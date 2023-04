In articol:

Tradiții Izvorul Tămăduirii 2023. Vezi aici care sunt cele mai respectate obiceiuri românești la sărbătoarea din Săptămâna Luminată. Anul acesta, Izvorul Tămăduitii are loc pe 21 aprilie.

Izvorul Tămăduirii 2023

Izvorul Tămăduirii este o sărbătoare importantă pentru creștinii ortodocși. Aceasta nu are o dată fixă, fiind sărbătorită an de an, în prima zi de vineri după Paște, în săptămâna Luminată.

Conform Calendarului Ortodox, în 2023, creștinii sărbătoresc Izvorul Tămăduirii la data de 21 aprilie. Este o zi sfântă, notată cu cruce roșie. Izvorul Tămăduirii este un praznic pentru Maica Domnului, menit să arate implicarea ei în mântuirea oamenilor.

În această zi se sfințește apa, care poartă numele de Agheasma Mică. De-a lungul timpului, creștinii ortodocși au respectat o serie de tradiții și obiceiuri, în această zi de sărbătoare, pe care le transmit din generație în generație.

Tradiții Izvorul Tămăduirii 2023. Obiceiuri românești la sărbătoarea din Săptămâna Luminată [Sursa foto: Shutterstock]

Tradiții Izvorul Tămăduirii 2023

De izvorul Tămăduirii se sfințesc apele. Preoții merg adesea la râuri și țin o slujbă specială acestei zile.

Credincioșii merg la biserică în această zi de sărbătoare, pentru a participa la Slujba de sfințire a apei, care poartă numele de agheasma mică.

În unele zone, de Izvorul Tămăduirii, tinerii fac legământul juvenil. Acesta se face cu sau fără martori, în casă, în grădină sau în jurul unui pom înflorit. După ce rostesc jurământul cu voce tare, tinerii fac schimb de daruri, pe care le oferă cu o lumânare aprinsă, apoi se îmbrățișează și petrec cu mâncare tradițională.

La Izvorul Tămăduirii nu se spală rufe, nu se coase și nu se fac treburi importante în casă sau la câmp.

Agheasma Mică este împărțită credincioșilor la finalul slujbei, în sticle sau bidoane.

Agheasma Mică se păstrează cu sfințenie în casă și poate fi băută în orice zi a anului.

În tradiția populară, Izvorului Tămăduirii este pentru săpătorii de fântâni cea mai spornică din an, deoarece apele sunt zbuciumate și zgomotoase, fiind mai ușor de găsit.

Obiceiuri Iazvorul Tămăduirii 2023

Un obicei care se respectă la Izvorul Tămăduirii este ca preoții să meargă din casă în casă, pentru a stropi cu agheasma mică toate încăperile și gospodăria.

Astăzi se sfințesc râurile, izvoarele și fântânile.

Credincioșii obișnuiesc să aducă agheasmă mică de la biserică, pe care să o consume de-a lungul anului.

Se obișnuiește ca agheasma mică să se bea dimineața, pe nemâncate. Se spune că aceasta îi poate vindeca pe bolnavi și îi pune pe picioare.

De asemenea, oamenii obișnuiesc să bea agheasma mică, pentru a fi protejați de duhurile rele.

Un alt obicei care se păstrează de Izvorul Tămăduirii este de a stropi cu agheasmă pomii fructiferi și grădinile, pentru roade bogate.

În această zi, oamenii stropesc casele și grădinile cu agheasma mică, pentru a alunga spiritele rele, lucrurile necurate.

În această zi, credincioșii pregătesc pachete cu mâncare pe care le împart alături de o lumânare aprinsă.

În unele zone, oamenii dau de pomană icoane, bani, mâncare gătită și fructe.

Surse: crestinortodox.ro, ro.wikipedia.org