Totul despre cupa menstruală precum cele comercializate de selenacup.ro

In articol:

Cupa menstruală este considerată cea mai economică și ecologică alternativă la tampoanele de unică folosință și șervețelele sanitare.

Avantaje reale, dezavantaje, utilizare și precauții de utilizare... Vă ajutăm să vedeți mai clar ce presupune acest dispozitiv.

În ultimii ani, cupa menstruală a devenit o alternativă ecologică și economică la tampoane și alte soluții igienice de unică folosință. Cu toate acestea, cu excepția cazului în care ați luat deja în considerare o asemenea cupa, este imposibil să cunoașteți toate avantajele și dezavantajele.

În primul rând, trebuie să știți că cupa menstruală a fost creată în anii 1930 în Statele Unite, primul brevet fiind depus în 1937 de Leona Chalmers, o actriță americană. Dar abia recent și-a dobândit drepturi depline, în parte datorită necesităților ecologice.

Cupa menstruală- instrucțiuni de utilizare

Cupa menstruală are formă unei cupe mici, cu lungimea medie de 4 până la 6 cm și diametrul de 3 până la 5 cm în partea de sus. Există diferite dimensiuni pentru a se potrivi varietății mari de fluxuri menstruale ale femeilor. Veți găsi mai multe mărimi și modele de cupe pe https://www.selenacup.ro/.

Realizată din silicon medical, latex sau cauciuc natural, cupa menstruală are o tijă mică, astfel încât utilizatoarea să o poată localiza și scoate la nevoie. Este plasată la baza vaginului, ca un tampon, cu excepția faptului că va colecta fluxul de sânge în loc să-l absoarbă.

Pentru a o insera, este recomandabil să o pliați în două sau trei, în formă de C sau S, de exemplu, astfel încât să se desfacă ulterior în vagin.

Beneficiile cupei menstruale

Poate rămâne așa timp de maxim 4 până la 6 ore (8 ore noaptea), în funcție de intensitatea fluxului. Pentru a o scoate, puteți trage ușor de tijă, având grijă la un posibil efect de ventuză. Este de preferat să o ciupiți ușor pentru a elibera o margine de pe pereții vaginului și pentru a elimina orice risc de efect de ventuză. Unele modele de cupe au găuri mici în partea superioară a recipientului, pentru a evita acest efect.Va trebui să o clătiți cu apă curentă înainte de a o reintroduce.

Datorită compoziției sale (și cu excepția alergiilor la unul din materialele din care poate fi confecționată), cupa menstruală este hipoalergenică și, prin urmare, este deosebit de utilă pentru femeile care nu pot să folosească tampoane. Asta deoarece cupa menstruală, atunci când este utilizată corespunzător și sterilizată înainte și după menstruație, nu deranjează flora vaginală. În plus, nu conține pesticide și alte substanțe toxice.

Citeste si: Luiza Melencu, găsită moartă- bzi.ro

După cum am spus, cupa menstruală este cunoscută că fiind ecologică! O cupa este reutilizabilă și poate rezistă până la 10 ani. Când ne gândim că o femeie folosește în medie 300 de tampoane pe an, asta înseamnă risipă! În plus, unui tampon îi ia între 400 și 450 de ani pentru a se descompune complet.

Un alt argument major în favoarea cupei menstruale: este economică. Evident, cumpărarea tuturor acestor tampoane de unică folosință, pentru fiecare ciclu menstrual, înseamnă un anume buget. O cupă menstruală costă puțin mai mult la început, în funcție de model, însă rezistă de la 5 la 10 ani.

În cele din urmă, rețineți că o cupa permite femeilor să vadă fluxul și cantitatea reală de sânge pe care o pierd în timpul menstruației.

Cupa menstruală: dezavantaje și precauții de utilizare

Este nevoie de puțină practică pentru a învăța cum să o îndoaie și să introducă o cupă, dar majoritatea femeilor se descurcă repede, mai ales dacă sunt extrem de motivate și se informează. Trebuie doar să găsim dimensiunea cupei care se potrivește cu fluxul personal.

După cum am văzut, cupa trebuie clătită și golită în mod regulat, ceea ce înseamnă că aveți apă curentă care să va ajute să o spălați. De asemenea, trebuie sterilizată timp de 5 minute în apă clocotită înainte de prima utilizare, apoi după menstruație, și înainte de următoarea utilizare. Pentru că se introduce în vagin, cupa menstruală trebuie să fie perfect sterilă, pentru a evita orice infecție.

Folosită greșit, poate provoca, la fel ca tampoanele, sindromul șocului toxic, o boală infecțioasă rară, gravă și acută cauzată de o toxină bacteriană care a pătruns în sânge. Acesta este motivul pentru care se recomandă insistent să respectați instrucțiunile de utilizare a cupei și regulile de igienă stabilite în această.

Cupă este compatibilă cu purtarea steriletului?

Una dintre temerile majore legate de cupa menstruală este efectul de ventuză. Femeile care își doresc să utilizeze o cupa menstruală sunt îngrijorate de faptul că vor produce un efect de aspirație atunci când încearcă să-și scoată cupa, ceea ce ar deplasa steriletul sau ar putea să îl scoată complet.

Departe de a fi o legendă, riscul efectului ventuzei este real, ca și riscul de a determina steriletul să se miște prin efectul de aspirație. Acesta este motivul pentru care este recomandabil mai întâi să coborâți cupa „împingând” și, în al doilea rând, să ciupiți cupa înainte de a o scoate, pentru a introduce aer și a evita acest efect. Cu toate acestea, efectul de ventuză al cupelor menstruale nu este de obicei suficient de puternic pentru a mișcă steriletul.

Totuși, uneori se întâmplă, mai ales când firul steriletului este prea lung, ca utilizatoarea să-l tragă în timp ce își scoate cupa menstruală. La cea mai mică durere, este recomandabil să opriți totul și să încercați din nou să scoateți cupa menstruală

schimbându-i aderența. Dacă durerea este ascuțită și persistă, cel mai bine este să consultați rapid medicul pentru a vă asigura că steriletul este încă în poziție. Între timp, trebuie avut grijă să se utilizeze un mijloc suplimentar de contracepție, ca măsură de precauție.

În cele din urmă, rețineți că, dacă un sterilet hormonal are adesea efectul de a reduce volumul menstruației, steriletul de cupru tinde să crească fluxul menstrual, chiar și să-l facă foarte abundent. Nu ezitați să optați pentru o cupă menstruală mare, pentru a nu fi nevoie să o goliți prea des. Alegeți-vă modelul potrivit de pe selenacup.ro!