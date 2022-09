Toți o știu pe Holy Molly, vocea tânără care a rupt internetul, dar puțini sunt cei care îi cunosc drama! Artista, dezvăluiri cutremurătoare din trecut

In articol:

Holy Molly este una dintre artistele care a făcut senzație anul acesta, însă puțini sunt cei care știu că în viața ei a existat și o dramă. Artista a fost invitată la Duet cu Alexandra Ungureanu, unde a vorbit deschis despre drumul spre succes.

Holy Molly s-a bucurat de un succes uriaș cu piesa Ploua, hitul alături de Tata Vlad de la B.U.G. Mafia făcând senzație peste tot. Piesa a ajuns extrem de ușor la inimile românilor și a ajuns rapid să rupă totul de pe YouTube, ajungând la 21 de milioane de vizualizări în doar șase luni.

Holy Molly, totul despre drama și drumul spre succes

Succesul lui Holy Molly a fost unul extrem de răsunător, însă în spatele milioanelor de vizualizări făcute pe YouTube stau ani și ore în șir de muncă, iar artista a recunoscut că întotdeauna a fost critică cu ea însăși și mereu și-a dorit să realizeze mai mult și mai mult.

Citeste si: Gina Pistol, la un pas să cedeze! Ce i se întâmplă în aceste momente: "Sunt foarte mâhnită, ne ducem la vale"

Așa a venit și o scurtă perioadă grea pentru Holy Molly, cântăreața dezvăluind că atunci când avea 10.000 de vizualizări nu era mulțumită și își dorea 100.000. Acestea dorințe au făcut-o totuși să își piardă motivația și dorința de a munci.

Artista este în perioada în care se descoperă ca om și încearcă să nu mai țină cont de ceea ce se întâmplă în jurul ei.

Totodată, artista a dezvăluit că s-a confruntat cu depresia, iar una dintre cele mai de succes piese ale sale a fost scrisă de fapt într-un moment extrem de greu.

Citeste si: Ce pensie are, de fapt, Adriana Iliescu, cea mai vârstnică mamă din România- kfetele.ro

Citeste si: Laurențiu Reghecampf reacționează, după scandalul cu Anamaria Prodan. Cum explică situația creată..- bzi.ro

"Am îmbrățișat emoțiile, înainte mă detestam cumva că simt emoții și că nu m-am obișnuit cu treaba asta și acum îmi dau seama că nu ai cum să transmiți emoție dacă nu o simți. Cred că frica e să nu mă autosabotez(...) Eram foarte orgolioasă înainte și actoria mi-a arătat că nu contez atât de tare, contează dorința și echipa cel mai mult.

Pentru mine aceea a fost lecția cea mai mare.(...) M-am apucat de câteva luni și de terapie(...) Spre exemplu, piesa Menage a trois a fost scrisă după ce au eu am dormit un an. Atunci nu știam că acestea sunt semne de depresie. Mâncam foarte puțin, nu eram bine deloc. Eram singură în casă și mi-a venit în cap linia de la piesa asta", a povestit Holy Molly, la Duet cu Alexandra Ungureanu.

Holy Molly spune totul despre drumul spre succes [Sursa foto: Captură YouTube]

Holy Molly, dezamăgită la 15 ani

Cântpreața este una dintre cele mai tinere voci de succes din România, iar drumul ei în muzică a început de la o vârstă frageda. Artista a muncit enorm pentru a ajunge în topuri și recunoaște că întotdeauna și-a dorit să ajungă departe.

Citeste si: Cine e cel mai mare critic al lui Marius Moga? "Sunt obișnuit de mic" Artistul face mărturisiri neștiute

Mai în glumă, mai în serios, Holy Molly a povestit că a trăit o adevărată dezamăgire la vârsta de 18 ani, când spera să o întreacă pe Shakira.

"Eram foarte nemulțumită de tot. Pentru că eu am crescut, de la 4 ani, cu ideea că eu vreau să fac doar muzică, am văzut-o pe Shakira la televizor și am zis gata, eu vreau să fiu ca Shakira. Când la 15 ani nu am devenit Shakira, am avut o dezamăgire.

Aveam toate exemplele că se poate de foarte mic și la mine nu se putea.(...) Deja îmi băgasem picioarele, nu funcționa nimic.

O perspectivă dăunătoare pentru atunci, eu nu eram bucuroasă dacă făceam 100.000 de vizualizări, eu eram nemulțumită că sunt doar 100.000 de vizualizări. Cred că atitudinea asta a făcut cumva ca proiectul să pice. Nu mă mai motiva nimic, de aia m-am dus și la actorie. Nu mă mai motiva nimic", a dezvăluit Holy Molly la Duet cu Alexandra Ungureanu.

Ai un pont WOW? Daca deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!