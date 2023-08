„Drum lin spre ceruri” Tragedie în familia lui Mihai Albu! Mama designerului a murit, la câteva zile după ce a trecut printr-o operație dificilă

In articol:

Mihai Albu este copleșit de durere! Designerul trece prin momente extrem de grele, după ce mama lui s-a stins din viață, în urmă cu foarte puțin timp. Zinaida Albu, în vârstă de 95 de ani, s-a prăbușit din cauza problemelor grave de sănătate cu care s-a luptat până în ultima clipă.

La câteva ore după ce a povestit, pe rețelele de socializare, că femeia care i-a dat viață a trecut printr-o intervenție chirurgicală, Mihai Albu a dat vestea tristă cu privire la decesul mamei sale. Pe pagina lui de Facebook, „Arhitectul pantofilor” a postat o fotografie cu fundalul închis la culoare și a mărturisit că, din păcate, mama lui a pierdut lupta cu boala.

„Drum lin spre ceruri, MAMI!”, a scris Mihai Albu, îndurerat, în postarea de pe pagina lui de Facebook.

Mama lui Mihai Albu a trecut, recent, printr-o intervenție chirurgicală

În urmă cu câteva ore, înainte să anunțe că mama lui și-a dat ultima suflare, Mihai Albu povestea, pe rețelele de socializare, că femeia se află în stare critică, la spital.

Designerul a încercat din răsputeri să își țină mama în viață, apelând la cei mai buni medici pentru a o putea salva. Recent, Zinaida Albu, în vârstă de 95 de ani, a suferit o intervenție chirurgicală, iar ultimele zile și le-a petrecut în spital, la Terapie Intensivă, luptându-se pentru viața ei. Deși designerul spera la o minune și își dorea din tot sufletul ca mama lui să supraviețuiască, din păcate, organismul femeii a cedat.

„Mulțumesc personalului medical al Spitalului Sfântul Pantelimon pentru profesionalismul de care dau dovada in salvarea mamei! In acest moment mama este la reanimare in stare critica in urma unei interventii chirurgicale (hemoragie interna). Chirurgical operatia a decurs excelent, insa dupa cinci zile de terapie intensiva starea s-a deteriorat major. Multumesc domnului doctor chirurg Cristian Balalau! Doamne ajuta!”, a scris Mihai Albu pe rețelele de socializare, în urmă cu câteva ore.