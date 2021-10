TOP vedete care au trăit într-o sărăcie lucie înainte de a deveni celebre. Nu au uitat de unde au plecat: "Bântuiau păduchii pe la noi"

In articol:

Unele au avut cu totul și cu totul alte meserii, altele au muncit din greu pentru a avea ce mânca, iar altele nici nu sperau la o viață mai bună. Așa arată copilăria unor vedete, despre care nu știam ce viață grea au avut înainte de a deveni faimoase.

Inna vindea papuci

Inna este în toate topurile naționale și chiar internaționale. Este o femeie frumoasă, cu un succes uriaș. Munca și talentul său i-au adus nu doar faimă, ci și o viață liniștită, lipsită de griji, așa cum era în copilărie.

“O știm pe Inna de când era o puștoaică! Încerca și ea să intre pe la spectacole, dar nu avea șanse! Nici nu arăta ca acum, era insipidă! Nu îți spunea nimic ca artist, iar ca femeie, nici atât! O vedeam la gheretele din stațiuni cum vindea papuci de plastic, uleiuri de plajă, umbrele și costume de baie! Inna era un bun comerciant, chiar determina oamenii să cumpere de

la ea.”, au povestit pentru WOWbiz.ro câțiva apropiați de-ai ei din Mangalia!

Bianca Drăgușanu a fost vânzătoare

Bianca Drăgușanu, înainte de a deveni celebră [Sursa foto: Facebook]

Astăzi este una dintre cele mai frumoase femei, iar banii sunt ultima sa grijă.

A muncit din greu la sală, a apelat la medici esteticient, iar aspectul său fizic s-a îmbunătățit, ceea ce a însemnat și bani. Pe lângă afacerile sale, Bianca Drăgușanu își mărețte veniturile și cu contractele de imagine. Însă, înainte de a fi celebră, viața sa nu a fost deloc roz.

"Primul job a fost în vânzări. Vindeam utilaje de construcţii, iar salariul nu era fix.

Am terminat liceul economic, apoi m-am înscris la Facultatea de Ştiinte economice din Petroşani, pe care am înghetaţ-o după anul II. Muncesc de la 15 ani.", spune Bianca Drăgușanu.

Gina Pistol a fost operator xerox

Nici Gina Pistol nu a fost mereu liniștită pe plan financiar. Înainte de a deveni cunoscută, ea lucra din greu pentru a-și câștiga existența.

”Muncesc de la 17 ani. Mi-a fost foarte greu atunci! Ţin minte că mergeam pe jos la serviciu şi iarna îngheţam în staţia de tramvai! Când ajungeam la muncă, spălam vitrina care aproape că îngheţa, aşa ger era afară! Primul meu job a fost de operator xerox. Eu sunt optician de meserie, făceam practică la cineva care avea un centru xerox şi mi-a dat o mână de ajutor angajându-mă.

După care am lucrat ca vânzător la un magazin sportiv. Tot atunci m-am dus la castingul Playboy, la insistenţele unui prieten. Eu aveam faţă de copil, nici vorbă să fi fost bombă sexy! Dar mulţi îmi spuneau că veneau la magazin doar pentru că eu eram acolo, voiau să se uite la mine…”, a povestit Gina Pistol în urmă cu puțin timp.

Connect-R este la bază tinichigiu

Când spui Connect-R îți vin în minte piesele și stilul său de dans. Însă, puțini știu că la bază artistul este tinichigiu. Când a mers la liceu, el a ales această specializare. Când dă timpul înapoi, el recunoaște că nu ar fi ajuns artistul de astăzi dacă nu erau părinții săi.

„Părinții mei sunt eroii copilăriei mele și lor le datorez tot ceea ce sunt ca om, ca artist. Și acest lucru s-a întâmplat datorită educației pe care ei mi-au dat-o, mi-au creat un sistem de valori uman și foarte aproape de Dumnezeu, lucru care m-a format ca om și pentru care le mulțumesc.”, a mărturisit el pentru PRO TV Magazin, în urmă cu câțiva ani.

Alex Velea vindea haine la metrou

Alex Velea [Sursa foto: Facebook]

Alex Velea este unul dintre marii artiști astăzi, cu un succes răsunător. Însă, pe cât este de fericit și liniștit astăzi, pe atât de greu a dus-o în copilărie.

„Cum nu aveam bani să-mi cumpăr blugi, am desenat nişte pantaloni pe un material de tercot cumpărat de mama şi i-am dat la croit lui ‘nea Gagiu, croitorul din colţul blocului. Am reuşit să-i vând pe mult mai mulţi bani decât costul lor de producţie. Vindeam şi la metrou haine, nu îmi este ruşine să recunosc“, a spus Alex Velea, în 2014, potrivit traiestemuzica.ro.

