Topul celor mai populare operatii estetice

Operatiile estetice sunt la mare cautare si devin tot mai populare de la an la an. Desi exista proceduri estetice non-chirurgicale pentru imbunatatirea esteticii fetei sau corpului, cele chirurgicale sunt preferate datorita rezultatelor permanente. Operatiile estetice nu sunt decontate si se efectueaza doar in clinici private specializate in chirurgie estetica. Desi exista nenumarate tipuri de operatii estetice, in prezent doar cateva se bucura de o mare popularitate. Statista a realizat cel mai recent top al procedurilor cosmetice efectuate la nivel mondial. Sa vedem care este topul celor 10 cele mai populare operatii estetice, dar si ce presupun aceste proceduri.

Augmentare mamara

Augmentarea mamara include procedurile chirurgicale pentru marirea sanilor. Cea mai utilizata metoda este marirea sanilor cu implanturi. Tehnica presupune inserarea unui implant de silicon sau cu solutie salina sub tesutul mamar sau sub muschiul pectoral. Pozitionarea depinde de tipul de implant si de marimea acestuia.

Pentru a insera implantul, medicul realizeaza o incizie sub san, in jurul areolei sau in zona axilara.

Alta metoda de marire a sanilor este cea minim invaziva, care presupune recoltarea de grasime proprie prin liposuctie din alte zone ale corpului si injectarea la nivelul sanilor.

Liposuctie

Liposuctia este o procedura chirurgicala prin care se indeparteaza excesul de grasime din diferite zone ale corpului (abdomen, spate, coapse, brate).

Blefaroplastie

Se efectueaza prin aspiratie, utilizand canule (tuburi subtiri). Procedura se adreseaza persoanelor care vor sa scape de grasimea care nu a putut fi indepartata prin dieta si sport. Prin urmare, nu trateaza obezitatea.

Operatia de blefaroplastie presupune indepartarea excesului de piele si tesut adipos de la nivelul pleoapelor. Se poate realiza pentru corectarea pleoapelor superioare, celor inferioare sau ambelor pleoape. Se adreseaza persoanelor care se confrunta cu pungi sub ochi, pleoape lasate, riduri in jurul ochilor.

Rinoplastie

Rinoplastia este metoda chirurgicala de remodelare si simetrizare a nasului. Presupune tehnici de taiere si cioplire a osului si cartilajelor de la acest nivel. De asemenea, poate necesita implantarea de cartilaj recoltat din alta zona a corpului. Procedura se efectueaza printr-o incizie realizata in interiorul nasului sau la baza narilor. In cadrul operatiei se poate corecta si deviatia de sept.

Abdominoplastie

Abdominoplastia se afla pe locul 5 in topul preferintelor pacientilor. Operatia presupune indepartarea excesului de piele si grasime de la nivelul abdomenului. De asemenea, poate implica si remodelarea muschilor abdominali pentru a da efectul de abdomen tonifiat. Se utilizeaza mai ales in cazul persoanelor care au pierdut multe kilograme, dar au ramas cu exces de piele.

Lifting mamar

Liftingul mamar se adreseaza femeilor care sunt multumite de dimensiunea sanilor naturali, insa care au sanii lasati (ptoza mamara). Ridicarea sanilor in acest caz imbunatateste estetica si volumul sanilor naturali. Totusi, procedura poate fi combinata cu augmentarea mamara. Liftingul mamar se efectueaza prin indepartarea chirurgicala a excesului de piele si repozitionarea sanilor.

Rejuvenare faciala cu grasime proprie

Defectele fetei si gatului pot fi corectate prin operatia de rejuvenare faciala cu grasime proprie. Aceasta presupune recoltarea de grasime proprie prin liposuctie si injectarea grasimii la nivelul fetei/gatului. Procedura se utilizeaza pentru simetrizarea fetei sau pentru marirea volumului unor zone faciale.

Reductie mamara

Procedura de reductie mamara se utilizeaza pentru micsorarea sanilor, in cazul femeilor care se confrunta cu sani giganti. Operatia presupune indepartarea chirurgicala a excesului de tesut si lifting mamar.

Lifting facial

Liftingul facial este o tehnica chirurgicala de rejuvenare faciala, care elimina ridurile si pielea lasata de la nivelul tenului. Medicul face incizii la nivelul liniei parului, din zona tamplei pana in fata si in spatele urechilor. Indeparteaza excesul de tesut, trage apoi pielea spre conturul format si coase incizia.

Augmentare fese

Augmentarea feselor sau liftingul brazilian se afla, de asemenea, in topul celor mai populare operatii estetice. Procedura presupune injectarea de grasime proprie la nivelul feselor, folosind grasimea recoltata prin liposuctie. Are ca rezultat un fund mai bombat si marit de volum.

Acestea sunt cele mai cautate operatii estetice la nivel mondial, insa mai exista si alte proceduri cosmetice cu rezultate remarcabile. Daca te gandesti sa apelezi la o operatie estetica, discuta cu medicul estetician si afla ce ti se potriveste mai bine.

