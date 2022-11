”Tot timpul am avut o legătură cu viața de dincolo” Răzvan Botezatu, dezvăluiri uluitoare după ce a vizitat un medium. Ce i-a împărtășit specialistul

In articol:

Răzvan Botezatu este unul dintre cei mai dezinvolți și sinceri oameni de televiziune de la noi. Deși s-a cam retras din lumina reflectoarelor de ceva vreme, căci acum nu se mai află la cârma niciunei emisiuni TV, așa cum o făcea în trecut, Bote a rămas foarte activ pe rețelele de socializare.

Acolo își ține comunitatea la curent cu ceea ce face, dar tot de acolo se și informează despre aspectele vieții sale, pe care unii le-ar putea privi cu scepticism.

Răzvan Botezatu: ”Eu nu m-am mai reîncarnat până acum”

În cadrul unui interviu, fostul concurent al emisiunii din junglă a recunoscut că își ghidează viața după anumite aspecte în care crede cu tărie.

Astrologia, numerologia, energiile Universului, credința în Dumnezeu, sunt cele care îl fac pe Răzvan Botezatu să se bucure de viața pe care o duce.

Vedeta spune că ține seama de horoscopul fiecărei zile, merge la biserică, se roagă lui Dumnezeu, trimite și primește energie de la Univers, iar toate acestea l-au făcut să aibă o viață specială.

Și asta pentru că, notează el, mereu a simțit că poate comunica cu cei care nu mai sunt printre noi, specificând chiar și că a traversat anumite perioade cu fenomene

pe care el le consideră bizare.

Mai mult decât atât, fostul moderator spune că un medium la care a apelat l-a făcut să se aplece și mai mult către această latură a vieții, atunci când i-a spus că el este pentru prima dată pe acest pământ.

„ Cred foarte mult în astrologie, sunt Berbec. Mi s-a spus că nu am un număr karmic. Recent, am stat de vorbă cu un medium care mi-a spus că sunt la prima viață pe pământ, deci eu nu m-am mai reîncarnat până acum… De aici și energia și pofta asta de viață, ceea ce mi se pare super interesant. Tot timpul am avut o legătură cu viața de dincolo, tot timpul i-am visat pe cei din familie care nu mai sunt printre noi. Mereu am simțit niște fenomene de-astea extrem de bizare în jurul meu. Cred în Univers, cred în Dumnezeu, în energii, în biserică, sunt credincios. Știu că ceva există, cumva Universul lucrează”, a spus Răzvan Botezatu, conform Fanatik.