”Tot vina ta e!” Oana Roman îl ironizează pe Marius Elisei pentru comportamentul avut în timpul relației. Ce îi reproșează acum vedeta

În urmă cu doar câteva zile, după ce împliniseră zece ani de relație, Oana Roman și Marius Elisei anunțau în spațiul public, luând pe toată lumea prin surprindere, că nu mai formează un cuplu.

Cei doi au luat-o iar pe drumuri separate, dar, conform spuselor lui, de data aceasta nu ar mai fi cale de împăcare, căci niciunul nu ar mai fi fost de mult timp fericit în relație.

Oana Roman îl vizează pe Marius Elisei printr-un mesaj tăios

Astfel că, în urma deciziei de separare, Marius Elisei s-a și mutat de vila în care locuia toată familia, chiar înainte de termenul pe care-l stabiliseră de comun acord, moment în care au început să își expună sentimentele pe rețelele de socializare.

După un lung șir de declarații și dezvăluiri, acum Oana Roman plusează cu o altă dezvăluire, făcând referire la modul în care a decurs mariajul ei timp de zece ani.

Fiica lui Petre Roman îl ironizează pe Marius Elisei și îi critică în mod indirect felul în care s-a raportat acesta la relația lor în tot timpul

pe care l-au petrecut împreună.

Conform spuselor sale, pentru că într-o căsnicie există și perioade bune, dar și momente tensionate, la cele din urmă, se pare că Marius Elisei nu s-a raportat niciodată ca la posibilele sale greșeli.

Chiar și atunci când își cerea scuze în fața vedetei, spune ea, fostul ginere al lui Petre Roman o făcea în așa fel încât din toată situația el ieșea victima tensiunilor, situațiilor, familiei, iar ea ajungea să fie de vină pentru tot, chiar și pentru modul în care se exprima

sau se raporta el la problemele lor de cuplu.

”Cum își cer iertare zodiile? Balanță: Îmi pare rău că ai înțeles greșit tot ce am spus și am făcut, tot vina ta e…”, este mesajul publicat de Oana Roman, pe Instagram, după despărțirea de Marius Elisei, semnul zodiacal fiind cel sub care el s-a născut.

Completând ulterior cu faptul că această replică a tot auzit-o de la el încă de la începutul relației și că nimeni și nimic nu l-a făcut să se privească și în oglindă, în momentele de cumpănă pe care le-au traversat.

”Exact! Zece ani am auzit acest discurs”, a mai scris fiica fostului om politic.

Oana Roman îl ironizează pe Marius Elisei. [Sursa foto: Facebook]