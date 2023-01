Top vedete care vor să dea lovitura în carieră anul acesta! Nimic nu le mai poate opri să fie pe culmile succesului | EXCLUSIV

In articol:

Artiștii României vor să rupă gura târgului în 2023! Mai multe vedete au stat de vorbă cu WOWbiz și au mărturisit cea mai mare dorință a lor: să atingă culmile succesului.

Tzancă Uraganu

Iată lista artiștilor a căror muzică va răsuna în fiecare casă anul acesta.

Nu e ușor să fii numărul 1! Tzancă Uraganu, artistul ale cărui melodii ajung imediat în top, știe cel mai bine acest lucru. După un an în care a bucurat toți românii cu muzica lui, Tzancă Uraganu are planul făcut pentru 2023, o strategie care să îi lase loc și de odihnă.

"Îmi doresc doar sănătate, dacă o să fie ca 2022, pentru mine o să fie perfect, pentru că am avut parte de tot ce era mai frumos pe lumea aceasta. Chiar și ce nu mi-am dorit am avut parte. Pe altă parte, nu pot decât să îmi doresc sănătate, să fiu liniștit, îmi doresc mai puține cântări față de anul trecut, pentru că e normal. Nu mai vreau nici eu să mă omor chiar așa, îmi doresc să cânt 3-4 nunți pe săptămână, nu 7. Îmi doresc liniște și pe toți cei dragi mie alături de mine.", a mărturisit Tzancă Uraganu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Simina Stanciu

Citeste si: „Nu ne ascundem.” Motivul pentru care Dorian Popa și iubita lui nu se mai afișează împreună- kfetele.ro

2023 se arată îmbelșugat pentru Simina Stanciu.

Artista are evenimente săptămânal și pregătește piese hituri pentru fanii ei. Ziua îndrăgostiților se apropie cu pași repezi, așa că Simina nu a stat pe gânduri și a compus o melodie special pentru cei care iubesc. Iată ce alte surprize mai are în plan anul acesta.

"Pentru 2023, pregătesc un nou proiect cu orchestra mea și am foarte multe melodii de lansat, prima fiind o melodie de dragoste, acum în luna februarie, pentru îndrăgostiți.", a precizat Simina Stanciu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Olguța Berbec

Olguța Berbec a oferit un interviu exclusiv pentru WOWbiz.ro, unde a vorbit despre planurile ei pentru anul 2023. Artista vrea să se ocupe în principal de carieră, dar nu neglijează nici viața personală. Visează să călătorească cât mai mult și să se bucure de frumusețile țării. Olguța Berbec pregătește surprize pentru oamenii care o iubesc și apreciază, astfel încât urmează un an plin, dar special.

"Îmi doresc un spectacol mare Olguța Berbec și planul meu pentru fiecare an este același, vreau să cânt. Deci, anul acesta va fi despre carieră, muzică. Va fi pur și simplu despre cântat la evenimente private, dar și faptul că pregătesc mare în vară, un spectacol cu public, deosebit. Lucrăm la lucrul acesta și acum vrem să facem o schiță a ceea ce va fi. Pe plan personal, îmi doresc să călătoresc. Deși se bate cap în cap cu cealaltă dorință, încerc să mă bucur de lucrul ăsta. Aș călători acolo unde se poate, nu sunt pretențioasă. În România, în afară, oriunde, să plecăm de acasă. Eu mă bucur când plecăm împreună de acasă, chiar uneori și când mergem la cântat tratez câteodată situația de parcă am fi în vacanță. Trece timpul altfel și e foarte important că eu și soțul meu suntem o echipă și în carieră și atunci chiar poate fi frumos în unele locuri, când nu suntem foarte obosiți.", a declarat Olguța Berbec, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Alexandra Ungureanu

2023 se arată un an activ pentru Alexandra Ungureanu, pentru că artista are deja multe planuri și idei în ceea ce privește cariera. Vedeta ne-a acordat un interviu exclusiv în care a făcut multe dezvăluiri.

"Cumva trebuie să continui ce am început să fac de doi ani încoace. Am început să construiesc anumite aspecte pe care nu le făceam prea des, respectiv viața de creator de conținut, care nu era așa de importantă. Eu eram artist, doar cântam. Partea de online vine cu foarte multe satisfacții, foarte multă muncă și vreau să merg mai departe în zona asta, cu zona de fashion și travel, evident. Pe partea muzicală mai am piese de scos, am niște căutări în ultimii ani și am ajuns la concluzia că trebuie o direcție un pic mai matură, cred că și fanii mei s-au maturizat odată cu mine. Duet cu Alexandra, un proiect care a devenit și mai cunoscut și a primit feedback inclusiv de la concurență că le place, mă bucur că le place și sper ca anul 2023 să aducă invitați foarte faini, oameni cărora le place să se exprime prin muzică, fără să fie profesioniști, să avem emisiuni faine împreună, evervescente, să ne simțim bine.", a spus Alexandra Ungureanu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!