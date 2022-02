TOP vedete care au plecat de jos, iar acum întorc banii cu lopata! Care sunt celebritățile care au din nimic, au ajuns să aibă totul?

In articol:

Visul tuturor este să devină faimoși și bogați, însă pentru asta, este nevoie de muncă, noroc și ambiție.

Nu toți reușesc acest lucru, dar și când o fac, nu trebuie să uite de unde au plecat.

Astăzi au vieți de invidiat. Trăiesc în lux și își permit tot ce vor. Însă, înainte de asta, au cunoscut și ce înseamnă sărăcia și cum este să ai buzunarul gol. Vezi care sunt vedetele care din nimic, au ajuns să aibă totul!

1. Connect-R

Connect-R este unul dintre cei mai mari artiști la momentul actual, însă, demult, înainte să guste celebritatea, a trăit în sărăcie. În trecut, Ștefan Mihalache, pe numele lui din buletin, își ajuta familia din alocația lui, nevoit să muncească din greu pemtru a avea ce mânca. Prima lui meserie a fost de tinichigiu, mai târziu, devenind inginer de sunet la un studio de înregistrări.

"Mama, la un moment dat, făcea un fel de terci. Păstra mălaiul că era foarte ieftin pe atunci și făcea un fel de terci. Foarte lichid și mâncam dintr-ăla când nu aveam nimic. Dar au fost zile când nu a fost nici terciul ăla.", a povestit Connect-R, într-un interviu mai vechi.

2. Alex Velea

Alex Velea, prieten bun cu Connect-R, nu a avut nici el o copilărie prea fericită din punct de vedere financiar. La un moment dat, a fost nevoit chiar să vândă haine la metrou pentru a face bani. Artistul nu vorbește prea des despre acest subiect, fiind mândru de ceea ce are acum și preferând să lase trecutul în spate.

Acum se îmbracă din cap până în picioare în branduri și locuiește alături de Antonia și cei doi copii ai săi într-o vilă luxoasă.

”Ca în toate familiile, am avut și momente grele. Nu vreau să mă plâng sau să fac din lucrul ăsta un clișeu, că am văzut că este la modă acum, să spunem toți că am fost săraci, cât am muncit în viața asta, că am învins sistemul. Am avut o viață normală, Dumnezeu m-a iubit, nu ne-au dat banii afară din casă, dar ne-am descurcat. Sau ai mei cel puțin au avut grijă ca eu să nu știu treaba asta. Nu aveam bogătași în jurul meu. Ieșeam la colțul străzii de mic, rupeam semințele. Aveam dexteritate. Am fost un copil foarte rebel de când eram mic”, a declarat, în trecut, Alex Velea.

3. Daniela Crudu

În prezent, se plimbă în bolizi de lux și merge în vacanțe extravagante, dar în copilărie, a cunoscut și gustul sărăciei. Pe atunci se plimba pe străzile din Ferentari și nu știa ce înseamnă să îți cumperi tot ce vrei. Acum, Daniela Crudu câștigă în jur de 5.000 de euro pe lună, dar când era copil, se bucura la lucruri mărunte, pe care acum mulți nu le prețuiesc.

"Tata avea ce să pună pe masă, dar îmi lipsea viaţa pe care o duc astăzi. Mă bucuram când primeam portocale şi dulciuri, jucării din cârpe, toate fac parte din experienţa de viaţă, poate n-aş mai fi ajuns aici dacă nu treceam prin toate astea", a mărturisit Daniela Crudu.

4. Bănel Nicoliță

Bănel Nicoliță este un nume mare în industria fotbalului, însă, în copilăria, trăia într-o casă din chirpici. S-a născut într-o comună, unde putea fi lejer un exemplu de sărăcie lucie. Acum este faimos și bogat, însă nu a uitat niciodată de unde a plecat.

"Viața mea, până să mă apuc de fotbal, a fost tristă din toate punctele de vedere. Părinții mei munceau cu ziua și abia aveam ce mânca. Condițiile de acasă erau foarte grele. Nu ai ce să mănânci o seară și a doua zi trebuie să mergi la școală nemâncat. În prima zi de școală eu m-am dus îmbrăcat vai de mama mea și colegii erau toți eleganți, la cravată, costum. Din clasa I până în clasa a IV-a am mers cu adidașii rupți. Uneori îmi doreau și eu un tricou sau un suc ori o înghețată și nu aveam bani. Mergeam cu ceilalți copii la magazin și mă uitam la ei, în speranța că unuia i se face milă și-mi dă și mie, mi se rupea sufletul, dar nu aveam ce face", a spus Bănel Nicoliță, mai demult.

5. Andreea Bănică

Andreea Bănică se numără și ea printre vedetele care au pornit de jos. Artista știe și cum e să ai, dar și cum e să nu ai. Într-un interviu din trecut, Andreea Bănică povestea cum, înainte de a locui într-o vilă luxoasă, trăia, alături de iubitul ei, într-o garsonieră și fără prea multe posibilități.

„Nu aveam bani de haine, locuiam multe persoane într-o garsonieră. Țin minte că nu aveam decât vreo trei ținute de scenă și pe alea le schimbam între ele. Le spălam de mână și le puneam cu grijă la uscat. Mâncam la comun ce aveam, nu făceam fițe și nici nu îmi permiteam să îmi iau lucrurile pe care mi le iau acum. Am strâns ban pe ban ca să ne luăm un apartament. Am strâns din dinți cât am putut, știam că altfel nu voi reuși”, a afirmat Andreea Bănică.

6. Nicoleta Luciu

Și Nicoleta Luciu a avut o copilărie mai puțin norocoasă, povestea fiind una impresionantă. Din cauza faptului că provenea dintr-o familie fără posubilități materiale, ceilalți copii o marginalizau. Chiar dacă poftea din mâncarea colegilor, nu cerea de rușine, iar când venea vorba să își cumpere ceva ce își dorea, nu exista această variantă din cauza lipsurilor.

„Ţin minte că nu aveam bani de stixuri şi aveam o colegă care avea o situaţie mult mai bună ca a noastră. Mânca stixurile şi partea de care ţinea o punea acolo unde se punea cerneala. O dată am poftit atât de tare, dar mi-a fost ruşine să-i cer şi am aşteptat să se termine orele şi m-am făcut că plec şi am zis că am uitat ceva în bancă şi m-am întors ca să iau câteva din stixurile alea”, a povestit Nicoleta Luciu.

