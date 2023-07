TOP vedete cărora copiii le dau bătăi de cap! Nu e așa ușor să fii părinte

In articol:

Niciun părinte nu poate spune că viața cu un copil este mereu roz. Și vedetele aprobă acest lucru, împărtășindu-ne în exclusivitate problemele cu care se confruntă ele.

Fiul Ilincăi Vandici merge la grădiniță cu o singură condiție

Ilinca Vandici are un băiețel de 5 ani și jumătate pe care îl iubește enorm. Odată cu trecerea timpului, apar și problemele, iar pe una dintre ele ne-a dezvăluit-o nouă. Se pare că Zian nu merge la grădiniță, decât dacă i se îndeplinește o dorință și anume, jucăria la purtător.

"Tare mult aș vrea să știu și eu cum aș putea să îl dezobișnuiesc pe Zian din a mai merge cu câte o jucărie la grădiniță, pentru că avem această problemă în fiecare dimineață.", a spus Ilinca Vandici.

Sânziana Buruiană nu se poate impune în fața fiicelor

Sânziana Buruiană nu prea reușește să își determina fiica cea mică să o asculte. Se pare că are personalitate și îi cam dă bătăi de cap mamei ei.

"Copilul meu vrea ca toate lucrurile să fie cum le vrea ea. Nu am o problemă, este foarte ordonată din fire, dar este foarte strictă. Cum pot să o fac să fie mai maleabilă și să aibă mai multă răbdare. Să o asculte mai mult pe mami și să facă și ce vreau eu, nu? Nu numai ce știe. De multe ori are dreptate în ceea ce își dorește, dar nu are răbdarea de a asculta și părerea altuia. Pur și simplu părerea ei este strictă, este o mică șefă în casă. Aș vrea să o fac un pic să asculte și de ceilalți și câteodată să îmi facă și mie pe plac. Despre asta este vorba.", a declarat Sânziana Buruiană.

Andreea Tonciu și-a răsfățat fiica prea mult

Andreea Tonciu nu s-a ascuns, ca de fiecare dată, și a recunoscut că întâmpină niște probleme serioase cu fiica ei. Vedeta a răsfățat-o prea mult pe Rebeca, iar acum nu știe cum să găsească o cale de înțelegere cu micuța.

"Crede-mă că eu nu mă înțeleg cu fata mea, pentru că am răsfățat-o extrem de mult și am ajuns în situația în care eu mă învinovățesc pe mine și familia mea, că din cauza mea copilul este atât de răsfățat. Ajută-mă cu un sfat, că toată lumea mi-a sărit în cap.", a precizat Andreea Tonciu.

Giulia Anghelescu, speriată de perioada adolescenței

Giulia Anghelescu are o familie frumoasă, cu doi copii minunați. În exclusivitate, ne-a mărturisit că există un aspect la care se tot gândește în ceea ce îi privește pe cei mici. Totodată, ne-a spus și cum se descrie ea în rolul de mamă.

"Fiecare zi este o aventură pentru mine în rolul de mamă. Sigur se mai găsește ceva ce necesită atenție și răbdare, dar cu puțin mai multă răbdare, cred că poți să rezolvi absolut orice. Contrar aparențelor, eu sunt extrem de răbdătoare și de calmă și le explic de un milion de ori dacă e să trebuiască să le explic. Deocamdată nu am probleme, aștept cu mare nerăbdare perioada adolescenței.", a specificat Giulia Anghelescu.

Sofi se impune în fața lui Karmen

Karmen Minune se înțelege de minune cu fiica ei, dar, ca orice mamă și fiică, mai au și neînțelegeri. Cele două au început să aibă conflicte, iar Sofi să vină cu pretențiile.

"Acum suntem în stadiul în care am început să avem conflicte. Știe foarte bine să își spună cuvântul și avem pretenții la haine, la mâncare, aproape orice și mami trebuie să învețe să zică NU, dar și de ce NU.", a mărturisit Karmen Minune.

