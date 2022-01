TOP vedete care au părăsit definitiv România! Unde s-au mutat și din ce se întrețin?

In articol:

Să fii celebru în România este un atât un dar, cât și un blestem. Multe vedete foarte îndrăgite au ales să își facă o carieră în afară, mutându-se alături de familie. Sunt și cazuri în care chiar dacă au ales să locuiască în altă țară, continuă să aibă proiecte și în România.

Iată câteva dintre vedetele voastre preferate care s-au mutat în străinătate și au început o viață complet nouă. Vezi care sunt motivele alegerii și din ce fac bani.

CRBL investește în criptomonede în Spania

CRBL [Sursa foto: Instagram]

CRBL s-a mutat în anul 2020, în plină pandemie, în Spania, alături de soția și fetița lui. Între timp i s-a făcut dor de meleagurile românești și s-a întors înapoi în țară. A avut un succes imens cu ceea ce făcea acolo și nu are legătură cu muzica.

Afacerea sa era modernă, inedită și foarte profitabilă. Este vorba despre NFT-uri și criptomonede, iar pentru asta trebuia să facă naveta la Dubai, pentru a se ocupa de crearea primului NFT educațional.

Înainte de a pleca în afară, CRBL nu a mai părut pe sticlă, motiv pentru care și-a luat afacerea în serios și s-a bucurat de tot ce îi oferă Spania. Acesta afirmă că a plecat în acea perioadă din România, pentru a avea parte de liniște și să își pună în practică proiectele pe care le avea în minte de mult

timp.

"Am ales Spania pentru că e aproape de noi. E cald, e bine, e liniște. Despre asta este vorba. Eu am căutat liniște. Am căutat să vin într-un loc în care pot să mă bucur de lucrurile la care am visat. Acum, în pandemie, este o perioadă perfectă pentru compus. Am timp să fac ce îmi place și sunt împăcat cu mine", a declarat mai demult, CRBL.

Carmen Harra este clarvăzătoare în SUA

Carmen Harra [Sursa foto: Instagram]

Carmen Harra a părăsit România în urmă cu foarte mult timp, pentru a-și trăi visul american. Aceasta a cochetat cu muzica, făpcând furori cu formația Trio Express. În anul 1983 s-a desprins de România, alegând să plece în Suedia, până când s-a îndrăgostit de Statele Unite ale Americii și s-a stabilit definitiv acolo.

Carmen Harra a studiat psihologia în Nre York, iar de atunci a avut un succes colosal, drept ghicitoare, participând alături chiar de Bill Clinton, la un dineu exclusivist. În prezent, aceasta este femeie de afaceri printre americani, în același timp celebră pentru viziunile sale.

Citeste si: "Are cancer!" Laurențiu Reghecampf rupe tăcerea! Din cauza asta nu vrut să intervină până acum în scandalul divorțului!- bzi.ro

"De acum 14 ani îi spuneam lui Hillary că va ajunge guvernator al statului New York, apoi că va candida la Preşedinţia SUA şi va fi, până la urmă, prima femeie-preşedinte din istoria Statelor Unite", a povestit Carmen Harra, în trecut.

Denisa Tănase, afaceri în Dubai

Denisa Tănase [Sursa foto: Instagram]

Denisa Tănase a devenit un model pentru femeile care vor să activeze în lumea afacerilor. A început în România, iar acum s-a stabilit în Dubai, acolo unde va locui de azi înainte. Fosta membră a trupei Bambi trăiește o viață de lux, muncind pentru visul ei și reușind să creeze un adevărat imperiu dintr-o afacere de 500 de euro. Mai exact, acesta are propriul brand de parfumuri, iar acum, activează și în domeniul imobiliarelor. A cumpărat două apartamente, pentru care este nevoită să plătească rate până în anul 2024 și pe care vrea să le închirieze în regim hotelier.

Recent, Denisa a postat pe contul ei de socializare, o serie de fotografii cu vila din Dubai în care locuiește, fanii rămânând cu gura căscată când au văzut luxul și opulența de care este înconjurată artista, semn că afacerile merg foarte bine.

"În Dubai am dat avans pentru 2 apartamente, plătim rate până în 2024. Sunt apartamente pe plajă, pe care le vom închiria în regim hotelier”, a precizat Denisa Tănase, într-un interviu.

Citeste si: EXCLUSIV! Ce mesaje au transmis vedetele de Ziua Internațională a soțului! Iată ce le-au urat partenerilor lor de viață!

Mihaela Radulescu locuiește în Monaco

Mihaela Rădulescu [Sursa foto: Instagram]

Mihaela Rădulescu a părăsit România pentru Monaco, în vara anului 2009. Acest lucru s-a întâmplat imediat după divorțul de fostul soț, Elan Schwarzenberg. În prezent locuiește într-o vilă luxoasă, în valoare de aproximativ 100 de milioane de euro, alături de iubitul ei, Felix Baumgartner. Deși este la mare distanță de România, vedeta nu a renunțat la proiectele de televiziune din țară. Mihaela a recunoscut care a fost motivul pentru care a ales Monaco, în locul României.

“Mi-am dorit ca fiul meu să aibă o copilărie normală. I-am zis tatălului copilului atunci că eu nu pot să cresc copilul aici, pentru el, nu pentru mine. Nici nu știam unde o să plec. A fost decizia tatălului lui să mergem în Monaco, pentru că avea prieteni acolo”, a dezvăluit Mihaela Rădulescu, în cadrul unui podcast.

Iulia Vantur, vedetă în India

Iulia Vântur [Sursa foto: Instagram]

Iulia Vântur este dovada reală că nimic nu este imposibil. Frumoasa blondă s-a mutat în India, în anul 2012, cu visul de a face senzație la Bollywood. Se pare că a reușit nu doar profesional, ci și pe plan sentimental. Aceasta trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu celebrul actor și cântăreț Salman Khan, cu care are planuri serioase în viitor. De curând a anunțat că va apărea într-o emisiune a starului indian, unde va fi urmărită la nivel global.

“O poveste de dragoste vine să-și lase magia asupra ta. Melodia va fi lansată pe 22 ianuarie. Stați aproape!”, a postat Iulia Vântur pe pagina ei de Instagram.

Mădălina Ghenea

Mădălina Ghenea [Sursa foto: Instagram]

În urmă cu 13 ani, Mădălina Ghenea locuia în Italia, pentru a-și trăi visul de a fi manechin. Nu s-ar fi gândit vreodată, că, în scurt timp, va deveni o celebritate internațională în lumea filmului. Originară din Slatina, vedeta știa un singur lucru și anume că trebuie să ajungă faimoasă în State, așa cum s-a și întâmplat ulterior. A a fost împreună cu unii dintre cei mai râvniți bărbați faimoși din lume, precum Leonardo DiCaprio, Gerard Butler, Philip Pleinn, Michael Fassbender, Jude Law și Michael Caine. În prezent formează un cuplu cu Andrea Castagnola, un italian putred de bogat.

“Îmi iau jucăriile şi plec.(...) Nu m-am mutat în Londra, ci mă pregătesc pentru America”, anunța Mădălina Ghenea, în urmă cu câțiva ani, înainte de stabilirea în America.

Distribuie pe: