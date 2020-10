Lucian Boncu riscă ani grei de închisoare

Trădare grea în lumea interlopă. Lucian Boncu, ”stăpânul Timișoarei” a fost abandonat de ”frații” pe care-i chemase să depună mărturie într-un proces în care e judecat pentru trafic de droguri și cosntituirea unui grup infracțional organizat. Boncu este omul care, anul trecut, a organizat primul congres național la care au luat parte capii lumii interlope din toată România.

Locotenenții lui Boncu nu au vrut să depună mărturie pentru acesta! Interlopul riscă ani grei de închisoare

Lucian Boncu, cercetat pentru trafic de droguri

Lucian Boncu, interlopul care și-a început activitatea lucrând ca bodyguard la clubul pe care l-a deținut primul soț al Brigittei Sfăt la Timișoara, și-a pus ultimele speranțe că va scăpa fără o condamnare lungă cu executare în câțiva oameni pe care-i considera frați. El i-a chemat să depună mărturie în favoarea lui pe: Sașa M., Daniel G., Alin H. (zis Oiță – locotenentul lui Boncu), Mihele B.V și Vasile A.. Dintre aceștia, doar ultimul a venit să depună mărturie pentru Boncu, conform pressalert.ro. Primii doi au trimis o hârtie identică prin care notifica instanța că sunt cercetați într-un alt dosar DIICOT și o evenutală mărturie în acest caz i-ar putea înfunda în celălalt.

Lucian Boncu a devenit cunoscut la nivel național după ce, anul trecut, a organizat un adevărat congres al capilor lumii interlope din România. Boncu i-a chemat pentru a le vorbi despre un investitor polonez care vrea să cumpere toate cazinourile importante din România și are nevoie de protecție. Interlopii urmau să se asigure că nimeni nu strică afacerea polonezului. Ulterior, el și-a câștigat faima după ce a încercat să pună la cale asasinarea unui jurnalist incomod.

Boncu a strâns 50 de interlopi din toată România (stenograme)

Lucian Boncu: Avem multe cunostinte... putini prieteni si frati...

Caius Flavius Ciorei: Ai fost, ai vorbit cu asta?

Lucian Boncu: Cu Costel?

Caius Flavius Ciorei: Cu Costel (Costel Corduneanu - nota DIICOT).

Lucian Boncu: Cu Costel si cu Flavius...

Caius Flavius Ciorei: Si o fost si Spak?

Lucian Boncu: O fost si Spak... cu Adi Tamplaru... Vrei sa zic ceva? SRI-ul pe noi calare! De la Arad... zii, ala... Metalcom, Alin (Alin Iovanut - nota DIICOT).

...



Lucian Lazar: Ala e smardoi!

Caius Flavius Ciorei: Cine?

Lucian Lazar: Preda.





Caius Flavius Ciorei: De la Luci il cunosc si ma inteleg bine cu el, e un baiat extraordinar.

Lucian Boncu: Eu m-am intalnit cu ei, acum doua ore.

Caius Flavius Ciorei: Pe la 6.00 - 7.00.

Lucian Boncu: Da, dar hai sa-ti zic ceva, plin ii de garda! M-or chemat.. nu vreau sa fiu maimutoiul lor... poze, hai sa facem poze de grup! I-am zis: Usor! Eu sunt Luci Boncu pentru mine! I-am zis la Corduneanu: "Costel, noi suntem prieteni, vrei sa vada si lumea in p... mea si garda ca suntem prieteni?" Mi-a zis: "N-am auzit... (neinteligibil)... toata tara sa nu se gandeasca la tine".

Caius Flavius Ciorei: ...(neinteligibil)...

Lucian Boncu: Cand suntem prieteni noi.... dar cand.... poti sa fie prieten si cu garda! Pentru ca garda... hai sa-ti zic ceva, eu iti zic simplu, eu is gabor... gandesc ca un... gandeste ca un gabor!

Caius Flavius Ciorei: Normal.



Lucian Boncu: Se aduna 50 din toata tara sa faca o asociere, nu conteaza ce fel.

