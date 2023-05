TOP vedete care cumpără de la second-hand. Ele sunt celebritățile care poartă lucruri la mâna a doua | EXCLUSIV

In articol:

Trăiesc pe picior mare, dar nu uită ce este modestia. Ai fi surprins să afli că mai multe vedete din țară poartă haine la mâna a doua.

WOWbiz a realizat un top al celebrităților fane second-hand.

1. Alexandra Stan

Alexandra Stan este o femeie extravagantă, însă foarte sinceră și asumată. Vedeta a surprins audiența atunci când a afirmat că tricoul pe care îl purta în timpul unui interviu, costa foarte puțin, fiind cumpărat dintr-un magazin second-hand. Iată cât a plătit pentru el și ce crede despre îmbrăcămintea la mâna a doua.

"Este un tricou de 5 lire de la second-hand din Londra. La noi nu prea sunt second-hand-uri cu haine drăguțe. Sunt câteva și nu sunt. Cred că lumea încă se teme să cumpere de la second-hand, cred că românii au percepția aceea că dacă cumperi o haină la mâna a doua și nu e de brand nu are valoare. Eu sunt de părere că e invers, mai ales că fiecare haină de la second are și o poveste, a fost purtată de cineva, are acolo un story. Dar na, fiecare face cum vrea.", a mărturisit Alexandra Stan, în cadrul unui podcast.

2. Lidia Buble

Lidia Buble nu se ferește și recunoaște că îi plac hainele autentice, cumpărate chiar din second-hand. Artista știe și cum ne să nu ai și cum e să ai, crescând într-o familie cu 11 frați.

Astfel, Lidia Buble ne-a mărturisit cât de cheltuitoare este.

"Sunt cumva la mijloc, pentru că de strâns am strâns de-o viață și când eram copil acasă la ai mei. Fiind 11 frați nu ne permiteam să ne cumpărăm chiar ce ne dorim și atunci eu mereu așteptam ziua în care primeam alocația. Și acum îmi place și sunt o fată strângătoare, dar într-adevăr dacă plec la cumpărături serioase și îmi place ceva anume foarte mult, trebuie să recunosc că îmi satisfac cam orice poftă, nu mă înfrânez, dar nu fac asta foarte des. Îmi place să cumpăr piesele care durează în timp, piesele clasice. Niciodată nu o să mă vezi, rar să se întâmple, să cumpăr piese de sezon. În general le cumpăr să le pot purta și peste 10, 20 de ani, piese care nu se demodează. Pe lângă faptul că sunt îndrăgostită de vintage și tot așa în copilărie mergeam prin vintage-uri, înainte erau second-hand-uri. Am colindat și acele locuri și încă o mai fac dacă găsesc piese care îmi plac și publicul cumva mă vede în această zonă de vintage, nu știu dacă trăsăturile mele sau modul în care mă îmbrac au vreo legătură.", a declarat Lidia Buble, la WOWnews.

3. Bassam

Bassam Dabbas este pasionat de haine și de accesorii de lux. Acest lucru nu înseamnă însă că vedeta cumpără ținute doar de la mari case de modă. Când nu avea chiar atât de mulți bani, hairstylist-ul vedetelor nu se sfiește să recunoască faptul că trecea pragul magazinelor second-hand, ori de câte ori avea ocazia.

„La orice eveniment la care apar eu, trebuie să mă aștepte lumea cu orice chestie cu care apar...să ies în evidență, atât prin ținută, dar și prin ce e în creier. Mi-a plăcut de când eram mic (n.r. să ies în evidență). Doar că, atunci când eram mic, nu îmi permiteam lucrurile astea, dar acum că îmi permit...Chiar îmi place și cred că îi place oricum. La toate evenimentele sau petreceri mai mici, cum sunt genul de acesta de petrecere mare, mă interesez foarte mult de imaginea mea. Eu mă respect pe mine și evenimentul respectiv. Și când nu aveam, mă descurcam în magazinele normale, astfel încât să atrag atenția și reușeam. O dată am cumpărat și nu l-am purtat. L-am dat la altcineva, iar a doua oară, l-am purtat. Am două ținute de la second hand. Am auzit că în Franța e un second-hand foarte frumos. Am auzit că sunt haine unice și de calitate și mă duc acolo special pentru acest magazin. Nu ar trebui să fie o rușine, pentru că noi facem ținuta, nu ținuta pe noi”, a spus Bassam Dabbas, pentru un post de televiziune.

4. Bia Khalifa

Deși spune că trăiește pe picior mare, fosta iubita a lui Sișu nu ezită în a recunoaște că de multe ori face cumpărături chiar din magazinele second hand. Bia Khalifa declară că doar acolo găsește unele articole vestimentare pe care ea le preferă, așa cum o mai fac și alte nume celebre, dar care se feresc să recunoască acest aspect în spațiul public. Ea își asumă acest lucru fiindcă, subliniază ea, nu hainele o scot în evidență, ci hazul ei.

”Eu pot să port și haine de la second hand că tot am haz. Sunt multe care-și cumpără, dar nu toate recunosc. Îmi iau multe chestii oversize de la un anumit brand pentru că numai acolo se găsesc, nu se mai fabrică, și e foarte mult materialul”, a precizat fosta concurentă a show-ului de umor.

