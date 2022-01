Topul operațiilor estetice eșuate în 2021! Vedetele care au vrut să arate mai bine dar au sfârșit prin a regreta amarnic!

In articol:

Vedetele din România au profitat de perioada de pandemie pentru a-și face câteva ”îmbunătățiri” fizice cu ajutorul chirurgiei estetice. Pentru că aspectul este foarte important, acestea au investit bani frumoși în astfel de intervenții, însă nu toate au fost mulțumite de rezultat.

WOWbiz.ro a realizat un top al operațiilor estetice eșuate din 2021, un an din care nu au lipsit scandalurile care au implicat cunoscute clinici de chirurgie estetică.

Loredana Chivu s-a plâns că medicii i-au distrus fundul

Cea mai afectată dintre vedete, anul acesta, a fost Loredana Chivu. Aceasta și-a îngrozit fanii cu câteva imagini în care apare cu posteriorul ”topit”, după o operație estetică la care a fost supusă.

Vedeta s-a angajat într-un adevărat război în instanță și a cerut despăgubirri de 300.000

de euro clinicii la care a fost operată. Ea a acuzat, printre altele, că prima operație pe care a avut-o la respectiva clinică a fost efectuată într-un birou și nicidecum într-o sală de operație normală. Loredana a mai spus că a fost la un pas de moarte în timpul unei intervenții, după ce a ajuns cu tensiunea la 6.

Maria Ilioiu, ispită la show-ul ”Inusla iubirii” a reclamat și ea că s-a ales cu răni pe față după o intervenție care ar fi trebuit s-o facă mai frumoasă. Ea și-a făcut o procedură care se numește ” peeling chimic” și a postat o fotografie la doar o zi după operație. Maria susține că s-a ales cu cicatrice după această intervenție și că nimeni n-a fost tras la răspundere.

Interesant este că, după câteva interviuri pe această temă, Maria Ilioiu s-a trezit dată în judecată de respectiva clinică pentru defăimare. În primă fază ei i s-a interzis că mai vorbească sau să posteze imagini care să facă referire la respectiva clinică.

Cumătra lui Costel Corduneanu a dat 7.000 de euro și i-a alunecat siliconul pe picior

Alina, fost model, cumătra lui Costel Corduneanu, a reclamat și ea că medicii i-au greșit operația de mărire a posteriorului.

„La început am zis că este OK, au fost câteva luni în care erau diferențe între fese, dar mi-am zis că se rezolvă cu un retuș. Procedura a costat 7.000 de euro, am plătit cash.(...) După un an a început să migreze. Prima dată mi-a migrat pe picior în jos, apoi mi-a migrat și inghinal. Dureri nu erau, dar era deranjant. Am intrat în alertă, iar în ultimele șase luni am ajuns la majoritatea doctorilor. Medicii ridicau din umeri. Am găsit o soluție la o clinică privată, am avut o intervenție în zona inghinală, dar mai urmează pe coapse și pe picioare”, a povestit Maria la o emisiune de televiziune.

Dansatoarea Mona a rămas cu o sprânceană căzută

Mona, dansatoarea de manele cu cei mai mari sâni din industrie, a apelat și ea la o clinică pentru a-și corecta o problemă la frunte. Mai exact, ea și-a dorit câteva injecții cu botox, dar s-a trezit, a doua zi cu fruntea amorțită. Pe lângă senzația de paralizie, ea nu a fost deloc mulțumită de aspectul figurii ei și susține că botoxul a fost injectat greșit.

"Am fost zilele trecute sa îmi fac botoxul. În frunte, să fiu mult mai frumoasă, și, domnișoara doctor, nu dăm nume, l-a injectat greșit și așa mi s-a lăsat sprânceana pe ochi. Eu nu fac botox de ieri de azi. Mi s-a mai injectat și aveam fața frumoasă, caldă. Mereu am avut fata senina si frumoasa. Dimineața m-am trezit cu un șoc, m-am trezit cu arcada căzută peste pleoape. Par foarte trista și mușchiul ochiului mă deranjează când ridic privirea. Dai bani să devii mai frumoasă și ajungi mai urâtă", a povestit Mona pentru un post de televiziune.

Cătălin Cazacu, folosit în reclame pentru mărirea penisului

O altfel de problemă, dar tot în legătură cu operațiile estetice, a avut și Cătălin Cazacu. Celebrul motociclist s-a plâns că în 2019 a apărut pe materiale care promovau intervențiile de mărire a penisului. Cum știa că nu și-a dat niciodată acordul pentru a i se folosi imaginea, el a apelat la jutiție și a cerut daune.