Caius Flavius Ciorei: Pana la urma s-au intalnit?

Lucian Boncu: Daa ...(neinteligibil)... Nimic, firma platita, platiti baieti tot... 5.000 de euro numa' mie!

Caius Flavius Ciorei: Si nu-i bine?

Lucian Boncu: Cum nu! ... Si o data pe luna tre sa merg in Dubai, in Maroc, in Tunisia, in fiecare luna in alta locatie si ne da si de ...(neinteligibil)...

Caius Flavius Ciorei: Polonezu?

Lucian Boncu: Da. Nu conteaza, gestul lor de polonezi... Deschide in toata Romania... el ia toate cazinourile, deschide numai el!

Caius Flavius Ciorei: Nu o sa mai existe 777.



Lucian Boncu: Nimic! Si omu' mi-a zis: "Vreau... in Timisoara am auzit de Boncu! In Bucuresti am auzit de Spak, la Sibiu am auzit de Adi Tamplaru..."

Caius Flavius Ciorei: Foarte bine, face plata la cine trebuie si gata.

Lucian Boncu: Mi-a zis: "Fii atent, am doua locatii, iti dau 5.000 de euro pe luna tie!"

Caius Flavius Ciorei: Pai si nu e bine? Doamne ajuta!

Lucian Boncu: Nu vreau acte, nu vreau nimic! O zis hai la Moldova ca avem... (neinteligibil)...

Caius Flavius Ciorei: Costel ii ca lumea, dar Adi ala e prea urs!

Lucian Boncu: Eu n-am stat cu ala. Erau ... vreo 16 ... m-am dus la Tamplaru, vrei sa vezi cum arata? E mai mare ca Baghera (arata spre Lucian Lazar - nota DIICOT)

Lucian Lazar: Luci ala e Marian Sarbu!

Lucian Boncu: Na. Marian Sarbu. Si mai era... el cu inca unu Tamplaru. Le-am zis: Pe mine... aici e Luci Boncu!

...



Lucian Boncu: Alooo, vezi ca Tamplaru l-a omorat pe Beinur, pe...

Lucian Lazar: Ender!

Lucian Boncu: Pe Ender. L-a impuscat in cap asa... de aicea (arata spre capul lui Caius Flavius Ciorei- nota DIICOT), nu o fost fraier!

...



Lucian Boncu: Le-am zis asa, erau la masa toti, erau... Bucuresti, Sibiu, Iasi, Constanta... mortii lor...

Caius Flavius Ciorei: De peste tot?

Lucian Boncu: Da. Ba, baieti, ca sa n-am probleme, ala... stii, polonezu': "Aloo, stop! La Timisoara eu raspund! Daca se intampla ceva, eu raspund!"

...



Lucian Boncu: De dimineata pana la 7 seara, eu am vorbit cu ala de doua ori

Caius Flavius Ciorei: Scurt! Ce sa vorbesti?

Lucian Boncu: Si hai sa-ti zic ceva, nu zic nimic la nimeni! Ba va respect, sunteti prietenii mei, va respect, ne respectam reciproc, fiecare are patratica lui. E la Timisoara, va zic eu cum sta treaba, cand o sa mergem acum la cazino, o sa fie mai multi gabori decat noi! Si nu vreau sa fiu... aia de...

Caius Flavius Ciorei: Si asa esti! Si asa esti mai mult decat esti!



Lucian Boncu: Ma, nu vreau! Iti zic ceva! Eu is gabor, ma ce fac astia? Fac asociere! Ca sa vezi cum gandeste garda! Se aduna 50 de prosti, ca asa au ei, vad... te iau pe tine, iti dau sa tragi! Iti dau un kalashnikov, ma duc, iau de la sarbi ... (neinteligibil)... si 50 de prosti pune toata Timisoara pe burta, cu tot cu politisti si cu SRI, omori 50 de oameni, 100, nu iasa unul din casa... In momentul ala, in momentul ala... noi am pus stapanire pe oras! (sursa: ziare.com)