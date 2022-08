In articol:

Tot ce trebuie să știi despre UNTOLD 2022. Festivalul are loc între 4 și 7 august, la Cluj, iar participanții, pe lângă distracție, trebuie să ia aminte câteva aspecte importante despre UNTOLD 2022.

Cum și când se face Check-in-ul la UNTOLD 2022

Iată line-up complet, check-in și reguli de acces la festival!

UNTOLD 2022 reprezintă cea de-a șaptea ediție a unuia dintre cele mai mari festivaluri din România și Europa de Est. Astfel, între 4 și 7 august 2022 iubitorii de distracție, muzică și petreceri se vor bucura de ritmuri muzicale cât mai variate. Însă, UNTOLD 2022 nu este doar despre distracție, ci și despre responsabilitate.

Participanții la festival trebuie să cunoască anumite informații esențiale. Astfel, Check-in-ul poate fi făcut gratuit online până la eveniment. Cei care aleg să îl facă la fața locului trebuie să achite o taxă de 25 de euro la punctul Ticketing. În cazul în care nu faceți Check-in-ul nici online, nici la locație, nu puteți primi brățara de festival.

Totodată, pentru a veni în sprijinul petrecăreților, organizatorii au pus la dispoziție posibilitatea ca o persoană să facă Check-in și pentru prieteni.

Tot ce trebuie să știi despre UNTOLD 2022: Line-up complet, Check-in și reguli de acces [Sursa foto: Shutterstock]

Reguli acces la UNTOLD 2022

Festivalul UNTOLD 2022 își așteaptă participanții începând cu ziua de joi, 4 august, la ora 14:00. În toate cele 4 zile și 4 nopți de distracție, accesul în incintă se face între 14:00 și 05:00.

Astfel, persoanele sub 18 ani trebuie să aibă la ei, pe lângă abonamentul sau biletul de acces și buletinul alături de documentul care dovedește acordul părinților. Acesta poate fi descărcat de pe site-ul oficial UNTOLD și se recomandă completarea înainte de sosirea la festival. Tinerii sub 14 ani pot veni la distracție doar însoțiți de părinți și să dețină bilete valide. Copiii sub 7 ani au intrarea gratuită la festival.

Obiecte permise la UNTOLD 2022:

· Aparate de fotografiat compacte;

· Brichete;

· Camere GoPro;

· Selfie stick-uri (de dimensiuni mici și din materiale ușoare);

· Baterii externe.

Accesul cu: medicamente însoțite de prescripție medicală, insulină, picături – uz medical,

spray inhalator pentru astm este permis doar dacă sunt însoțite de scrisoare medicală sau de

orice alt document înlocuitor acesteia și în cantitatea maximă recomandată zilnic.

Obiecte interzise la UNTOLD 2022:

Droguri;

· Sticle (inclusiv sticle de parfum sau deodorante);

· Produse cosmetice inflamabile (crema de plaja este permisă);

· Rucsacuri sau borsete mai mari de 29 cm x 21 cm x 12 cm;

· Biberoane;

· Cutii de băutură;

· Conserve;

· Artificii;

· Lasere;

· Spray-uri;

· Bannere susținute de bețe;

· Scaune;

· Cuțite, arme, obiecte contondente;

· Lanțuri;

· Articole pirotehnice;

· Mâncare sau băuturi;

· Animale;

· Umbrele (în caz de ploaie se vor folosi pelerinelor);

· Materiale inflamabile sau explozive;

· Aparate foto sau video profesionale, inclusiv orice tip de aparat DSLR sau cu obiective

detașabile;

· Orice tip de obiecte care îi pot răni pe alți Participanți.

