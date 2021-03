Tot adevărul despre relația dintre Maria Constantin și iubitul ei! "Eu am luat inițiativă..."

In articol:

Maria Constanin și Robert formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din țara noastră. În cadrul emisiunii Teo Show, cei doi îndrăgostiți au vorbit despre relația lor, dar și despre inelul pe care artista l-a primit.

Maria Constantin, totul despre relația cu Robert

Maria Constantin și Robert trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de un an de zile. Cu toate că nu au pășit în fața altarului, cei doi se declară suflete pereche. S-au cunoscut la un eveniment, iar de acolo a început totul. Totuși, se pare că artista a făcut primul pas în relația lor.

Maria Constantin- A fost ca un test, hai să vedem, rezistă sau nu. A fost pentru noi cunoașterea celuilat, ne-am înțeles, a fost ok. Noi suntem tot împreună, suntem bine.. Eu am luat inițiativă...Eu cred că a fost și la Dumnezeu. Consider că faptul că ne-am întâlnit nu a fost întâmplător, pt că în momentul de față sunt cea mai liniștită și fericită femeie. Eu zic că a meritat. Da, ne-am mutat de un an de zile...Nu am pășit în fața altarului, dar mă simt ca și cum aș fi pășit.

De ziua ei de naștere, Maria a primit un inel, care se pare că nu este unul de logodnă. Robert, iubitul cântărețeti, a făcut primele declarații despre căsătorie.

Robert- La un eveniment și de acolo a început totul. am avut emoții, dar am avut noroc că a venit și din partea ei. Deocamdată nu este inelul de logodnă.. Mai avem timp..

Maria Constantin, declarații sincere despre relația cu Marcel Toader

La doi ani de la moartea lui Marcel Toader, Maria Constantin a decis să iasă în fața oamenilor și să vorbească despre momentele grele prin care a trecut. Cântăreața a dezvăluit că a fost agresată fizic de fostul ei soț numai pentru că a propus să se despartă.

„Da, a fost (n.red. agresiune fizică). Simplu fapt că am spus că vreau să se termine relația noastră. Eu am fost cea care în noaptea respectivă am vrut să plec, am plecat a doua zi, am încercat să iau lucrurile cu calm, fiecare pas l-am făcut cu calm.

Nu mai contam, eu nu mai existam. Asta e cel mai dureros, atunci când partenerul tău trece pe lângă tine ca și când n-ar fi, nu mai există comunicare, apreciere. Te simți în plus, am consierat că decât să fiu în plus...mai bine stau singură și cu siguranță Dumnezeu a avut grijă și a pus ceva deoparte pentru mine”, a mai spus Maria Constantin, într-o emisiune televizată.