedeți la momentul respectiv.”, a declarat Edwuard Sanda.

„După liceu nu vreau să fac direct o facultate. În cazul meu, consider că facultatea este o pierdere de timp, pentru că mă pot dezvolta în muzică și fără aceste studii superioare. Facultatea nu garantează succesul, mă refer în cazul meu. Dacă voi simți nevoia pe parcursul anilor, o pot face oricând.”, a spus și Cleopatra Stratan pe contul său de socializare.

Alexandra Ungureanu, o artistă de 10, cu nota 10 la BAC

Alexandra Ungureanu [Sursa foto: Instagram]

Alexandra Ungureanu este una dintre cele mai apreciate cântărețe din România. Numărul mare de fani s-a văzut și când a fost desemnată câștigătoarea emisiunii "Bravo, ai stil! Celebrities". Dincolo de talentul muzical și vestimentar, artista a fost și o elevă de nota 10.

„Am fost tot timpul premiantă, bursieră, am luat BAC-ul cu 10, am intrat la 3 facultăți, am făcut și un master”, a povestit Alexandra pentru startevo.com.

"Mi-a plăcut la școală și mi-a plăcut să învăț. Mi-am exersat mintea, am iubit spiritul de competiție și am învățat să mă bucur de rezultatele muncii mele. Din păcate, m-a pregătit destul de puțin pentru viața reală și pentru marile ei decizii.", a declarat ea pentru you.com.to.

