Traian Spak nu mai este un bărbat singur! Chiar Andreea Antonescu a fost cea care a dat vestea, la nici un an de la divorțul oficial: "E un om care merită"

Andreea Antonescu și Traian Spak au avut o relație care a datat mai bine de un deceniu, 14 ani au fost împreună, iar șase din ei au format o familie în acte.

De asemenea, din iubirea lor a venit pe lume și Sienna, copilul care acum trăiește și este iubit pe două continente.

Traian Spak are o nouă iubită

Însă, înainte ca artista să nască pentru a doua oară, divorțul celor doi a ajuns final și astfel, oficial, fiecare a pornit pe un alt drum.

În timp ce cântăreața pare că este urmărită de ghinion pe plan amoros, tot ea spune că fostul soț, la nici un an de la divorț, iubește iar.

Traian Spak locuiește în America în continuare, acolo unde se pare că dragostea l-a lovit pentru a doua oară, căci deja există cineva în viața sa.

Cineva despre care a luat la cunoștință și Andreea Antonescu, căci încă au o legătură strânsă, ea fiind și cea care a și făcut totul public, menționând că se bucură pentru fostul soț.

Artista spune că tatăl fetei sale merită să ducă o viață bună, împlinită și să fie fericit, pentru că este un om cu un suflet aparte.

„Suntem în relații foarte bune. Am fost căsătoriți 6 ani și am avut o relație timp de 14 ani. El a rămas acolo, practic ăsta a fost și motivul separării noastre definitive. El are pe cineva acolo și îmi doresc să fie fericit, liniștit și împăcat. Ținem legătura, vorbim”, a declarat Andreea Antonescu, în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță.

De asemenea, Andreea Antonescu a ținut să mai spună și că vorbele sale despre Traian și comportamentul ei față de aceasta sunt ca răspuns la felul în care fostul soț s-a comportat și a vorbit mereu cu ea și despre ea.

Deși iubirea s-a dus acum, mereu, subliniază ea, îi va lega respectul și fiica lor, fiind sigură că nu vor rupe definitiv legătura niciodată.

„Traian este un om foarte bun. Îmi este prieten adevărat în continuare. Ne înțelegem bine, ne sfătuim, ne bucurăm unul pentru celălalt când e cazul, ne întristăm și încercăm să ne sfătuim în alte situații. E un om care merită. Întotdeauna a vorbit frumos cu și despre mine. A vorbit calm. E un om pe care îl respect mult și care, sunt convinsă, va fi până la final unul dintre oamenii apropiați de sufletul meu”, a mai spus Andreea Antonescu.