Iancu Sterp, fratele mai mic al lui Culiță Sterp, a devenit cunoscut în toată România după ce a ajuns concurent în casa Puterea Dragostei, emisiunea de la Kanal D. A intrat în show-ul prezentat de Andreea Mantea și s-a remarcat ca fiind un tip timid, emotiv, liniștit. S-a cuplat cu Roxana și, după o relație scurtă, dar intensă, s-au despărțit. Se întâmpla în primul sezon Puterea dragostei. Iancu Sterp s-a întors în casă și în cel de-al doilea sezon al emisiunii și, după o scurtă tatonare cu Ella, a ajuns să formeze un cuplu cu Denisa, pe care a și prezentat-o părinților lui. Recent, relația lor trece prin momente de cumpănă, așa că rămâne de văzut dacă vor mai rezista împreună.

Iancu Sterp este născut pe 28 octombrie 1998 și face parte dintr-o familie cu patru copii. Frații lui Iancu sunt Culiță, Ileana și Geta. (Citește și: Culiță Sterp i-a dat bani fratelui Iancu, dar s-a enervat rău apoi: "Trimite-i înapoi și să nu mă mai cauți!")

Familia Sterp este originară din satul Tuștea (județul Hunedoara). Oameni muncitori și înstăriți, părinții fraților Sterp au o casă frumoasă în localitate. (Vezi aici imagini în exclusivitate cu casa lor de lângă Hațeg. Iancu și Culiță sunt zugrăviți pe un perete, în mărime naturală).

Culiță Sterp face bani frumoși din muzică, în vreme ce fratele lui mai mic, Iancu, a cochetat și el cu muzica, dar mult mai timid. Are la activ câteva videoclipuri care se bucură de succes pe Youtube.

Puțină lume știe însă că tânărul în vârstă de 21 de ani joacă fotbal. Iancu Sterp a activat în liga a IV-a și a V-a. De altfel, în ultima partidă jucată în tricoul echipei AS Retezatul Țara Hațegului (împotriva formației AS Măgura Pui 2010, disputată în octombrie 2019), a fost titular, a jucat 90 de minute și a și marcat un gol (în minutul 26).

Iancu Sterp a sărit să-l bată pe Ricardo la Puterea dragostei!

Iancu a fost destul de cuminte pe durata șederii sale în casa Puterea dragostei. Spre deosebire de alți concurenți din casă, fratele lui Culiță a reușit să nu se implice în prea multe scandaluri. A avut totuși o ieșire nervoasă destul de urâtă la adresa lui Ricardo. Scos din sărite de niște replici răutăcioase ale lui Ricardo, Iancu a sărit la bătaie. L-a pus la podea pe adversarul său, dar a intervenit echipa de producție a emisiunii și l-a scos din casă. Retras în grădină, Iancu Sterp s-a calmat și și-a cerut scuze pentru ce s-a întâmplat. (AICI ai VIDEO și DETALII exclusive despre ce s-a întâmplat atunci în Gala Puterea dragostei)

Iancu Sterp, adevărul despre despărțirea de Roxana de la Puterea dragostei

Iancu a fost cel care a decis să se despartă de Roxana la scurt timp după finala primului sezon al emisiunii Puterea dragostei, după ce amândoi s-au întors în România din Turcia. Decent și elegant, a declarat că a fost o decizie de comun acord, deși surse apropiate cuplului au spus că el i-a dat papucii Roxanei atunci când a realizat că relația lor nu funcționează așa cum și-ar fi dorit. "Eu cu Roxana nu mai formăm un cuplu. Am decis, de comun acord, să ne despărţim pentru că nu avea rost să ne chinuim şi să prelungim inutil o relaţie care nu mergea. Ne înţelegem mult mai bine acum, ca foşti şi pot să spun că o respect pe fosta mea iubită şi ţin mult la ea", a explicat tânărul pentru wowbiz.ro.

Iancu Sterp nu a format un cuplu cu Ella din cauza lui Jador

Ella l-a plăcut mult pe Iancu și a declarat la un moment dat că regretă că nu a ajuns să formeze un cuplu cu el. Tânărul concurent de la Puterea dragostei a mărturisit, la rândul lui, că nu ar fi putut avea o relație cu ea după ce a văzut ce sentimente o lega de Jador. ”Nu mai puteam fi cu ea nicioadată după ce am văzut în casă. Nu mă interesează bârfele în general, însă, mi-am dat seama singur cum îl privea pe Jador, cum tânjea după el, și am considerat că este cazul să renunț și să mă retrag. Așa consider eu că trebuie să te comporți în asemenea situații. Este adevărat, mi-a plăcut foarte mult de ea, este o femeie frumoasă, dar nu este pentru mine”, a mărturisit Iancu Sterp pentru wowbiz.ro.

Iancu Sterp, poveste de dragoste cu Denisa

Iancu Sterp s-a cuplat cu Denisa după multe discuții și tatonări. Blondina a recunoscut că i-a picat cu tronc atunci când a realizat că nu este un băiat ca toți ceilalți, așa că a luptat pentru o relație cu el.

Iancu, filmat în ipostaze compromițătoare cu Ella! Denisa a răbufnit: "Băi, Iancu..."

Iancu a fost logodit în afara casei Puterea dragostei?

În perioada dintre cele două sezoane ale emisiunii Puterea dragostei, Iancu Sterp a fost logodit, se pare, cu o tânără pe care a cerut-o de soție pe plajă. A fost o cerere făcută ad-hoc, dar la scurt timp fata a plecat din țară și s-a mutat în Italia. "Mi-a plăcut de ea, era foarte frumoasă. Poate tocmai de aceea, am și acționat instinctiv. I-am văzut un inel pe deget și i l-am cerut. Ea nu știa ce urma să fac și mi l-a dat. Imediat, eu m-am așezat în genunchi și am întrebat-o dacă vrea să fie soția mea. A zâmbit, mi-a spus Da, iar eu i-am pus din nou inelul pe deget, ca simbol al legăturii noastre. Sincer, a fost un moment special. Din păcate, ea a plecat în străinătate, ținem legătura doar pe internet sau telefonic", mărturisea Iancu într-un interviu pentru WOWbiz.ro.

Tot în perioada în care era în România, după primul sezon Puterea dragostei, s-a vorbit că ar fi avut o relație specială cu o altă fostă concurentă din emisiune: Bernadette.