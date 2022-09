Tragedie în Reghin! Un copil de 7 ani a murit după ce casa i-a fost cuprinsă de flăcări. Alte două persoane sunt în comă

In articol:

O tragedie a avut loc în localitatea Reghin. Un copil în vârstă de 7 ani și-a pierdut viața după ce casa în care locuia a fost cuprinsă de flăcări.

Cel mic s-a stins din viață din cauza intoxicării cu fumul gros, provocat de materialele care ardeau.

O locuință care a luat foc a făcut trei victime. [Sursa foto: Captură foto]

Un copil mort și două persoane în comă după ce casa le-a luat foc

Un incendiu de proporții a avut loc aseară, 21 septembrie, într-o localitate din județul Mureș. O casă s-a aprins iar flăcările au făcut trei victime.

Un copil în vârstă de 7 ani și-a pierdut viața după ce s-a intoxicat cu fumul gros.

Alte două persoane, care se aflau în casă la momentul producerii incendiului au avut și ele de suferit din cauza fumului degajat.

Este vorba despre un alt copil, în vârstă de 10 ani și de un bătrân în vârstă de 65 de ani. Toate cele trei persoane au fost găsite și scoase afară din locuința care s-a prefăcut într-o torță.

Medicii au încercat să-i resusciteze minute bune pe toți trei.

Chiar dacă bărbatul și copilul de 10 ani nu și-au pierdut viața, starea lor este gravă și se află în comă.

Oamenii care locuiesc în apropierea casei care s-a făcut scrum au povestit cu stupoare cât de mare este dezastrul.

„Era dezastru, au explodat sticlele, geamurile, am vrut sa intru după ei în casă dar nu se mai putea. Eu am ieșit afară și am strigat să iasă toți afară din casă. Eu nu dormeam, noi i-am trezit pe toți, am ieșit și am luat buteliile, am făcut ce am putut.”, povestește un martor, potrivit antena3.ro.

La fața locului au ajuns și polițiștii care, împreună cu pompierii, au demarat o anchetă și fac cercetări pentru a determina care este cauza exactă a incendiului care a curmat prea brusc viața unui copil.