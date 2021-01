Tragedie în Marea Britanie! Un bărbat a murit de COVID-19 la câteva săptămâni după ce casa i-a fost făcută scrum de un incendiu

In articol:

După ce un incendiu a izbucnit la etajul casei unde locuiau, Mark Bowen, fiica sa Samantha şi cei doi copii ai săi au fost nevoiți să-şi părăsească locuinţa din Connah- Flintshire, Țara Galilor. Din primele informații, incendiul a fost unul accidental, dar a provocat pagube majore.

Mai exact, multe din bunurile prețioase au fost distruse.

Au locuit pentru un timp la nişte rude din Anglia, apoi au stat cu soţia lui Mark şi cealaltă fiica a acestuia în Widnes, Cheshire. Ulterior, familia şi-a găsit cazare temporară în Shotton, Deeside.

„Tata era jos, se uita la fotbal şi stătea cu nepoţii săi, în timp ce eu eram în baie. Alarma de incendiu s-a declanșat brusc. M-am ridicat din cadă şi am văzut flărăi venind de la uşa dormitorului meu. Am încercat să le sting, dar erau prea mari. Am reuşit să mă îmbrac, să alerg până la parter şi să-i scot pe tata şi pe copii din casă. A fost totul foarte repede. Mi s-a părut o viaţă până au ajuns pompierii, dar a durat doar câteva minute. Am rămas doar cu hainele de pe noi”, a spus fiica bărbatului decedat.

Mark Bowen a fost infectat cu COVID-19 chiar după Crăciun

După Crăciun, întreaga familie a fost infectată cu coronavirus . Mark Bowen a fost singurul internat în spital, din cauza

simptomelor severe. În urma rezultatelor, medicii au descoperit că bărbatul se confrunta cu afecțiuni medicale grave pe care acesta nu le cunoștea, inclusiv insuficiența cardiacă și boala pulmonară obstructivă cronică.

„Pentru mine a fost o răceală de cap, dar tatăl meu avea astm, iar nivelul său de oxigen era foarte scăzut. Am putut să-i vorbesc la telefon când era conştient, el fiind în spital, dar după aproximativ două zile a fost transferat la ATI” a mai spus fiica sa.

Pentru că starea sa de sănătate se înbunătățise, Mark a fost lăsat să meargă acasă, alături de un aparat care îl ajuta să respire. La câteva zile după ce a fost externat, bărbatul s-a stins din viață la vârsta de 52 de ani.

„Dacă voi deveni un părinte pe jumătate la fel de bun ca el atunci voi fi tare mândră. Era un uriaş blând, plin de bunătate. Întotdeauna făcea glume şi îi plăcea să râdă” a mai declarat fiica sa.