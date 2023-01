Totul despre Melinda, soția lui Puya. Câți ani are femeia care i-a dăruit rapperului 3 fetițe

In articol:

Cine este Melinda, soția lui Puya

Melinda Gărdescu este soția lui Puya din anul 2011, iar cei doi s-au cunoscut în urmă cu 16 ani, în anul 2006.

Melinda are 33 de ani și este de loc din Deva. Aceasta este o prezență discretă și nu și-a dorit niciodată să fie vedetă. Mamă a trei fetițe, Melinda își dedică tot timpul micuțelor, jobul său fiind să aibă grijă de familie.

Și bine se pricepe la acest job, întrucât rapperul a dezvăluit în urmă cu ceva vreme în cadrul unui interviu că Melinda i-a schimbat viața în bine: „În primul rând, nu am mai dormit cu televizorul aprins. După aia, am început să stau mai des pe acasă. M-am căsătorit, am făcut copii, o familie și, automat, am început să nu mă mai gândesc doar la mine. Așa am început să strâng bani. Că eu bani mai avusesem, da îi făceam praf mereu că, na, viața de rock star cere sacrificii. Sunt sigur că dacă nu făceam pasul ăsta, eram vai de capul meu. Bărbații au tendința să copilărească până la adânci bătrâneți. Probabil de aceea eu mă joc cel mai bine cu copiii, nu ea.”, au fost cuvintele artistului potrivit viva.ro.

Totodată, deși nu se cunosc multe detalii despre Melinda, Puya o descrie ca pe o persoană înțeleaptă și răbdătoare, dorindu-și ca fetițele lor să îi moștenească aceste calități: „Să îi moștenească talentul de a cântări bine oamenii. De cele mai multe ori nu ne spunem nici 10% din ce gândim. Însă, mereu există semne.

Lucrurile mici spun lucruri mari despre oameni. Expresia feței, gesturile, micile minciuni sau părerile despre nimicuri. Ea știe să citească bine oamenii. Nu se înșală – poate doar în cazul meu, un pic (râde). Dacă ar reuși și copiii să moștenească talentul ăsta, ar fi minunat. Ar scăpa de multe belele.”, a mai spus Puya, potrivit aceleiași surse citate.

Cum s-au cunoscut Melinda și Puya

Melinda și Puya s-au cunoscut în urmă cu 16 ani, în anul 2006, pe când soția artistului era la liceu în clasa a XII-a. Astfel, potrivit declarațiilor date de Puya în cadrul unui podcast de pe Youtube, la acel moment tânăra prezenta un bal al bobocilor în Deva, bal la care cântărețul a fost invitat să cânte. Acesta a mai declarat că și ar fi luat „țeapă”, întrucât a plecat de la bal fără niciun ban, dar cu Melinda în gând:

„Ea prezenta Balul bobocilor în Deva și eu trebuia să cânt. Doar că aveau 1.000 de oameni în sală și mie mi-au zis că nu mai au bani. Așa că nu am mai cântat. Practic, mi-a tras țeapă la concert. Nu ți se pare romantic? Nici acum nu recunoaște și spune că, de fapt, eu le-am tras țeapă. Era tare în gură, sincer, și asta mi-a plăcut. Am făcut schimb de telefoane și am tot vorbit. A durat ceva, oricum. Cântam pe oriunde, oricum, numai să merg încolo. Până într-o zi când mi-am luat inima în dinți și i-am sunat părinții.”, au fost cuvintele lui Puya.

