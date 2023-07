„Tot ce îmi doream era să dispar” Livia Bordea, dezvăluiri cutremurătoare despre cea mai neagră perioadă din viața ei, de dinainte de divorț! Soția comediantului și-a dorit moartea zile la rând

In articol:

Livia și Cătălin Bordea au decis, recent, să își despartă drumurile și să divorțeze. Chiar dacă decizia de a se despărți nu a fost a comediantului, acesta a acceptat resemnat că o etapă frumoasă se încheie în viața lui și că alta, plină de necunoscute în ceea ce privește planul sentimental, tocmai a început.

Așa cum s-a arătat în ultimele zile, relația celor doi nu mai funcționa deja de câteva luni bune, iar Livia se afla într-o perioadă sensibilă din viața ei, însă se pare că nu a fost singurul episod de cest fel. În trecut, aceasta și-a arătat profunda tristețe în mediul online descriindu-și chinul prin care a trecut o bună bucată de vreme.

În tot acest timp, Livia Bordea a fost o prezență cât se poate de discretă cu viața sa personală, rare fiind ocaziile în care a decis să se arate așa cum este ea, fără măști și fără rușine. Unul dinte aceste momente a fost când a scris în mediul online un mesaj foarte sensibil, despre o perioadă foarte grea din viața ei.

Livia Bordea nu își mai dorea să trăiască

Fără să ofere prea multe detalii despre cauza care a făcut-o să aibă stările enumerate mai jos, Livia Bordea a decis să își deschidă sufletul în urmă cu câțiva ani și să recunoască faptul că a suferit nespus de mult, neezitând să mărturisească că s-a gândit dimineți la rând că nu își mai dorește să trăiască.

În mesajul cu pricina, Livia Bordea a menționat că nu nici ea nu reușea să găsească vreo explicație coerentă pentru ceea ce trăia, mai ales că, în mod aparent, era împlinită din toate punctele de vedere.

„Probabil că, dacă ai fost în locul ăla întunecat, știi exact despre ce vorbesc. Pentru că eu am fost. Mi s-a spus că e moft, că pot să trec peste, că trebuie doar să vreau. Ei bine, nu. Nu e suficient să vrei. Pentru că nu ai de unde să vrei. Când nu există motiv să te trezești dimineața, când ai prefera să mori în loc să deschizi ochii după o noapte oricum nedormită.

Când nu găsești explicație pentru starea îngrozitoare în care te afli, lume dragă, nu e suficient doar să vrei. Nu știu de ce scriu asta. Dar o să scriu. Pentru cei care cred că dacă zâmbești mereu, automat ești fericit mereu. Poate ești. Dar e posibil să nu fii. Eu n-am fost. Eu m-am trezit din somn plângând în hohote, aparent fără vreun motiv. Eu am dormit câte o oră pe noapte, timp de o lună” a scris Livia pe Facebook.

Livia Bordea a primit tratament pe bază de pastile

În încercarea de a găsi soluțiile care au adus-o în această stare de neînțeles, Livia Bordea a mers chiar și la medic pentru a-i pune un diagnostic. Se pare că ar fi primit medicamente, însă pe care a refuzat să le ia, în ciuda trăirilor extreme pe care le-a avut.

„Eu am băut doar cafea şi am mâncat biscuiți o bună perioadă. Altceva nu puteam. Tot ce ştiam e că eu nu mai pot așa. Mă priveam în oglindă şi încercam, printre lacrimi, să mă adun. Să îmi spun că sunt bine, că e o fază, un moft, cum mi se tot repeta. Dar tot ce îmi doream era să dispar. Mi s-a pus un diagnostic, mi s-au recomandat pastile. Nu le-am vrut. Am plecat de unde eram. Și eram în Paradis. Am luptat singură şi nu ştiu dacă asta a fost cea mai bună alegere. Dar așa am ştiut eu să procedez”, a adăugat Livia Bordea, conform Cancan.

