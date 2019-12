Tot ce trebuie sa stii despre implantul mamar

Femeile apeleaza la chirurgia estetica pentru ca isi doresc sani mai mari si cu o forma mai frumoasa. Implantul mamar este folosit atat in scop estetic cat si reconstructiv, ofera asteptari realiste si are o larga aplicabilitate, interventia putand fi realizata pentru persoane cu varste cuprinse intre 18 si 70 de ani. Operatia de marire a bustului nu este insa deloc simpla si nici lipsita de efecte secundare, de aceea orice femeie trebuie sa fie corect informata pentru a nu-si pune sanatatea in pericol si a nu depasi tiparele unui aspect armonios. Daca te gandesti sa recurgi la implantul mamar, ia in considerare cateva informatii esentiale pe care ti le vom enumera mai departe.

Ce este implantul mamar

Operatia de marire a bustului presupune o interventie chirurgicala in urma careia, intr-un buzunar creat la nivelul sanului, se insereaza un implant. Este vorba despre o proteza creata de medicul estetician pentru a schimba conturul, dimensiunea si forma sanilor. In anumite cazuri, implantul mamar este utilizat si pentru reconstructia sanilor dupa o masectomie sau pentru a corecta un defect congenital. Interventia chirurgicala se realizeaza sub anestezie generala, nu dureaza mai mult de doua ore si presupune utilizarea unor fire speciale care ajuta cicatricile sa se vindece foarte repede.

Tipuri de implanturi mamare

In functie de materialul din care sunt realizate, exista doua tipuri de implanturi mamare si anume implanturile cu ser fiziologic si cele cu silicon. In cazul primei categorii, vorbim de o metoda de marire a sanilor mai putin utilizata in prezent. Implantul mamar cu ser fiziologic este format dintr-un invelis din silicon care se introduce in sanul pacientei si se umple cu solutie salina sterila. Principalul lor avantaj este ca in cazul aparitiei unei rupturi, substanta poate fi absorbita in organism fara nici o problema. Insa, senzatia pe care o ofera la palpare nu este una extrem de placuta si exista riscul aparitiei unor mici cute ce ofera un aspect inestetic sanilor.

Implantul cu silicon este cel mai modern si foarte popular in prezent deoarece da senzatia unei glande mamare naturale si este placut la atingere. Acesta include un invelis din silicon care are in interior gel siliconic. Se introduce direct in san si necesita o incizie de dimensiuni mai mari, fiind destul de sigur deoarece gelul siliconic nu se imprastie daca invelisul este deteriorat.

Cine poate apela la implantul mamar

Atunci cand este vorba despre imbunatatirea aspectului fizic, medicii recomanda ca implantul mamar sa fie realizat pentru a schimba perceptia pacientei asupra propriei persoane si ca sa-i ofere mai multa incredere in sine. Operatia este potrivita pentru femeile care simt ca au sanii prea mici sau asimetrici, cele care au nascut si intampina probleme de ordin estetic in urma alaptarii sau care observa ca sanii li s-au lasat dupa o cura de slabire. Implantul mamar este perfect pentru pacientele care au trecut printr-o masectomie, deoarece le reda feminitatea si increderea in propriul corp.

Cum te pregatesti pentru operatia de marire a bustului

Pentru a beneficia de aceasta interventie chirurgicala, femeile trebuie sa aiba peste 18 ani, sa nu fie insarcinate sau sa alapteze, sa prezinte un corp sanatos, fara infectii si sa nu fi facut proceduri de radioterapie.

Femeile care vor trece printr-o interventie de marire a sanilor trebuie sa renunte la fumat cu cel putin doua saptamani inainte de operatie. De asemenea, este necesara intreruperea oricaror tratamente care ar putea influenta coagularea sangelui. Pacienta va efectua o ecografie mamara pentru a se verifica daca nu cumva exista leziuni, o electrocardiograma care sa arate ca inima functioneaza in parametri optimi si analize de sange pentru a stabili ca organismul este sanatos.

Tehnici utilizate pentru implantul mamar

Pentru operatia de marire a sanilor, implantul se introduce intr-un buzunar ce poate fi creat prin patru tipuri de incizie. Astfel, este vorba despre o incizie inframamara, deasupra locului unde se intalnesc sanii si coastele, aceasta fiind cea mai utilizata tehnica pentru ca permite scoaterea si inlocuirea cu usurinta a implanturilor. Operatia poate fi efectuata si prin incizie transaxilara, facuta in axila, incizie periareolara, care presupune o incizie semicirculara pe marginea inferioara a areolei sau incizie tuba, prin buric.

Metoda de introducere poate fi submusculara, adica sub muschiul mare pectoral, ori subglandular, in spatiul dintre glanda mamara si muschi. Locul de insertie, tipul de incizie, dimensiunea si forma implantului mamar se stabilesc impreuna cu medicul, in urma efectuarii unor analize si masuratori ale sanului si toracelui.

Riscuri si restrictii postoperatorii

Cu toate ca operatia prezinta doar disconfort, este vorba totusi de o interventie chirurgicala, iar riscurile pot fi de infectie, sensibilitate a sanilor, probleme cu alaptatul, scurgeri, rupturi sau probleme estetice. Restrictiile postoperatorii presupun ca dupa interventie pacienta sa nu doarma pe burta ori pe o parte timp de sase saptamani, sa nu faca sport, sa nu ridice mainile deasupra umerilor sau sa-si scoata sutienul protector fara acordul medicului. Totodata, nu este permisa baia timp de doua saptamani, fumatul si contactul sexual pentru cel putin trei saptamani.

Cel mai bun mod de a decide daca implantul mamar este potrivit pentru tine e sa te consulti cu un medic estetician. Interventia chirurgicala ofera frumusete si reduce complexele legate de propriul corp, insa este recomandat ca femeile sa fie constiente de schimbare inainte de a lua o hotarare in acest sens.