Traian Băsescu îi cere demisia ministrului Transporturilor: ”Mare erou că a mers cu bâta la metrou...”

Traian Băsescu [Sursa foto: MediaFax Foto] 08:26, iul 31, 2021 Autor: Elena Popescu

In articol:

Traian Băsescu îi cere demisia ministrului Transporturilor, Cătălin Drulă, după incidentele apărute pe calea ferată în ultimele zile. Vezi reacția fostului președinte al României.

Traian Băsescu îi cere demisia ministrului Transporturilor

Traian Băsescu îi cere demisia ministrului Transporturilor, Cătălin Drulă, după incidentele apărute pe calea ferată în ultimele zile.

Citeste si: Mircea Diaconu, atac fără precedent la politicienii români: "Se duc prin toate fibrele societății, până la directori de grădinițe, numai să fie ceva puși de partid acolo"

„Că se vorbește de lipsă de finanțare (n.r. la CFR) este corect. Numai că eu am plecat în 2000. Suntem în 2021. Sunt 21 de ani și nu am avut impresia că am fost responsabil de finanțarea căii ferate din 2000 până acum. Subfinanțarea căii ferate a început din vremea lui Ceaușescu. Eu nu am fost niciodată ministru de Finanțe ca să dau căii ferate sumele de bani de care avea nevoie. Iar susținerea că nu am aprobat în CSAT privatizarea CFR Marfă este cel puțin o copilărie.

Scăpam de un monopol și se crea un alt monopol. Cel mai mare operator privat prelua operatorul de stat, ceea ce era complet în neregulă. Scăpam de monopolul căii ferate companie de stat și dădeam într-un monopol privat”, a spus Traian Băsescu la Realitatea PLUS

Citeste si: De ce a murit Adrian Rădulescu? Ce i-au găsit medicii în trup- bzi.ro

Gara de Nord[Sursa foto: MediaFax Foto]

Traian Băsescu: ”Mecanicul de tren era beat pentru că a băut cu mine...”

Traian Băsescu a mai spus că în urmă cu douăzeci de ani, mecanicii de locomotivă erau testați cu alcooloscopul, înainte să pornească la drum.

„ Înainte nu era posibil să urci pe locomotivă, în 98, 99, 2000, fără să fii testat cu alcooloscopul.

Acum se pare că urcă mecanicii după ce vin de la chef, direct pe locomotivă. Cazul de la Fetești este edificator în acest sens. (…) Până la Vizante (n.r. Ovidiu Vizante, directorul CFR Călători), ministrul Transporturilor astăzi trebuia să își dea demisia. Celebrul Drulă (n.r. Cătălin Drulă, ministrul Transporturilor), care trece drept mare erou că a mers cu bâta la metrou, e în regulă ce a făcut, dar deocamdată în mandatul lui nu a început niciun proiect de infrastructură. Și sunt 4,5 miliarde de euro pe care România nu i-a cheltuit. Trebuia să îi cheltuiască până la sfârșitul anului 2021”, a mai spus fostul președinte al României.

Citeste si: Florin Cîțu îl atacă pe ministrul Cătălin Drulă: "Dacă directorul CFR ar fi lucrat la Guvern..."

Totodată, Traian Băsescu a fost întrebat de ce s-a ajuns în situația în care se produc accidente feroviare, precum cel de la Fetești, fostul președinte al României a răspuns cu o glumă: „Mă mir că domnii din studio nu au spus că mecanicul de tren era beat pentru că a băut cu mine”.

Cătălin Drulă, Ministrul Transporturilor, a fost întrebat, ieri, în cadrul unei conferințe de presă de la minister, dacă îl va demite pe șeful CFR Călători, Ovidiu Vizante, după ce acesta a avut o ieșire nervoasă față de un jurnalist, în urma blocajelor trenurilor de joi.

Însă, oficialul din Guvern a spus că “actul de management se judecă aşezat, la rece, nu după o greşeală de moment”. Drulă a spus că “pentru mine subiectul e încheiat”.