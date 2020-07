Tradiții și obiceiuri la botez. Ce nu este bine să faci

Nasterea unui copil reprezinta un nou inceput atat pentru noul nascut, cat si pentru familie si prieteni. Datinile de la botez reprezintă un punct-cheie în viitorul bebelușului. Daca in trecut botezul pruncului avea loc la opt zile dupa nasterea sa, in zilele noastre el este botezat la cel putin 40 de zile dupa ce s-a nascut.

Păstrarea datinilor este cu atât mai prețioasă că rămân neschimbate într-o eră în care totul se schimbă de la o zi la alta.

Ce trebuie să știe cei care participă la botez, mai ales nașii și finii, e că un obicei românesc e ca nașii de botez să fie aleși din familie sau să se moștenească. Nașii de cununie trebuie să boteze doar primul copil. Pe al doilea în vor boteza doar dacă doresc.

Ce reprezintă lumânarea de botez?

Un element capital în tradiția și obiceiurile de botez o reprezintă lumânarea. Lumânarea de botez este semnificația luminii din sufletul fiecărui prunct botezat. Nașul are această obligație, să se ocupe de lumânarea copilului.

Lumânarea nu trebuie adusă la biserică simplă, ea trebuie să fie împodobită cu flori de crin, frunze de ferigă și floricele din floarea miresei. Care este semnificația fiecărei flori? Tradiția spune că feriga se pune pentru ca pruncul să aibă spor, crinul este considerat ca fiind floarea Maicii Domnului, iar florile din floarea miresei se pun pentru ca pruncul să nu aibă cununii legate.

Panglica de la botez trebuie să fie de culoare roșie dacă este botezată o fetiță și albastră pentru băieți. Atenție, importantă este și lungimea panglicii. Aceasta nu trebuie să fie prea scurtă. Se spune că dacă e prea scurtă pruncul o să se căsătorească prea repede.

Ce trebuie să facă nașii la botez

Copilul trebuie adus la Biserică într-o pânză albă, necusută și nefinisată. Tradiția vine de la veșmintele Mântuitorului Iisus Hristos, care purta veșminte albe. Pânza copilului trebuie să fie de 3 metri.

Imediat după săvârșirea botezului, nașii trebuie să aibă la ei o cruculiță la gât, de argint, în timp ce nașa se ocupă de înfășarea bebelușului.

Uleiul și vinul nu trebuie să lipsească la slujba de botez. Părinții trebuie să aducă la Biserică, de asemenea, șampanie și prăjituri ca să celebreze cu fast acest moment. Trebuie ținut minte că petrecerea de botez se poate face in oricare zi a anului. Nici faptul că este post nu aduce restricții pentru acest obicei de căpătâi al creștinilor. Biserica Ortodoxa spune ca bebelusul nu decide cand sa vina pe lume, astfel el trebuie sa fie botezat fara vreo urma de retinere.

Cuvintele-cheie din tradițiile botezului

Dupa ce este adus acasa de la biserica, bebelusul este pus in pragul casei de nasa care obisnuia sa ii spuna mamei inainte ca aceasta sa il ia de jos: „Pagan mi l-ai dat, crestin ti l-am adus”. Mai apoi se cerea taiatul unei gaini si pregatirea unei supe cu taitei si a unei tocane din aceasta.

In trecut, nu se obisnuia cu invitatii la petrecerea de botez. Venea oricine dorea si aduceau cu ei mancare. In timp ce femeile obisnuiau sa aduca farfurii pline pana la refuz cu mancare, barbatii erau responsabili cu bautura.

Tot la petrecere se aducea si muzica. In zilele noastra, la petrecerea de botez se invita nasii, rudele, prietenii si vecinii, in timp ce petrcerea se face si cu dar. Invitatii fie dau bani, fie cadouri pentru copilas.

Femeile nu au voie să gătească șase săptămâni după ce au născut

Dupa ce bebelusul s-a nascut, nu este bine sa se vina cu daruri. De fapt, doar cei apropiati familiei vin sa vada micul copil. Acestia aduc mancare deoarece lauza nu are voie sa pregateasca niciun fel de mancare pentru sase saptamani.

In unele regiuni ale tarii se mai obisnuieste sa se lase banuti pe pieptul copilului, ca sa aiba parte de noroc, sau in scutec pentru a avea parte de un somn linistit. Nasii se ocupa de cumparatul trusoului, a costumaselor si a paturii. Totusi, daca bebelusul este fata, acestia cumpara si cercei. In afara de daruri, se obisnuieste sa se dea si bani.

A doua zi dupa savarsirea botezului are loc si scoatearea din mir a copilului. In timpul ritualului imbaierii, lumanarea de botez trebuie sa ramana aprinsa, iar la sfarsit aceasta se stinge fie de tavan, fie de tocul usii. Mai apoi, lumanarea se despodobeste de toate elementele decorative si se pastreaza intr-un loc uscat in pozitie dreapta. De asemenea, aceasta nu trebuie sa se incovoaie sau sa se rupa.

Să nu aruncați moțul până la 7 ani

De asemenea, motul taiat se pastreaza ca amintire impreuna cu lumanarea de botez, pana cand copilul va implini sapte ani.

Apa din cadita trebuie neaparat sa fie neinceputa, scoasa la rasaritul soarelui si sa contina urmatoarele:

1. Flori, pentru ca bebelusul sa fie frumos.

2. Bani, pentru ca sa aiba cel mic avere.

3. Apa Sfintita, pentru ca bebelusul sa fie la de curat ca aceasta.

4. Ou, pentru ca copilul sa fie la fel de sanatos si plin ca oul.

5. Pietre, pentru ca el sau ea sa fie puternic.

6. Busuioc, ca sa miroasa frumos.

7. Miere, ca sa fie dulce.

8. Picatura din lumanarea de botez

9. Potcoava, pentru ca pruncul sa aiba noroc

10. Inel, ca bebelusul sa aiba parul cret.

11. Romanita si menta, pentru ca bebelusul sa creasca usor si sa fie sanatos tun.

12. Floare de mac, pentru a avea un somn linistit

13. Pene, ca sa fie la fel de usor ca pana.