Toți au crezut că e dezbrăcată! Ruby, val de critici după ultima apariție pe covorul roșu: „Ai exagerat de data asta”

Ultima apariție în public a lui Ruby, în cadrul unui eveniment monden, a stârnit adevărate controverse în mediul online. Fanii au bombardat-o cu mesaje pe artistă, la scurt timp după ce a postat o fotografie în care purta o ținută îndrăzneață.

Ruby, apariție controversată în public

Ruby a atras toate privirile la una dintre cele mai așteptate petreceri mondene ale anului 2022. Toți invitații au crezut că artista este dezbrăcată, atunci când a apărut pe covorul roșu purtând o ținută nonconformistă. Ochii au fost ațintiți mai ales în partea sus a bluzei, căci aceasta a avut un print surprinzător, care crea iluzia că solista este în sânii goi: "Eu chiar am făcut ochii cât ceapa când te-am văzut ieri.", i-a scris luptătorul Andrei Stoica lui Ruby, pe rețelele de socializare.

Ruby [Sursa foto: Instagram]

Ruby, val de reacții după apariția excentrică

Nici cei de acasă nu au putut să treacă cu vederea fotografiile de la eveniment, postate chiar de către artistă.

Dacă unii dintre ei au apreciat-o pe Ruby pentru îndrăzneală și pentru alegerea făcută, mulți au ținut să-i spună că a exagerat: "Așa ți-ai fi dorit să te duci, dezbrăcată, că se vede că te simți în largul tău", "Too much, baby girl...Nu sunt toate Lady Gaga...oricât de frumos este sculptat corpul tău, ai exagerat de data asta.(...) Deși știu că nu te afectează și nici nu îți pasă, am să-ți dau unfollow!", "Mi-ar fi rușine să ies cu așa ceva îmbrăcată",

, au fost câteva dintre comentariile răutăcioase ale internauților, la adresa lui Ruby.

Ruby [Sursa foto: Instagram]