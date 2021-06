TOP Survivor România. Schimbări importante în clasamentul celor mai buni concurenți din Dominicană. Zanni, procentaj în cădere liberă. Albert Oprea, pe ultimul loc

In articol:

Schimbări importante au avut loc în clasamentul celor mai eficienți concurenți de la Survivor România 2021. Concurenți care s-au menținut tot sezonul pe primele poziții au căzut rușinos pe locurile codașe.

Clasamentul celor mai buni concurenți de la Survivor România

Una dintre concurentele cu perfomanțe mari pe traseele din Dominicană este Maria Chițu, care reușește în ciuda discuțiilor tensionate din ultima perioadă să dea randament pe partea sportivă. Cu un procentaj de eficacitate de 61,5%, Războinica se menține și în această săptămână pe prima poziție din clasament.

Maria Chițu de la Războinici

Ștefan Ciuculescu nu a avut cea mai productivă săptămână de la Survivor, dar tot a obținut un punctaj mai mare decât colegii săi de echipă. Cu 62 de meciuri jucate, dintre care 36 câștigate, concurentul se clasează pe locul doi în topul general și pe primul loc în echipa Faimoșilor.

Elena Marin și-a revenit spectaculos după accidentarea la gleznă și reușește să-și ajute echipa pe traseele din Dominicană.

Ea urcă o poziție în clasamentul general, în timp ce Zanni, unul dintre Faimoșii care au ocupat de la debutul competiției primele locuri, coboară pe locul 6.

Faimoșii

Maria Chițu(Războinici) 109 meciuri, 67 victorii, 42 înfrângere, 61,5% eficacitate Ștefan Ciuculescu (Faimoși) 62 m, 36 v, 26 î, 58,1% Elena Marin(Faimoși) 156 m, 90 v, 66 î, 57,7% Marius Crăciun(Războinici) 145 m, 83 v, 62 î, 57,2% Sebastian Chitoșcă(Faimoși) 135 m, 74 v, 61 î, 54,8% Zanni(Faimoși) 181 m, 99 v, 82 î, 54,7% Andrei Dascălu(Războinici) 171 m, 87 v, 84 î, 50,9% Cosmin Stanciu(Faimoși) 155 m, 78 v, 77 î, 50,3% Albert Oprea(Războinici) 178 m, 79 v, 99 î, 44,4% Raluca Dumitru(Faimoși) 75 m, 32 v, 43 î, 42,7%

Adelina Damian este eliminată la Survivor România

În cursa pentru votul publicului în săptămâna precedentă la Survivor România au intrat Adelina Damian, Maria Chițu și Albert Oprea. Fiind cea mai nouă concurentă din competiție dintre colegii săi, Adelina Damian a primit cele mai puține voturi din partea oamenilor de acasă și a fost eliminată din competiție duminică seara.

Războinicii

Ea declara că a încercat să se bucure de tot ce i-a oferit aventura Survivor România și preciza că a învățat multe lecții. „Se simte bine, sunt ok. De când am aterizat în Republica Dominicană sunt pe plus cu tot, cu tot ce s-a întâmplat aici. Prima lecție, cea mai importantă, carpe diem.

Cred că asta ne învață consiliile astea de eliminare, să trăim fiecare clipă pentru că nu știm cât mai stăm pe aici. Asta am încercat în fiecare zi de când am venit la Survivor, să mă bucur de tot ce înseamnă competiție, trasee, până la licuricii din junglă și cerul înstelat care m-a fermecat.

Echipa Războinicilor

Foarte multe lecții am învățat aici la Survivor. Este o lecție pentru toate fetele de aici și toate femeile de acasă, pentru că am lăsat tot confortul de prințese și am venit aici să luptăm cot la cot cu băieții. Sunt foarte recunoscătoare pentru tot, le mulțumesc tuturor din producție care fac posibil acest show, le mulțumesc Faimoșilor și colegilor mei.

A fost cu adevărat o experiență pe care mi-am dorit-o enorm de mult. Singurele care știu motivul adevărat sau personal pentru care eu mi-am dorit să fiu la Survivor sunt doar Maria și Elena și așa vreau să rămână. Sunt foarte fericită și vă aștept pe toți acasă”, declara Adelina Damian, înainte să-și ia rămas bun de la colegii săi.