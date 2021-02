TOP Survivor România 2021. Cum arată clasamentul celor mai eficienți concurenți din sezonul 2. Jador ocupă o poziție rușinoasă. Surpriza colosală de pe primul loc

In articol:

Faimoși și Războinici din sezonul 2 au dat totul în probele sportive de la Survivor România. După o lună de competiție, cei mai eficienți concurenți au obținut punctaje incredibile de joc.

Clasamentul celor mai eficienți concurenți de la Survivor România

Clasamentul celor mai buni concurenți de la Survivor România 2021,

sezonul 2, este uimitor. Noul concurent din echipa Războinicilor, Andrei Dascălu, este surpriza competiției. Deși a debutat în emisiune în urmă cu o săptămână, tânărul a demonstrat că este un sportiv de temut. El are un procentaj de joc greu de egalat, de 87.5%.

De cealaltă parte, în echipa Faimoșilor, prima poziție este ocupată de Elena Marin, care a jucat de la începutul competiției 24 de meciuri. Cu 17 victorii, vedeta are un procentaj de 70,8%.

Culiță Sterp ocupă a doua poziție în clasamentul celor mai buni concurenți din echipa Faimoșilor, cu 29 de meciuri jucate și 19 victorii, ceea ce înseamnă un procentaj de joc de 65,5%. Jador însă ocupă locul cinci ca procentaj din echipa roșie, cu 27 de jocuri și doar 16 victorii.

1. Andrei: 8 jocuri, 7 victorii, 1 înfrângeri, procentaj 87,5%

2. Marilena Ciucurean: 27 j, 22 v, 5 i, 81,5%

3. Elena Marin: 24 j, 17 v, 7 i, 70,8%

4. Maria Hîngu: 32 j, 22 v, 10 i, 68,8%

5. Culiță Sterp: 29 j, 19 v, 10 i, 65,5%

6. Mellina Dumitru: 29 j, 19 v, 10 i, 65,5%

7.Edmond Zannidache: 26 j, 17 v, 9 i, 65,4%

8. Cosmin Stanciu: 27 j, 17 v, 10 i, 63%

9. Jador: 27 j, 16 v, 11 i, 59,3%

10. Cătălin Moroșanu: 31 j, 17 v, 14 i, 54,8%

11. Alin Sălajean: 33 j, 18 v, 15 i, 54,5%

12. Roxana Ghiță: 28 j, 14 v, 14 i, 50%

13. Albert Oprea: 33 j, 15 v, 18 i, 45,5%

14. Simona Hapciuc: 21 j, 7 v, 14 i, 33,3%

15. Ana Porgras: 6 j, 2 v, 4 i, 33,3%

16. Musty Camara: 22 j, 7 v, 15 i, 31,8%

17. Starlin Belen: 19 j, 6 v, 13 i, 31,6%

18. Roxana Nemeș: 13 j, 7 v, 16 i, 30,4%

19. Alexandra Stan: 30 j, 8 v, 22 i, 26,7%

20. Sorin Pușcașu: 30 j, 8 v, 22 i, 26,7%

21. Majda Aboulumosha: 23 j, 6 v, 17 i, 26,1%

Echipa Faimoșilor

22. Mihaela: 8 j, 2 v, 6 i, 25%

23. Sebastian: 6 j, 1 v, 5 i, 16,7%

Georgiana, ultima concurentă eliminată de la Survivor România

Capăt de drum pentru Georgiana la Survivor România 2021. Faimoasa a fost nominalizată pentru eliminare de Jador, cel care este în această săptămână preferatul publicului, iar în urma voturilor ea este concurenta care va părăsi competiția.

Faimoasa a declarat că este mândră de parcursul ei în emisiune și a ajutat echipa cât a putut de mult. De asemenea, Georgiana mărturisește că a învățat să supraviețuiască în condiții vitrege și va rămâne cu amintiri frumoase din timpul competiției.

Georgiana, concurenta eliminată de la Survivor România

„Mă bucur că am reușit să-mi ajut echipa cât am putut. Consider că lucrul ăsta mă face mai puternică și plec cu fruntea sus. Sunt mândră de mine pentru ce am realizat aici. Îmi cer iertare dacă i-am supărat, le mulțumesc fiindcă mi-au acordat o șansă. Mă doare că știu că aș mai fi rezistat.

Am învățat la Survivor să supraviețuiesc, să înțeleg oamenii, să apreciez pe fiecare în parte. Am rămas cu amintiri frumoase, e o competiție grea, în care face față doar cine lasă de la el, pentru că suntem caractere diferite. Sper să mă revăd cu o parte dintre ei și sper ca unul dintre ei să câștige Survivor România”, spunea concurenta, înainte să-și ia rămas bun de la colegii săi.