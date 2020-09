In articol:

o poveste de dragoste marca Puterea Dragostei

Livian, fiul lui Nelson Mondialul a decis să intre în casa Puterea Dragostei, în sezonul 2. Timp de un an, a trecut print toate sentimentele și prin multe suișuri și coborâșuri. A pornit o frumoasă relație de iubire cu Bianca Comănici, care a fost, poate de departe, favorita publicului.

Cei doi s-au despărțit încă din februarie, însă pe tot parcurs emisiunii, până la marea finală care a avut loc în luna iulie, au demonstrat că încă ar fi avut sentimente unul pentru celălalt.

Întorși în România, după ce au terminat filmările pentru Puterea Dragostei, cei doi au locuit, pentru o scurtă perioadă, împreună, în apartamentul din București al Biancăi. Poate pentru fani totul părea că merge spre mai bine, cei doi apărând destul de des în videouri pe Instagram sau vloguri de pe Youtube, însă acum aflăm adevărul din spatele cortinelor.

Începutul sfârșitului: Nelson a făcut publică noua relație

Nelson Mondialul a postat un clip zilele trecute care în titlu conținea „Nycol, iubita frumoasă a oconașului”, videoclip ce a stârnit un val imens de comentarii: unii s-au bucurat, alții au simțit contrariul.

Ulterior, în urma nenumăratelor mesaje pe care le-a primit atât el, cât și Nicol și tatăl său, Livian a decis să clarifice situația. A postat un vlog în care a dat cărțile pe față, a prezentat „adevărul gol”, așa cum a specificat și în titlu.

Citeste si: Showbizul, răpus de durere. Încă un divorț zguduie lumea mondenă a României - evz.ro

„Astăzi vă răspund la mare întrebare din capul vostru. Ce a fost Livian: un actor excepțional, escroc sentimental sau un băiat sincer? Dragilor, am fost toate trei. Tot ce a fost între mine și Bianca a fost sinceritate și sentiment. Nu vreau să dau detalii, să arunc cu pietre, vorbesc așa pe larg. Totul s-a rupt între mine și ea din ianuarie, de atunci s-a rupt ideea de a avea o relație cu Bianca. Deși mă gândeam că poate o să se schimbe și o să fie bine, dar în sinea mea știam că nu o să fiu cu ea. Rațiunea mea îmi spunea asta. Erau cerințe pe care ea nu le îndeplinea, la fel și eu.”

o poveste de dragoste marca Puterea Dragostei

Citeste si: Ludovic Orban a făcut anunțul mult așteptat! Când începe noul an școlar

Citeste si: Rezultate Loto 6 din 49, duminică, 6 septembrie 2020. Vezi numerele extrase - LIVE

Citeste si: Bilanț coronavirus România, 6 septembrie. Alte 1.150 de cazuri noi în ultimele 24 de ore

„Să o luam cronologic”: un istoric al relației Livian - Bianca

Livian a povestit în continuare când, mai exact, au apărut greutățile în relația lor. După ce am aflat, cu sinceritate, că relația celor doi a fost reală și chiar au fost sentimente între cei doi (mesajul venind pentru fanii care speculau că totul ar fi fost „o actorie”), Lobo a explicat ce a sacrificat pentru Bianca. A povesit cum venise un moment când și-a dorit să se întoarcă acasă, însă a rămas, doar ca să nu o lase singură.

„Prin februarie au apărut clipurile, am rămas alături de ea să treacă peste etapa aia grea, iar pe la final de februarie-martie eu am zis că vreau să părăsesc emisiunea pentru că nu îmi mai văd scopul, rostul. Deși toată lumea îmi zicea să mai rămân pentru că ce am oferit eu emisiunii și ce ai sacrificat tu să fii acolo, ieși cu o imagine puțin aiurea. Eu nu înțelegeam de ce ies cu o imagine aiurea, pentru că eu am fost cel care a protejat-o pe Bianca atâtea luni de zile, cel care i-a dat altă imagine (...) Eu am ajutat-o pe Bianca să evolueze. Eu n-am lăsat-o pe Bianca acolo baltă, pe zero bani”, a declarat Livian.

o poveste de dragoste marca Puterea Dragostei

Livian a decis să meargă și mai departe, să explice și mai în detaliu cronologia pe care a urmat-o în emisiune. Acesta a povestit că și-a pus familia și prietenii în cap, că a ales să-i ajute pe alții, iar în final și-a setat ca scop câștigarea trofeului: și exact asta a făcut.

„În mod normal pentru cine am stat? Cine vine acolo vine să se afirme, dar pe parcurs gândul mi s-a schimbat pentru că aveam sentimente pentru Bianca. Am dat afară bani, sentimente. Eu ce am facut acolo? Am stat să-i ajut pe alții. Mi-am pus familia în cap, prietenii. Când am zis că plec am fost sincer, apoi am câștigat de 3 ori premiul și apoi am zis: de ce să plec? Dacă tot am venit, am zis să stau și să câștig și eu ceva. Țelul meu a fost trofeul ala”, a adăugat câștigătorul sezonului doi Puterea dragostei.