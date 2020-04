In articol:

Tragedie pentru o familie din Bucuresti in Saptamana Patimilor. Un tanar s-a aruncat de la etajul al optulea al blocului in care locuia. Barbatul, care locuia in sectorul 4 din Capitala, a lasat un bilet de adio in care nu a dat prea multe detalii despre motivele care l-au determinat sa se sinucida.

Tanarul sinucigas se certase cu iubita. A lasat un bilet de adio in care isi cere iertare in fata familiei si a prietenilor pentru gestul extrem pe care il va face. Barbatul s-a aruncat de la etajul al optulea si a murit pe loc.

La fata locului a ajuns un echipaj SMURD care nu a putut decat sa constate decesul tanarului. Trupul neinsufletit a fost preluat ulterior de INML pentru autopsie.

Tragicul eveniment a avut loc pe Aleea Terasei din Capitala, in sectorul 4.