Top Survivor România 2021. Cum arată clasamentul celor mai buni concurenți. Jador, cel mai eficient de la Faimoși. Albert Oprea, la polul opus, ocupă o poziție rușinoasă

Clasamentul celor mai eficienți concurenți din sezonul 2 Survivor România se modifică considerabil de la săptămână la săptămână.

Topul celor mai buni concurenți de la Survivor România

După eliminarea Anei Porgras de la Survivor România, Zanni nu a mai dat randament pe trasee cum o făcea în trecut și pierde prima poziție în clasamentul celor mai buni concurenți din echipa Faimoșilor în favoarea

lui Jador, revenit după o accidentare gravă.

Elena Marin este însă campioană la adus puncte după săptămâna care a trecut și cu 56 de victorii din 91 de meciuri ocupă prima poziție în topul celor mai eficienți concurenți de la Survivor România. Din echipa Războinicilor, Mellina a avut cel mai bun scor, cu un procentaj de 57,73%, dar a fost eliminată din competiție după ce a fost nominalizată de colegii săi.

Echipa Războinicilor

Deși este preferatul publicului, Albert Oprea nu reușește să atingă punctajele de la începutul competiției, iar după săptămâna care s-a încheiat se clasează pe ultimul loc la Războinici. Nici Sorin Pușcașu nu este departe și îl depășește pe colegul său la mustață, având un procent de eficacitate de 41,58%, față de cel al lui Albert Oprea de 41,41%.

Albert Oprea de la Războinici

Clasamentul cuprinde punctele acumulate în competiție până la data de 10 aprilie 2021. Iată cum arată topul celor mai buni concurenți de la Survivor România:

Elena Marin(Faimoși) 91 meciuri, 56 victorii, 35 înfrângere, 61,54% eficacitate Jador(Faimoși) 57 m, 34 v, 23 î, 59,65% Andrei Dascălu(Războinici) 73 m, 43 v, 30 î, 58,90% Mellina(Războinici) 97 m, 56 v, 41 î, 57,73% Zanni(Faimoși) 101 m, 58 v, 43 î, 57,43% Culiță Sterp(Faimoși) 86 m, 48 v, 38 î, 55,81% Cosmin Stanciu(Faimoși) 91 m, 48 v, 43 î, 52,75% Maria Chițu(Războinici) 6 m, 3 v, 3 î, 50% Raluca Dumitru(Faimoși) 6 m, 3 v, 3 î, 50% Sebastian Chitoșcă(Faimoși) 75 m, 37 v, 38 î, 49.33% Marius Crăciun(Războinici) 51 m, 25 v, 26 î, 49,02% Starlin Belen(Războinici) 98 m, 48 v, 50 î, 48,98% Cătălin Moroșanu(Faimoși) 93 m, 45 v, 48 î, 48,39% Szidonia Szas(Războinici) 49 m, 22 v, 27 î, 44,90% Sorin Pușcașu(Războinici) 101 m, 42 v 59 î, 41,58% Albert Oprea(Războinici) 99 m, 41 v, 58 î, 41,41% Vera Miron(Războinici) 5 m, 2 v, 3 î, 40% Irisha(Irina Ceban) (Faimoși) 6 m, 2 v, 4 î, 33,33%

Top Survivor România

Mellina, eliminată din competiția Survivor România

În cursa pentru eliminare din această săptămână la Survivor România au intrat Mellina și Sorin, votat de Albert Oprea, din echipa Războinicilor și Jador, alături de Elena Marin, propusă de Zannidache, de la Faimoși.

Mellina de la Războinici

În urma voturilor date de publicul emisiunii, Mellina este concurenta care părăsește competiția din Dominicană. Ea susține că Survivor România a fost o adevărată lecție de viață și spear ca prin evoluția sa în concurs să fi inspirat oamenii de acasă.

„După primul traseu la Survivor, fiecare zi a fost bonus pentru mine. Tremur efectiv. Faptul că am ajuns până aici să fie dovada că orice om poate face orice în viața asta. Sunt o simplă cântăreață, dacă eu am putut să îndur această luptă grea, oricine poate orice. Vreau să zic că dacă am reușit să inspir un om prin ce am făcut aici, am devenit relevanță ca om.

Asta încerc să fac și prin muzica mea. Le mulțumesc fiecăruia din echipa asta, am învățat de la fiecare o lecție. Dumenzeu a zis că mi-am învățat lecțiile. Las loc ca unul dintre Războinici să ajungă Survivor. Vă mulțumesc pentru această experiență. Furnicuța out!”, a declarant Mellina, înainte să-și ia rămas bun de la colegii săi.