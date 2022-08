Tragedie după tragedie pentru Silviu, iubitul gravidei care a murit în ziua nunții! Ce a pățit tânărul înainte să-i moară viitoarea soție?

In articol:

Povestea Alexandrei Sauciuc, tânăra în vârstă de 24 de ani, însărcinată în luna a 8-a, care a murit chiar în ziua nunții, a șocat întreaga țară. Iubitul ei, Silviu Miroș, care nu a mai apucat să-i devină soț a fost, de departe, cel mai afectat de întreaga situație.

Vă reamintim că tânăra se externase pe semnătură de pe secția COVID a unui spital, căci nu voia să-și rateze nunta din cauza infecția cu virusul SARS-CoV-2.

În ziua cu fericitul eveniment, fata nu a dat niciun semn că se simte rău, însă situația a degenerat, iar aceasta a fost transportată de urgență la cea mai apropiată unitate medicală. Din nefericire, când a fost preluată de medicii de pe Ambulanță, Alexandra se afla deja în stop cardio-respirator. În ciuda eforturilor cadrelor medicale de a o ține în viață, aceasta s-a stins din viață. Din păcate, nu s-a mai putut face nimic nici pentru bebelușul pe care aceasta îl purta în pântece.

Viața iubitului ei a fost complet dată peste cap, căci de la nuntă, acesta se pregătește să-și conducă aleasa inimii pe ultimul drum, iar acum pune la punct ultimele detalii pentru a-i organiza înmormântarea.

Se pare că nu este prima dramă prin care trece Silviu. Iată ce i s-a întâmplat înainte ca iubita lui gravidă să moară în ziua nunții.

Silviu a mai trecut printr-o dramă cu doi ani înainte să-și piardă și iubita și copilul nenăscut

În urmă cu doi ani de zile, mai exact în luna octombrie a anului 2020, Silviu Miroș cunoștea, pentru prima dată, durerea incredibilă pe care o simte un om atunci când pierde o ființă dragă.

Ei bine, la acea vreme tânărul afla că mama lui părăsea această lume. Suferința pe care a simțit-o atunci este greu de deschis în cuvinte. La acea vreme el a scris un mesaj pe rețelele de socializare în memora celei care l-a adus pe această lume, l-a crescut și educat cum a putut ea mai bine.

„Nu te vom uita niciodată, scumpa noastră mamă. Dumnezeu să te ierte”, a spus el la acea vreme.

În urmă cu puțin timp, viața l-a mai pus la o încercare grea. Și-a pierdut și partenera de viață și copilul nenăscut, chiar în ziua în care ar fi trebuit să fie cea mai frumoasă din viața lui. Cu visurile despre viitor și familie spulberate, cu inima bucăți și sufletul plin de răni adânci, care s-ar putea să nu se vindece niciodată, Silviu se pregătește de înmormântarea celor mai dragi ființe care mai rămăseseră după moartea mamei sale.

„Eram împreună de trei ani, aveam planuri de viitor, am început o casă, aveam planuri să avem copii, era însărcinată în luna a 8-a. S-au dus toate. Ieri trebuia să avem nunta, azi eu caut sicrie. Trebuia să fie mireasa mea şi nu mai e. O îmbrac în mireasă pentru altceva. Eu nu mai am nimic. Tot ce am avut mi-a luat Dumnezeu deodată”, a declarat Silviu, potrivit Observatornews.