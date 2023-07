Totul despre despărțirea dintre Sorin și Nicoleta, după ce s-a spus că el a bătut-o și a dat-o afară din casă! Chiar fostul concurent din Casa Iubirii a spus adevărul: „În genunchi am rugat-o”

In articol:

Sorin și Nicoleta au format unul dintre cele mai apreciate cupluri din emisiunea „Casa Iubirii”. Cei doi au participat în primul sezon al competiției matrimoniale, iar Sorin a fost unul dintre marii câștigători. Recent, foștii concurenți au declarat că s-au despărțit, după aproape un an de relație, iar fanii emisiunii și-au pus multe întrebări cu privire la separarea lor.

După ce Sorin și Nicoleta și-au anunțat despărțirea, mai multe ipoteze au fost luate în calcul de către telespectatori și de susținătorii lor. Unii dintre fanii emisiunii au spus chiar că fostul concurent de la „Casa Iubirii” și-ar fi lovit iubita, apoi a dat-o afară din casă, iar Sorin a vrut să facă lumină și să spună adevăratele motive care au dus la separarea dintre el și Nicoleta.

Sorin și Nicoleta de la „Casa Iubirii” [Sursa foto: Instagram]

Ce a spus Sorin despre despărțirea de Nicoleta

După ce emisiunea s-a încheiat, Sorin și Nicoleta s-au mutat împreună la Satu Mare, orașul natal al bărbatului. Fostul concurent de la „Casa Iubirii” este foarte afectat de despărțire și a mărturisit că, de fapt, fosta lui iubită nu s-a putut acomoda în noua locuință, iar din cauza aceasta au hotărât să ia o pauză. De asemenea, Sorin a recunoscut că a rugat-o de multe ori pe Nicoleta să rămână alături de el, însă ea a fost cea care și-a dorit să plece la părinții ei, în Cluj.

„Îmi pare rău că ea nu s-a acomodat. Asta e toată problema, eu nu vreau să-mi las munca și toate lucrurile astea, nu e vorba de părinți, nu e vorba de absoult nimeni. Ea nu s-a acomodat și a stat supărată o grămadă de timp și nu am putut să o fac să se simtă mai bine. Ultima lună a fost pentru mine stres, acum e pentru mine stres, nu am zis că un an de zile a fost stres. Eu nu am dat-o afară din casă, eu nu am trimis-o acasă. Eu am rugat-o să stea. Și în genunchi am rugat-o să stea. Și pe mine mă dor chestiile astea, pentru că eu mi-am dorit să fie totul ok și dacă nu a fost nu știți voi ce simt eu sau cum sunt eu pe dinăuntru. Nu știu cum să încercăm să ne împăcăm, dacă nu putem să rezolvăm lucurile care nu sunt ok între noi. Ori o să fac lucurile astea, ori o să plec din țară o perioadă”, a declarat Sorin de la „Casa Iubirii”, într-un live pe contul său de TikTok.

Sorin a mai povestit că, deocamdată, el și Nicoleta nu au luat o decizie permanentă cu privire la relația lor, însă ambii suferă din cauza situației lor actuale. Între cei doi foști concurenți de la „Casa Iubirii” au existat mai multe neînțelegeri, pe care nu au reușit încă să le rezolve.

„Nu știm încă ce se va întâmpla, vom discuta, o să vedem dacă putem găsi o rezolvare pentru problemele noastre și cu siguranță dacă se va întâmpla asta vom apărea în fața voastră și poate vă vom povesti mai detaliat, dar până atunci vă rog să ne respectați, să nu aruncați cu răutăți, cum am văzut că face multă lume, atât pe live-urile mele, cât și pe live-urile Nicoletei. Tot ce pot să vă spun e că aceste momente nu sunt ușoare deloc, nu îmi e ușor nici mie, nu îi este ușor nici ei, dar ca să faci ceva în viață trebuie să treci și prin greu”, a povestit Sorin, într-un vlog pe canalul său de Youtube.