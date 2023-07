„Tot felul de tâmpenii” Ionuț Dolănescu a răbufnit, după ce s-a scris că mama lui, Maria Ciobanu, a murit! Ce se întâmplă, de fapt, cu interpreta de muzică populară?

In articol:

Maria Ciobanu este una dintre emblemele folclorului românesc, având o carieră de zeci de ani în domeniul muzicii populare. Interpreta va împlini anul acesta vârsta de 86 de ani și se pregătește să sărbătorească alături de familia ei, însă în presă au apărut informații deranjante pentru copiii artistei.

Ionuț Dolănescu, fiul pe care cântăreața de muzică populară îl are din relația cu regretatul Ion Dolănescu, a răbufnit, după ce în presă s-a scris că mama lui s-ar fi stins din viață.

Citește și: Prima petrecere la care a fost Jador, după ce a anunțat că a e bolnav! A făcut show la ziua lui Yamato Zaharia și am aflat unde a mers înainte de chef| EXCLUSIV

Cântărețul de muzică populară a fost foarte iritat de articolele din presă care au anunțat presupusa moarte a Mariei Ciobanu. Ionuț Dolănescu nu s-a mai putut abține și a făcut primele declarații publice, spunând că, de fapt, mama lui se află într-o perfectă stare de sănătate. Potrivit interpretului, Maria Ciobanu se află încă în Los Angeles, acolo unde locuiește alături de actualul ei soț, Mircea Câmpeanu. Nici vorbă de vreo veste tristă din partea familiei celebrei cântărețe de muzică populară, ba chiar, spune Ionuț Dolănescu, Maria Ciobanu nu are nicio problemă în ceea ce privește starea sa fizică și psihică.

Citește și: Vica Blochina nu va lipsi de la nunta Mariei Constantin și a lui Robert Stoica: "Au devenit ca familia mea". Ce spune despre zvonurile privind domnișoarele de onoare| EXCLUSIV

Citeste si: Mălina Avasiloaie, despre cea mai dragă persoana din viața ei: „Atât mi-a mai rămas”- kanald.ro

Citeste si: BREAKING NEWS. Moment istoric în Uniunea Europeană, legat de aderarea României la Schengen. Vor fi și despăgubiri- stirileprotv.ro

„Mama este bine, vorbesc zilnic cu dânsa la telefon, este la Los Angeles. Mulțumim lui Dumnezeu că este bine, sănătoasă la aproape 86 de ani. Îmi pare rău că nimeni nu verifică informațiile. Chiar mai devreme am vorbit cu sora mea de la Paris, reputata soprană Leontina Văduva. Și era oarecum descumpănită, tristă că apar tot felul de tâmpenii despre ea. Nu scrii că a murit Maria Ciobanu și… Dar ea e bine, sănătoasă, v-am mai spus. Din fericire o mai țin și memoria, și mintea…”, a declarat Ionuț Dolănescu pentru Cancan.ro.

Ionuț Dolănescu a reacționat dur după ce s-a scris că mama lui, Maria Ciobanu, a murit [Sursa foto: Facebook]

Maria Ciobanu și-a încheiat cariera muzicală

Celebra interpretă de muzică populară se apropie de vârsta de 86 de ani, iar după zeci de ani de carieră, Maria Ciobanu a renunțat la aparițiile sale spectaculoase de pe marile scene.

Artista încă primește oferte pentru a apărea în fața publicului larg și a-l încânta cu vocea sa, dar, potrivit fiului ei, cântăreața nu mai poate concerta, din cauza vârstei sale înaintate. Mai mult, emblema muzicii populare românești a avut deja un turneu național în care și-a anunțat retragerea din muzică, în anul 2017.

Citeste si: „A încercat să mă contacteze. Mi-a trimis un mesaj prin domnul polițist. M-am supărat foarte tare, l-am dat afară din casă.” Ce mesaj i-a transmis Daniel Balaciu din închisoare Danei Roba?- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 12 iulie 2023. Ce sărbătoare este miercuri?- stirilekanald.ro

Citeste si: "Nu știu dacă va trăi fiica dumneavoastră". Momente dureroase pentru familia Danei Roba. Ce a pățit make-up artista pe masa de operație- radioimpuls.ro

Citește și: „Singurătatea ucide” Ce hotărâre a luat Gheorghe Turda cu privire la viața lui sentimentală? Interpretul de muzică populară a dezvăluit ce se întâmplă cu el, după câteva decepții în dragoste

„Nu, nu… Păi la vârsta ei… Bine, mai cântă pentru familie, pentru românii de acolo la diferite întruniri, dar nu mai concertează, vă dați seama, are o vârstă înaintată. Oferte sunt, dar s-a retras din viața muzicală. Noi chiar i-am dedicat în 2017, 2018 un turneu întreg, am fost prin toată România. Acela a fost turneul de retragere. Sigur, din când în când, mai cântă pentru apropiații dânsei. Voce mai are, dar vârsta…”, a mai spus Ionuț Dolănescu.