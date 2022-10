Toți au crezut că e Cristina Șișcanu în imagini, dar au avut un șoc! Cine este, de fapt, vedeta pe care fanii au confundat-o cu soția lui Mădălin Ionescu? „Eram sigură că e ea. Nici nu mă gândeam”

In articol:

Internetul a fost luat cu asalt după ce o artistă îndrăgită din showbiz-ul românesc s-a lăsat pe mâna specialiștilor din frumusețe.

O nouă tunsoare i-a adus și o nouă înfățișare, una care a făcut-o să își pună fanii, deloc puțini la număr, în dificultate. Și asta pentru că schimbarea este atât de mare, încât acum internauții spun că seamănă perfect cu o altă vedetă din România.

Oana Radu și-a uimit fanii cu noua înfățișare

Vorbim despre Oana Radu și Cristina Șișcanu. Ele sunt vedetele pe care cei din mediul online le-au confundat.

Și asta pentru că Oana Radu și-a dorit o schimbare radicală de look. Zis și făcut! După ce s-a tuns și s-a vopsit, cântăreața a publicat și primele imagini pe conturile sale de socializare, acolo unde toată lumea a reacționat imediat.

Pe lângă faptul că internauții s-au arătat extrem de încântați de cum arată acum cântăreața lor preferată, mulți, cel puțin la început, au crezut că nu văd bine.

Conform reacțiilor acestora, Oana Radu, având acum breton și o culoare mai închisă la păr, seamănă leit cu soția lui Mădălin Ionescu.

Tocmai de aceea, inițial, mulți fani au crezut că în imagini este nimeni alta decât Cristina Șișcanu, asemănarea dintre cele două vedete fiind acum una izbitoare.

”Am crezut că e Cristina Șișcanu și mă pregăteam să scriu: ce mult seamănă cu Oana Radu”/ ” Eram sigură că e ea. Nici nu mă gândeam la Oana”/ ”Eu care mă uitam după Mădălin Ionescu”/ ”Chiar că ești leită Cristina Șișcanu”/ ”Doamne, am crezut că ești Cristina”/ ”Ești superbă”/ ”Îți stă mai bine așa”/ „Femeia fatală”, sunt doar câteva dintre reacțiile celor din mediul online.

Toți au crezut că e Cristina Șișcanu în imagini, dar au avut un șoc [Sursa foto: Instagram]

Schimbarea radicală de imagine a artistei a venit pe neașteptate. În contextul în care, în primă fază, s-a tuns singură, în baie, iar rezultatul nu a mulțumit-o.

Astfel, a apelat mai apoi la un specialist și după ce s-a tot gândit și în privința culorii părului și le-a și cerut părerea celor care o admiră, iată că Oana Radu a revenit la o imagine ce se apropie mai mult de fata care debuta în muzică acum mulți ani.

„Mi-am făcut breton, nu s-a întâmplat pentru că am vrut, s-a întâmplat pentru că m-am tuns singură în baie în timp ce urmăream un tutorial de pe TikTok. Îmi pare rău că nu am și filmat ca să vedeți rezultatul pentru că acesta este un breton corectat de o profesionistă. Problema este că eu am intrat cam mult și mi-am tuns mult din păr. Nu știu ce să fac, să revin la culoarea mea sau să rămân blondă.”, a declarat Oana Radu în rețelele de socializare.