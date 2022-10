Toți îi plâng de milă Savetei Bogdan că e săracă, dar artista e pe cai mari! Nu duce lipsă de nimic și este iubită în fiecare zi: "Am un ambasador și sunt o fericită" | EXCLUSIV

In articol:

Îndrăgita interpretă de muzică populară o duce cum nu se poate mai bine! Saveta Bogdan ne-a mărturisit că nu a fost afectată de creșterile facturilor, a dezmințit articole potrivit cărora ar avea probleme cu banii și chiar există în viața ei un bărbat care o

iubește și o face fericită.

Vedeta a explicat că nu are nicio problemă financiară, din contră o duce foarte bine, are tot ce îi trebuie și se bucură de spectacole seară de seară.

Saveta Bogdan dezminte toate zvonurile cu privire la bani și pensie

Saveta Bogdan a vorbit despre zvonurile privind situația sa financiară ș i a dezmințit informațiile potrivit cărora ar fi amărâtă și nu s-ar descurca cu banii. Din contră, artista ne-a asigurat că este fericită și împlinită. Nu îi lipsește nimic și ne-a dezvăluit că a avut succes și în dragoste.

"Mă deranjează că se spune despre mine că sunt amărâtă. Nu este adevărat așa ceva, mie chiar îmi este bine, nu îmi este rău. Se spune că sunt amărâtă, nu e adevărat. Eu sunt foarte bine, am tot ce îmi trebuie și dacă am nevoie de ceva, am fata în America și îmi trimite.

Am de toate, am tot ce îmi trebuie. O duc cât se poate de bine! Nu sunt deloc amărâtă. Eu cânt seară de seară, am program la diferite restaurante, la mese și spectacole, deci sunt chiar foarte bine", a explicat Saveta Bogdan, în exclusivitate pentru Wowbiz.ro.

Saveta Bogdan [Sursa foto: Facebook / Saveta Bogdan]

Saveta Bogdan are un ambasador care o iubește

Îndrăgita interpretă de muzică populară ne-a făcut o serie de dezvăluiri în exclusivitate. Artista a recunoscut că o duce foarte bine pe toate planurile, chiar există în viața ei un ambasador care o iubește.

"Fata mea e în America și mi-a spus că dacă am nevoie de ceva ea îmi trimite, dar nici nu a fost nevoie. Pensia cât o am, eu mă descurc foarte bine. Am un ambasador, sunt cu un ambasador și nu îmi lipsește nimic. Nu sunt singură, am un ambasador.

Nu este vorba de niciun tânăr, doar un ambasador. Nimeni să nu îmi ducă grija că sunt amărâtă, am și eu un om care mă iubește și are grijă de mine nu am nevoie să îmi dea nimeni, să îmi plângă nimeni de milă că am tot ce îmi trebuie", a mărturisit în exclusivitate Saveta Bogdan pentru WOWbiz.ro.

Saveta Bogdan [Sursa foto: Facebook / Saveta Bogdan]

Saveta Bogdan îmbină muzică cu iubirea

Artista nu ne-a dezvăluit numele bărbatului, însă este un om de rand înalt și este extrem de grijuliu cu ea. Vedeta spune că mereu o sună, vorbesc zilnic și i-a propus inclusiv să îi cumpere o vilă.

"Am un spectacol în noiembrie la Râmnicu Vâlcea, am cântat la un restaurant din București, cât în Centrul Vechi, deci nu duc lipsă de nimic. Plus că am găsit un om care mă iubește și ține la mine și sunt o fericită. Vorbim dacă am nevoie de ceva, dacă mi-am băut cafeaua.(...) Vrea să îmi cumpere și o vilă. Acum vreau să mai fac înregistrări, videoclipuri, nu știu de ce îmi poartă lumea de grijă și vorbesc așa urât", a mărturisit Saveta Bogdan pentru WOWbiz.ro.