Line-up complet pe zile UNTOLD 2022

Joi, 4 August 2022

Main stage: Above & Beyond, Claptone, Manuel Riva, Morten, Partydul KISS FM, Steve Aoki, Vini Vici

Galaxy: Djeff, Jamie Jones B2B Loco Dice, Mahony, Raresh

Alchemy: Groove Hustlaz – Aldaris & S-T-PHAN, Macanache, Malaa, Marko Glass Ft. Bvcovia, Noisia (DJ Set), Paraziții, Șuie Paparude

Daydreaming: Armen Miran & Hraach, Audiofly,Caleesi & Sarah Kreis, Damian Lazarus, Lazare Hoche, Nick Varon, Refrakt, Sesiune

Time: Adrian Șaguna B2B Mihai V, Arias, Cotoraci B2B Kaisser, Digitalove, DJ Andi, Maestros Del Ritmo – John Trend& Jay KO, Marius Onuc B2B Just 2, Mike Kross B2B Kataa, Paul Damixie, Plastik Funk

Fortune: Bogdan Vix & Claudiu Adam, Darren Porter, Marco V, Markus Schulz, Nifra, Talla 2XLC

Vineri, 5 August 2022

Main stage: Bassjackers, Chico Rose, Dimitri Vegas & Like Mike, Don Diablo, Dirty Nano, G-Eazy, Gryffin, Paul Kalkbrenner Live

Galaxy: Amelie Lens, Anfisa Letyago, Maceo Plex, Marcel Fengler, Richie Hawtin

Alchemy: AlbertNBN, Azteca, Deliric x Silent Strike with Muse Orchestra, DJ Snow & Mc Agent, L’Entourloop with N’Zeng, Troy Berkley & Blabbermouf, Nane, Rava, Sub Focus B2B Wilkinson Ft. ID & Ad-Apt

Daydreaming: Dizharmonia, Djeff, Hot Oasis, Kozo, Mira & Chris Schwarzwalder, Raresh, Sebastien Leger Modular Live Show, Seen Vybe

Time: Albin Kaczka, Andi Moisescu, Andre Rizo, Andreea Esca & Otravă, Andrew Maze B2B Adrian Funk, CDJ Cristian-Daniel, Cucugram B2B Deny, Ferreck Dawn, Kasia, Kristian Nairn, Maryo, Moonsound

Fortune: Aly & Fila, Drym, Nikolauss & Starpicker, Paul Denton, Sean Tyas, The Thrillseekers Pres. Hydra

Sâmbătă, 6 August 2022

Main stage: Alok, David Guetta, FKJ, Kungs, Kygo, Major Lazer Soundsystem, Oliver Heldens

Galaxy: Ann Clue, Boris Brejcha, Mathame, Paco Osuna, Reinier Zonneveld Live

Alchemy: Borgore, Connect-R & Johny Romano, El Nino, Grasu XXL & Guess Who, Killa Fonic, Netsky, YNY Sebi, ZO

Daydreaming: Angel, Camilo Franco, Dave Andres, Maga, Matthew Dekay B2B Yokoo, Mihai Popoviciu, Nico Stojan, Pablo Fierro, Persic

Time: Alex Kennon, Chris Hype, DJ Dark & Mentol, Jack Orange B2B Will Johnston, Korolova, Matt, Maya, Nusha, Rosario Internullo, Vali Bărbulescu B2B Lucian Bărbulescu

Fortune: Andrew Rayel, Giuseppe Ottaviani, Jody Wisternoff, Men-D, Ruben De Ronde, Xijaro & Pitch

Duminică, 7 August 2022

Main stage: Anne-Marie, ATB, Hardwell, J Balvin, Lost Frequencies, Pascal Junior, Tim Hox, Tujamo

Galaxy: Coeus, Kevin De Vries, Stephan Bodzin Live, Tale of Us

Alchemy: Arkanian x Azrael Golden x Zannidache, Culese din Cartier, DJ Shiver, Dub FX & Woodnote, Ian, Princess Nokia

Daydreaming: Akos, Bross, Day Dreamers (Marwan, Woodnote, Dub FX), Hernan Cattaneo B2B Nick Warren, Jan Blomqvist, Marwan, Paax (Tulum), Pandhora Live, Paul Soll (Live Act)

Time: Adrian Eftimie & Optick, Alb Who B2B Andrew Dum, Anna Tur, Fehrplay, Hiddn, No Idea, Noel Holler B2B Toby Romeo, Raldum, S.A.L. Suzuki, Simina Grigoriu, Steff Da Campo

Fortune: ATB, Daxson, Emma Hewitt, Ferry Corsten Pres. Gouryella, Jorn Van Deynhoven, Roman Messer, Suncatcher & Exolight, The Wlt

Sursă: untold.com