„Tot ce se putea mai rău. Ce chinuri” Theo Rose a suferit, fără ca nimeni să știe! Nici ei nu îi venea să creadă că i se întâmplă asta

Theo Rose este iubită și apreciată de mulți români, iar vedeta este întotdeauna sinceră față de fanii ei, în special când vine vorba despre viața sa personală. Nu de puține ori, șatena a vorbit despre lupta sa cu anxietatea, despre care a recunoscut mereu că nu a fost una deloc ușoară.

Chiar în urmă cu ceva vreme, cântăreața a povestit un moment când a suferit în tăcere, din cauza anxietății sale, căci nici măcar aceasta nu știa ce se întâmplă cu ea atunci.

„Acum vreo doi ani eram în avion în drum spre Timișoara, urma să am un concert acolo și a fost groaznic. Tot auzisem de anxietate, dar nu înțelegeam. Și până atunci îmi mai fusese frică, genul ăla de frică de fantome, de întuneric… În avion, dintr-o dată, am simțit că se petrece ceva dubios cu mine. Nu mai respiram cum trebuie, inima îmi bătea necontrolat… am simțit dintr-o dată tot ce se putea mai rău. În ce chinuri am așteptat să aterizeze avionul…”, mărturisea Theo Rose, în urmă cu ceva vreme.

Ce i-ar fi declanșat, de fapt, stările de anxietate lui Theo Rose

Cu sinceritate, Theo Rose a recunoscut în urmă cu ceva vreme că totul ar fi pornit din copilăria sa, înțelegând ulterior că lucrurile de care s-a temut atunci când era copil a început să le simtă, din nou, la vârsta maturității.

„Totul vine din copilărie. Toate lucrurile de care m-am temut atunci când eram copil și pe care am încercat să le ascund sub preș, de-a lungul timpului. Am început să simt toate fricile, din nou, acum și copilul din mine nu crede că poate să facă față noilor situații”, a povestit vedeta în podcastul moderat de Damian Drăghici.

Acum, însă, vedeta se simte extrem de bine, iar faptul că a devenit mămică pentru prima dată o împlinește la maxim. Theo Rose a adus pe lume un băiețel perfect sănătos, pe care l-a numit Sasha Ioan.

