A murit Dimitri Diatchenko

Este doliu în lumea filmului. Dimitri Diatchenko a murit la doar 52 de ani. Actorul era cunoscut pentru rolul din filmul de groază amerian "Jurnalul terorii/ Chernobyl Diaries", lansat în anul 2012.

Dimitri a fost găsit mort în propria casă, în Daytona Beach, Florida, miercuri, iar cauza decesului nu este cunoscută. Se știe, însă, că nu a fost afectat de coronavirusul care face ravagii la nivel mondial. Fratele acestuia a spus presei că moartea actorului nu este legată de pandemia de COVID-19 și că nici măcar nu este luată în considerare această posibilitate.

Se pare că acesta ar fi murit luni sau marți, iar cei care au alertat autoritățile au fost rudele lui, care nu mai aveau vești de la el de câteva zile bune, iar asta le-a dat de bănuit.

"Familia lui Dimitri spune că nu au auzit de el în câteva zile, așa că au chemat miercuri poliția pentru o verificare a stării de sănătate și atunci a fost descoperit cadavrul său", relatează TMZ.

Dimitri a crescut la San Francisco și Massachusetts. A fost un chitarist clasic și a început să joace la sfârșitul anilor 90, când a apărut în Alias ​​alături de Jennifer Garner, How I Met Your Mother and Sons of Anarchy, precum și filme printre care Indiana Jones și Regatul Craniului de Cristal și Get Smart.