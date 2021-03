Traian Băsescu susține că lockdown-ul este singura șansă a României: „Aceasta tulpina este mult mai agresivă”

In articol:

Traian Băsescu susține că singura soluție pentru ca situația pandemiei de coronavirus să fie diminuată este să fie introdusă carantina. În cadrul unui post de televiziune, fostul președinte al țării a mărturisit că măsurile luate în momentul actual sunt mult prea ferme.

„Romanii trebuie sa inteleaga ca suntem in pandemie. In al doilea rand, cei care au fost insarcinati sa gestioneze aceasta situatie, au luat mereu decizii oscilante. De la Bruxelles s-a dat atentionare din februarie sa nu slabim masurile, iar noi ce am facut? S-a mers la Cotroceni si s-a decis politic deschiderea scolilor. In al treilea rand, trebuie sa recunoastem ca avem o populatie indisciplinata.

Oamenii merg la schi, petrecerile se tin lant, jandarmii merg doar la manelisti, dar la vreun club din Bucuresti nu am vazut vreo descindere, Bianca Dragusanu nu poate fi deranjata. Sunt protejate, nu stiu de cine, poate chiar protectie politica, dar nu stiu sigur, ca nu ma invart in aceleasi cercuri cu patroni de cluburi. Cert e ca pe cei din cluburile de noapte ii vedem cum beau sticle de sampanie si pe cetatenii care protesteaza ii vedem luati la bastoane”, a declarat Traian Băsescu, pentru un post de televiziune.

Citeste si: Aceasta a fost ultima mare dorință a Corneliei Catangă inainte să moară- bzi.ro

Fotografie folosită cu scop ilustrativ[Sursa foto: PixaBay]

Traian Băsescu, despre greva de la metrou: „Este o binefacere”

Fostul președinte al României a mărturisit că noua tulpină a coronavirusului este mult mai periculoasă, iar singura soluție ar fi carantinarea. Legat de greva de la metrou care a înreunat viața bucureștenilor vineri, 26 martie, Traian Băsescu a specificat că a fost o măsură benefică.

Citeste si: Noile restricții, amânate! Anunțul făcut de premierul Florin Cîțu: „Având în vedere timpul scurt...”

„Il vedem pe Vela cum nu-l intereseaza de masuri. In condittiile astea, oamenii zic ca de ce lor sa li se aplice si altora nu. Lockdownul este necesar in momentul de fata, daca vrem sa diminuam numarul mortilor. Aceasta tulpina este mult mai agresiva, a ajuns de trei luni si in Romania, deci singura solutie e lockdown. Pana sa ne vaccinam, trebuie sa stam cuminti acasa, mai ales ca nu avem deocamdata numarul de vaccinuri.

Indraznesc aproape sa spun ca este o binefacere greva de la metrou, pentru ca transportul public este cel mai mare ventilator de raspandire a bolii. Eu am venit de la aeroport si am facut o ora si zece minute pana in Bucuresti. S-a trecut la transportul individual, care este mult mai igienic decat transportul public. Problema e increderea populatiei in deciziile anuntate. Cea mai mare eroare este anuntarea lor rastita. Asa am facut si eu cu scaderea salariilor. Aceasta este cea mai mare greseala in parteneriat cu populatia. Citu ar trebui sa angajeze un comunicator care sa explice, apoi sa prezinte concluziile, comunicarea lor rastita nu merge”, a mai spus Traian Băsescu.