Irina Loghin: "Bântuiau păduchii pe la noi"

Irina Loghin, supranumită și regina muzicii populare românești, este una dintre cele mai iubire artiste. Talentul și succes său sunt greu de egalat, însă artista a avut totuși o viață grea. Nu uită niciodată de unde a plecat și cum a trăit.

„Sărăcia prin care am trecut... Noi nu observam necazurile. Noi așa credeam că trebuia să fie. Eram 6 copii. Tata muncea pentru toți. Sora cea mai mare era jandarmul. Mama mergea la câmp. Eu eram cea mai mică. Pe noi ne învățau părinții ce să facem. Nu mi s-a părut nimic greu. Mă lua mama de la 6 ani să car lemne din pădure. Eu am vrut să mă duc la școală de la 6 ani, dar mama nu a vrut. Aveam galoși de cauciuc, am luat o haină de-a lui tata și eram cheală. Eram tunsă la piele. Bântuiau păduchii pe la noi. Învățătoarea când m-a văzut m-a întrebat dacă sunt băiat. M-a pus să le cânt, nu eram nici înscrisă la școală. Tata și mama cântau. Tata cânta mai bine”, spunea Irina Loghin la Antena 1.

Ramona Olaru purta sandalele surorii sale și muncea la câmp

O vedem astăzi la televizor zâmbind, etalând un corp aproape perfect, dar asistenta tv nu a fost mereu așa. Înainte cu mult de a deveni cunoscută, Ramona Olaru a avut o copilărie grea, cu muncă și chin să ajungă la școală.

”Mirosul care îmi aduce aminte de școala este cel de motorină, pentru că se spăla cu motorină. Ca să ajung la școală, mergeam pe câmp vreo 7 kilometri, era un câmp de floarea soarelui, îmi intra praful în sandale, care îmi erau și mici pentru că sandalele erau, de fapt, ale surorii mele. Îmi ieșea călcâiul pe afară.”, a povestit Ramona Olaru în emisiunea Neatza cu Răzvan și Dani.

Ramona Olaru a mai povestit în trecut amănunte din copilăria sa deloc fericită.

„Să o luăm cu începutul! M-am născut în județul Prahova, Vălenii de Munte, şi mai apoi ai mei s-au mutat într-o fermă din județul Călărași. Acolo unde am crescut şi, da, acolo am avut copilăria aia grea de mers la sapă, de jucat desculţă în noroi, de mers la cules de porumb cu ziua, de mâncat legume direct din grădină.

Atunci mi se părea normal. Acum mi se pare că erau un pic cam mult pentru un copil acele munci… Mereu, întorsul în astfel de amintiri mă face să plâng, şi nu ştiu de ce… Aşa că mă opresc aici cu răspunsul la întrebarea asta, că nu e bine să plângi vara! (zâmbește)”, spunea Ramona Olaru pentru revista VIVA!.

Speak mânca pufuleți de foame

Speak nu se teme de sărăcie, chiar dacă acum își permite orice. Știe să se descurce în orice situație, așa cum a făcut-o și în trecut.

”Îmi păcăleam foamea cu pufuleți și apă minerală. Câștigam 100 lei pe concert, la început. Nu aveam nici bani să plătesc întreținerea. Acum nu îmi mai este frica de sărăcie”, povestea Speak în trecut.

Jador provine dintr-o familie numeroasă, cu multe neajunsuri

Astăzi este unul dintre cei mai iubiți artiști și duce o viață liniștită. Însă, Jador nu a dus o viață prea bună, pentru că a trăit în sărăcie îninte de a deveni celebru.

„Stăteam la curte. În geam aveam prelată. Eram amărâți. Într-o cameră dormeam și eu și frate-miu și sora mea, în același pat. Și sunt mai mici decât mine cu 5 ani. Eu știu că un om care merge la porumb, la săpat, știu că muncește o zi întreagă pentru 50 de lei. Știu că e greu”, a povestit manelistul.

Mitica Dragomir era atât de sărac încât fericirea însemna să aibă ce mânca

Mitică Dragomir, la plajă cu ceas de aur la mână [Sursa foto: Facebook]

Mitică Dragomir s-a născut în Bălcești, Vâlcea. Înainte de a ajunge omul puternic financiar de astăzi, cu milioane de euro în conturi și ceas de aur la mână, Mitică Dragomir a fost sărac lipit.

“Primul lucru pe care mi-l aduc aminte din copilărie este că mi-era foame rău. Eram aşa de sărac, încât atunci când vedeam pe cineva muşcând dintr-o bucată de pâine mi se părea că e un om fericit.

Până la 20 de ani am fost foarte amărăştean, aveam călcâiele crăpate şi stăteam desculţ din martie până-n noiembrie. N-am purtat niciodată o pereche de pantofi până la 14 ani. Aveam grijă de vaci, porci, găini, aveam grijă de casă, că dacă nu munceam, nu aveam ce să mănânc.”, a povestit Mitică Dragomir în urmă cu câțiva ani.